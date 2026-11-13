È un dato di fatto difficilmente contestabile che, in larga parte, gli immigrati di seconda o, addirittura, terza generazione si mostrano del tutto refrattari alla loro sperata «integrazione» nel tessuto sociale dei Paesi che li ospitano. Per limitarci soltanto all’Italia, non si tratta, infatti, soltanto dei singoli casi, ad esempio, di un El Koudri che usa la sua automobile per abbattere come birilli i modenesi a spasso per la loro città, o di un Youssef Siher che sul web vomita odio contro la nostra società ed incita alla violenza contro le forze dell’ordine.

di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione

Si tratta, invece, di migliaia di soggetti di giovane età, figli o nipoti di immigrati, nati e cresciuti in Italia, educati nelle nostre scuole e non di rado in possesso di cittadinanza italiana, i quali non solo formulano e condividono, sui social, messaggi di odio contro tutto ciò che costituisce la nostra civiltà e la nostra storia ma sfogano rabbia e istinto di gratuita violenza in manifestazioni come quelle avvenute e che continuano ad avvenire, negli ultimi tempi, sull’esempio francese, in molte città d’Italia.

Immigrazione e seconde generazioni: «L’integrazione dipende anche dalla forza della società che accoglie»

Il mainstream politico-cultural-ecclesiale di sinistra continua ad offrire la solita, scontata e stucchevole spiegazione secondo cui il fenomeno dipende dalla insufficiente «apertura» ed «accoglienza», da parte nostra, nei confronti degli immigrati, tanto di prima generazione quanto delle successive.

Ad essa si risponde, dall’altra sponda, continuando a ripetere che di «apertura» e di «accoglienza» ce n’è anche troppa e che la mancata integrazione dipende essenzialmente dalla profonda e incolmabile differenza di costumi, tradizioni e cultura degl’immigrati, soprattutto se provenienti da Paesi di tradizione islamica, rispetto a quelli delle nostre popolazioni.

Si tratta di una risposta certo non priva di fondamento ma, tuttavia, non esauriente. Essa trascura, infatti, l’insegnamento offerto dall’esperienza storica, da cui risulta che, quando gl’immigrati sono in forte numero, la loro integrazione nelle società che li accolgono richiede come primaria e indispensabile condizione che le stesse siano in fase di sviluppo e di crescita.

Dagli Stati Uniti a Roma antica: quando la crescita favorisce l’assimilazione e il declino la ostacola

Un esempio lampante è quello degli Usa, in cui il massiccio – ma sempre controllato – afflusso di emigranti dai Paesi d’Europa (ivi compresi, da un certo momento in poi, anche quelli di etnia non anglosassone), avvenuto tra la fine dell’800 e i primi decenni del 900, coincise con un periodo di impetuoso sviluppo economico del Paese, caratterizzato anche da una crescita demografica della popolazione autoctona, alla quale, quindi, non poteva pensarsi (come ora da noi) che gl’immigrati tendessero, col tempo, a sostituirsi.

E un esempio inverso troviamo nella storia romana, la quale ci mostra come, nella fase di crescita della sua potenza, Roma integrasse e assimilasse le popolazioni dei Paesi ad essa soggetti mentre in quella di declino, dovuta anche alla crisi demografica, si verificasse, invece, il fenomeno della forzata accettazione dello stanziamento, come «federati», all’interno dei confini dell’impero, di popolazioni barbariche che, lungi dall’assimilarsi, mantenevano intatti i loro usi e costumi e finirono, com’è noto, per diventare di fatto indipendenti dal potere di Roma fino a farlo, poi, cessare del tutto.

Chi arriva in una società in declino non vuole integrarsi, ma dominarla o sfruttarla

La realtà, infatti, è che coloro i quali vengono a contatto con società che sono o appaiono in declino rifuggono per naturale istinto di conservazione dall’idea di integrarvisi, trovando più logico e conveniente puntare a dominarle o, quanto meno, a sfruttarle per quanto ancora esse possono dare, evitando però ogni contaminazione, che avvertono come pericolosa.

Nel caso, poi, degli immigrati provenienti da Paesi sottoposti in passato a dominio coloniale europea, a quella pulsione si è aggiunto il desiderio di rivalsa avverso quella che si ritiene essere stata un’ingiustizia, tanto più in quanto la stessa Europa mostra ora di volerla riconoscere come tale e ne chiede continuamente scusa.

E il più immediato ed evidente segno di declino e debolezza dell’Europa, agli occhi degli immigrati, è stato proprio quello di aver essa subito pressoché passivamente la loro invasione. Ad esso può aggiungersi la riluttanza mostrata dagli Stati – e tra essi, con particolare evidenza, dallo Stato italiano – a dare un’adeguata risposta a determinate attività delinquenziali (soprattutto spaccio di stupefacenti, furti e rapina) alle quali gli immigrati sono dediti, secondo le statistiche ufficiali, in percentuale abnormemente superiore a quella degli autoctoni.

Denatalità, crisi della famiglia e perdita d’identità: i segnali di debolezza dell’Europa

Vi sono poi altri segni, esistenti ma percepibili con minore immediatezza, quali l’inarrestabile invecchiamento della popolazione europea dovuto alla denatalità, la perdita dell’orgoglio della sua identità, il diffuso senso di colpa per il suo passato, la disgregazione della famiglia, il dilagante e legalizzato uso degli stupefacenti; il ricorso massiccio all’aborto, riconosciuto come diritto, la diffusione e la quasi glorificazione di costumi sessuali che, piaccia o non piaccia, in gran parte del mondo sono ancora generalmente oggetto di totale disapprovazione.

E proprio a coloro che, essendo nati e cresciuti in Europa, sono stati maggiormente in grado di riconoscerli, tutti quei segni appaiono manifesti più di quanto appaiano ai loro genitori immigrati, i quali, nonostante tutto, portavano con sé i resti della passata immagine di un’Europa magari odiata ma anche temuta e rispettata per la sua forza economica e militare oltre che spesso ammirata per i suoi più severi costumi rispetto a quelli di altri popoli.

Stop all’accoglienza indiscriminata e tolleranza zero sulla criminalità di strada

Di qui la più profonda radice del fenomeno di cui si è detto all’inizio. Per tentare, quindi, di fronteggiarlo in qualche modo e favorire, di conseguenza, proprio la tanto sospirata «integrazione» bisognerebbe – oltre a promuovere, per i tempi lunghi, una vera e propria rivoluzione culturale che spazzi via, per quanto possibile, i residui tossici del sessantottismo – quanto meno cominciare con un drastico taglio alla politica dell’indiscriminata accoglienza dei «migranti» (ben oltre i timidi segnali offerti dalle ultime direttive europee) e con l’abbandono del lassismo nei confronti di quella criminalità di strada che solo i privilegiati che ne sono al riparo definiscono «micro» ed autori della quale sono ormai, in maggioranza, gl’immigrati.

Tutto il contrario, quindi, delle ricette proposte dai Dulcamara della sinistra, ai quali (solo idealmente, beninteso) andrebbe riservato il trattamento previsto dall’art. 661 del codice penale per i responsabili di «abuso della credulità popolare».