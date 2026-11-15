Un milione di immigrati assistiti, oltre 1.000 organizzazioni coinvolte e più di 42.000 persone retribuite in un circuito che alimenta un giro d’affari da oltre 4,5 miliardi di euro. I numeri del sistema d’accoglienza italiano ci raccontano dell’esistenza di un vero e proprio apparato socioeconomico, costruito attorno a parole chiave come solidarietà e volontariato.

Il sistema dell’accoglienza e i numeri del Registro ministeriale

Il rapporto 2025 del Registro delle associazioni e degli enti che operano a favore di cittadini stranieri, appena pubblicato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, fotografa plasticamente quella galassia capillare di associazioni, cooperative e fondazioni inserite in una macchina organizzativa che si alimenta principalmente di finanziamenti pubblici. Dietro a ogni percorso d’assistenza e integrazione esiste una struttura da gestire e quindi remunerare. Il migrante diventa così la ragion d’essere per quel migliaio di realtà del settore sparse un po’ in tutto il Paese. Nel Registro ministeriale, diviso tra enti impegnati nell’integrazione sociale degli stranieri (Prima sezione) e quelli dediti alla protezione delle vittime di violenze (Seconda sezione), compaiono numeri che ben restituiscono la dimensione del fenomeno. Quanto alla Prima sezione, oggetto di questa inchiesta della Verità, gli iscritti sono 833 e 822 hanno svolto attività nel 2025: erano 741 nel 2018. Quasi la metà sono cooperative sociali (48,1%), più di un terzo associazioni (38,3%). L’anno scorso hanno portato avanti 3.766 progetti, 85 in più del 2024, per 1.012.000 beneficiari, con circa 39.000 persone retribuite impegnate nei progetti: 29.000 dipendenti e quasi 10.000 collaboratori.

La stima da 4,6 miliardi e il peso dei fondi pubblici

Applicando il costo medio di ciascun progetto ai 3.766 della prima sezione e ai 444 della seconda, si ottiene una stima unificata di circa 4,6 miliardi di euro. Fondi che, come già mostrato su queste pagine da Giuliano Zulin, arrivano per circa il 99% da istituzioni pubbliche: Unione europea e Stato in primis, Regioni ed enti locali in subordine. Appare quindi evidente come l’economia immigrazionista poggi, in grande misura, sui soldi dei contribuenti italiani (anche i Fondi europei, essendo Roma un Paese che dà più risorse all’Unione di quante ne riceva, sono al 100% denari nostri). È seguendo questo filo narrativo che da oggi La Verità pubblicherà, a puntate, un’inchiesta con nomi, dati e casi più interessanti di un universo molto complesso e variegato. In ciascun approfondimento verranno presi in analisi piccoli raggruppamenti di Regioni e le loro associazioni. Nell’edizione odierna ci concentriamo su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Umbria, Campania e Molise, che unite vantano 207 enti (il 24,8% del dato nazionale).

La mappa degli enti tra Lombardia, Trentino e Mezzogiorno

La Lombardia, con 111 iscritti, è seconda solo al Lazio: quasi uno su due ha sede a Milano e qui c’è il record di fondazioni (19). In Campania 22 dei 67 enti sono entrati nel Registro dal 2020, record nazionale. Chiudono Umbria (16), Molise (sette) e Trentino-Alto Adige (sei), dove spicca la Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone: nel 2025, su 20 milioni di entrate, 11,5 arrivano da Provincia autonoma, Comunità comprensoriali, Comuni e Azienda sanitaria. Tra le uscite, 1.952.039 euro per le case dei profughi, 981.654 per i servizi Migrantes e 678.193 per consulenze a profughi e migranti.

Le inchieste giudiziarie e i casi sotto esame

Non mancano, però, i guai giudiziari. Nell’ottobre 2025 la Procura di Pistoia ha fatto scattare cinque misure cautelari tra amministratori e collaboratori della cooperativa Desy di Castel San Giorgio (Salerno): concussione ai danni dei richiedenti asilo, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata e falso. Secondo l’accusa, nei 13 Cas gestiti tra Toscana, Campania e Lombardia gli ospiti pativano la fame e i corsi di italiano erano fatturati ma mai tenuti. Sequestrati 720.000 euro.

A Bergamo l’inchiesta del 2020 che portò ai domiciliari padre Antonio Zanotti, il quale ha poi patteggiato quattro anni, toccò pure la cooperativa Ruah e la Diakonia della Caritas, anch’essa nel Registro. Le accuse più gravi sono cadute: per gli ultimi otto imputati, tra cui il presidente della Ruah Bruno Goisis, è rimasta una truffa semplice sugli ospiti fantasma e nel 2022 il gup ha concesso la messa alla prova. Per Goisis, 90 ore di servizi sociali e 6.000 euro al ministero.

In Umbria la coordinatrice e due operatori della cooperativa perugina Borgorete andranno a processo nel febbraio 2027 per favoreggiamento: secondo la Procura avrebbero ostacolato le indagini sul caso fentanyl.