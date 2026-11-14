Quasi 100.000 persone extracomunitarie titolari di permesso di soggiorno Ue beneficiano dell’Assegno di inclusione. Per la precisione, 98.540 persone distribuite in 38.325 nuclei familiari, con un importo medio mensile di 685 euro. Se si aggiungono anche i familiari delle precedenti categorie e i titolari di protezione internazionale, il numero sale a 102.505 persone, suddivise in 39.694 nuclei familiari. Sono i numeri contenuti nell’Osservatorio Inps sul sussidio che ha sostituito il reddito di cittadinanza, aggiornato a giugno 2026.

Assegno di inclusione, i numeri degli extracomunitari beneficiari

La fotografia dell’istituto previdenziale restituisce dimensioni significative. Nel dettaglio, la categoria dei cittadini «extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo» comprende 38.325 famiglie e 98.540 persone, con un assegno medio mensile di 685 euro. Per la seconda categoria, che comprende «i familiari delle precedenti categorie e i titolari di protezione internazionale», si contano invece 1.369 nuclei e 3.965 persone, con un importo medio di 722 euro al mese.

Inps, oltre 1,58 milioni di persone ricevono l’Adi

Il dato si inserisce in un quadro nazionale ancora più ampio. Nel solo mese di giugno 2026 i nuclei percettori dell’Assegno di inclusione sono stati 690.260, per un totale di 1.587.182 persone coinvolte. L’importo medio mensile erogato è stato di 672 euro. Considerando invece tutto il periodo da gennaio 2024 a giugno 2026, le famiglie che hanno ricevuto almeno una mensilità sono state 1.018.611, per complessive 2.420.226 persone, con un importo medio mensile di 683 euro.

Oltre il 67% dei beneficiari al Sud

La distribuzione geografica conferma la forte concentrazione della misura nel Mezzogiorno, come ai tempi del reddito di cittadinanza. Nell’intero periodo considerato, Sud e Isole hanno registrato 682.952 nuclei beneficiari e 1.736.427 persone coinvolte. Al Nord i nuclei sono stati 198.493, con 396.946 persone, mentre al Centro si sono attestati a 137.166, per un totale di 286.853 persone. In termini percentuali, oltre il 67% dei nuclei beneficiari si concentra dunque nel Sud e nelle Isole, una quota che sale a circa il 72% se si considerano le persone coinvolte. E il numero medio di componenti familiari è pari a 2,4 a livello nazionale, ma raggiunge 2,5 nel Mezzogiorno e scende a 2 nelle regioni settentrionali.

Minori, disabili e anziani tra i nuclei percettori dell’Adi

L’Osservatorio dell’Inps fotografa anche le caratteristiche delle famiglie che hanno ricevuto il sostegno nel giugno 2026: 250.506 nuclei comprendevano minori, 287.717 persone con disabilità, 366.326 persone con almeno 60 anni, 12.914 persone in condizioni di svantaggio e 254.054 nuclei presentavano carichi di cura. Si tratta di categorie che possono sovrapporsi, perché uno stesso nucleo può presentare più di una delle caratteristiche indicate.

Immigrazione, oltre un milione di assistiti e 4,5 miliardi di fondi

A conti fatti, dunque, tra cittadini extracomunitari, familiari e titolari di protezione internazionale, sono oltre 102.000 le persone che beneficiano di un assegno mensile pagato dalla collettività. Una cifra che magari fa parte di quel milione di immigrati che vive assistito in Italia. Con fondi europei e nazionali. Un giro d’affari di circa 4,5 miliardi che coinvolge mille organizzazioni, che danno da lavorare a circa 42.000 persone. Un sistema reticolare il quale, secondo un report del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, conta su due anime. La Prima Sezione comprende le organizzazioni impegnate nell’integrazione sociale dei cittadini stranieri: corsi di italiano, formazione professionale, orientamento al lavoro, sostegno scolastico, mediazione culturale e assistenza. È la parte più ampia, con 822 enti accreditati. La Seconda Sezione, composta da 180 enti, si occupa invece di protezione e assistenza delle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento. Il tutto per aiutare a con fondi europei e italiani complessivamente 1,04 milioni di beneficiari dichiarati. Stranieri.