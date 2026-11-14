La Caritas vuole immigrati assistiti a vita

«L’accoglienza non basta». La Caritas scalpita per ampliare i servizi e lancia la campagna Premium, funzionale alla richiesta di più fondi allo Stato. L’organismo pastorale della Chiesa allarga il perimetro del supporto agli immigrati extracomunitari, pilastro dell’ultimo Rapporto nazionale dal titolo «Ricomporre la speranza», nel quale viene evidenziato con toni da allarme sociale un dato su tutti: «Dopo la prima fase, i migranti rischiano la precarietà, segnata dalla difficoltà di trovare una casa, un lavoro stabile e un riconoscimento effettivo dei propri diritti».

Unica soluzione implicita: offrire loro un pacchetto completo con abitazione ad affitto minimo, impiego a tempo indeterminato e allargamento del già nutrito welfare al quale accedono nell’istante in cui mettono piede in Italia. E che viene applicato anche ai parenti dopo i ricongiungimenti.

Immigrati e welfare, il conto per lo Stato e i contribuenti

La fotografia sorprende e inquieta perché da anni il contribuente si svena per garantire tutto ciò alle nuove risorse. Oggi lo Stato italiano investe 34,5 miliardi l’anno in prestazioni sociali (12.000 euro per ogni extracomunitario), un dato che dovrebbe riguardare solo gli immigrati regolari ma al quale sfuggono i servizi dedicati alla zona grigia della semi-clandestinità.

Un impegno significativo, una forte pressione sociale che grava sulle famiglie italiane, facilmente scavalcate nelle graduatorie di assegnazione delle case popolari, alle prese con liste d’attesa sempre più lunghe per le prestazioni ospedaliere e ambulatoriali. E coinvolte nella crisi del sistema scolastico, messo a dura prova dall’inserimento massiccio (ma doveroso) dei figli degli immigrati.

Caritas: «L’accoglienza non basta, serve più welfare»

Una realtà al limite, fra scricchiolii e disagi sempre più diffusi. Eppure secondo la Caritas presieduta da monsignor Benoni Ambarus «l’accoglienza non basta, serve più welfare» e per superare l’emergenza si sollecitano corsie per gli stranieri che è difficile non considerare preferenziali. L’organismo cattolico denuncia la «fragilità dei risultati raggiunti quando non esiste una rete di sostegno capace di accompagnare le persone anche dopo la conclusione dell’accoglienza formale. Il quadro generale è confermato dai dati sulla povertà assoluta: a Roma e nel Paese riguarda il 29,8% degli stranieri residenti, contro il 7,3% degli italiani». Una realtà che la Caritas dipinge così: «Un divario particolarmente ampio, che evidenzia quanto la condizione migratoria possa intrecciarsi con precarietà lavorativa, difficoltà abitative e ostacoli burocratici. Non basta garantire un posto in una struttura per dichiarare concluso un percorso di integrazione».

Il «disagio di ritorno» e le difficoltà dei giovani italiani

La situazione viene definita «disagio di ritorno». Una formula singolare proprio mentre il Paese è alle prese con il «disagio di andata» dei giovani italiani, dipinti dall’esercito di sociologi ed editorialisti da «prime time» come una generazione perduta che si accampa in tenda perché non trova monolocali ad affitto calmierato nelle grandi città o è costretta a volare all’estero per ottenere stipendi accettabili. In tutto questo, secondo il Rapporto Caritas 2026, bisognerebbe concentrarsi sugli immigrati provenienti da Asia e Africa (spesso musulmani), i quali «dopo un primo percorso di inserimento, rischiano di ricadere nell’insicurezza economica e sociale. Servono politiche capaci di collegare accoglienza, formazione, lavoro regolare, accesso alla casa e servizi territoriali».

La campagna Premium e l’ampliamento dei servizi Caritas

Ampliare i servizi diventa un imperativo e sottintende una diversificazione del redditizio business dell’immigrato (35 euro al giorno, 45 per i minori). Perché a occuparsi di formazione, accesso al lavoro regolare, servizi territoriali dovrebbe essere la Caritas medesima, già in prima linea e dotata di strumenti (volontari, sedi appaltate dalle diocesi, supporto istituzionale) per farlo al meglio. È un esempio plastico di parastato caro ad Antonio Gramsci, quel moloch mangiasoldi, quel ramificato sistema di potere (enti, fondazioni, cooperative anche cattoliche) che si nutre di fondi pubblici per il bene comune e per orientare il consenso sociale.

Assegno di inclusione e assistenza agli extracomunitari

Inoltre il Tutto Gratis lascia esterrefatti. Ed è anche in contrapposizione con la dottrina sociale della Chiesa, che da sempre teorizza come il «lavoro fatto bene» non sia solo uno stipendio o un sussidio ma certifichi la dignità della persona che si concretizza con il merito, «lontano dal paternalismo clericale, perché con il lavoro Dio non ci fa la carità» (don Primo Mazzolari). Non si può dire che sul tema il governo di Giorgia Meloni non sia in prima linea. Dopo il plateale fallimento del reddito di cittadinanza, l’assegno di inclusione per cittadini extracomunitari (fonte Inps) oggi riguarda 1.587.000 persone fra possessori di permesso di soggiorno, rifugiati e famigliari, con un importo medio mensile individuale di 672 euro.

La salute mentale e il welfare senza limiti

Poiché non di solo pane vive l’uomo, la presunta emergenza è anche immateriale e la condizione di difficoltà abitativa e sociale crea squilibri mentali. Così il Rapporto della Caritas evidenzia pure la necessità di supportare gli extracomunitari dal punto di vista psicologico. «La salute mentale non può essere separata dalle condizioni materiali di vita: abitazione, relazioni, accesso ai diritti e possibilità di essere accompagnati nel tempo sono decisivi». Visto che lo Stato sociale già garantisce diritti e servizi ai cittadini, la responsabilità individuale di costruirsi un futuro non è un reato né un peccato. Troppo facile ritenere che un welfare illimitato garantisca il paradiso in terra. «L’accoglienza non basta». Sarà, ma a non bastare mai sono anche miliardi per accontentare chi bussa.