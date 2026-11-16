Torino è la capitale della seconda puntata della nostra inchiesta sull’accoglienza. La città, da sola, conta 59 dei 206 enti (coop e associazioni) che operano nelle quattro regioni esaminate oggi.

In Piemonte sono 93 (cinque i più longevi, tutti fondati nel 2000: Almaterra, Fonsdazione Gruppo Abele, Gruppi di volontariato vincenziano, Senza frontiere e Un progetto al femminile Odv); in Sicilia 82 distribuiti in 43 Comuni, dove svettano le cooperative sociali; in Toscana 29, di cui 14 a Firenze; due quelli in Valle d’Aosta. Chi paga: per quasi il 99% si tratta di fondi pubblici. I privati contribuiscono per lo 0,2%.

Quasi 4,6 miliardi per i progetti d’integrazione e assistenza: il 99% dei fondi è pubblico

Il dato nazionale riguarda i progetti d’integrazione degli stranieri della Prima sezione del Registro delle associazioni e degli enti che operano a favore dei cittadini stranieri (aggiornato al 2025). Il 45,2% proviene dai fondi europei (che comprendono anche i progetti più costosi, quelli tra 100.000 e 500.000 euro, il 28,5%, e quelli da oltre 1 milione, il 15,3%), il 42,3%, invece, dai fondi pubblici nazionali.

Nel 2025 il ministero censisce 3.766 progetti. Il valore mediano è di circa 130.000 euro. La media supera il milione. E usando 1 milione come base si stimano 3,77 miliardi, di cui circa 1,70 di quota europea. La Seconda sezione, per l’assistenza alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, conta 444 progetti. A 1,8 milioni l’uno fanno altri 799 milioni. Il totale stimato è di circa 4,6 miliardi e comprende progetti pluriennali.

Pozzallo, appalto da 14 milioni annullato: stipendi in ritardo e criticità nei centri

A Pozzallo la gara biennale per l’hotspot e le strutture collegate valeva quasi 14 milioni, Iva esclusa. La Prefettura di Ragusa l’aggiudicò nel gennaio 2025 a una cordata della provincia di Trapani: il Consorzio Hera da Castelvetrano e Vivere Con di Mazara del Vallo.

Nella verifica dell’offerta il raggruppamento alzò da 2,97 a 3,16 milioni la cifra dichiarata per la manodopera. Una modifica considerata dai giudici che esaminarono il caso inammissibile. La Prefettura firmò prima della decisione cautelare.

Il Tar annullò l’aggiudicazione e dichiarò inefficace il contratto. L’appello fu respinto nell’aprile 2026. Sugli stipendi degli addetti di Vivere Con, Fp Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil denunciarono ritardi. Le due realtà gestivano il Cpr di Trapani-Milo quando il garante nazionale vi entrò nell’aprile 2025, dopo alcuni disordini di marzo.

La stanza per l’osservazione sanitaria aveva due letti e un televisore. Mancavano una finestra e l’accesso diretto ai servizi igienici. Nel registro infermieristico c’erano numerosi episodi di autolesionismo.

Dei 59 protocolli con associazioni e parrocchie indicati nell’offerta ne furono trasmessi solo 23. E il 17 aprile 2023 risultava un solo contratto per la mediazione, garantita in arabo e francese, mentre l’offerta prevedeva anche l’inglese.

Dopo gli incendi del gennaio 2024, Strasburgo dispose il trasferimento urgente di un trattenuto, che fu portato a Pian del Lago. Lì, nell’agosto 2026, un’altra rivolta, durante la quale furono incendiati dei materassi, lasciò un agente ferito e portò a tre arresti. Qui con Albatros 1973 alla gestione del Cpr, un rapporto di visita all’interno del centro (pubblicato da Melting Pot Europa) nel luglio 2026 avrebbe registrato, alla presenza di un viceprefetto e del dirigente dell’Ufficio immigrazione della Questura di Caltanissetta, una serie di criticità: «Le persone trattenute lamentano la mancanza di sistemi di condizionamento, […] pulci nei materassi, […] bagni privi di porta».

Dalla Sicilia a Lampedusa, le ombre sulla gestione dei Cpr e degli hotspot

Da Lampedusa si è arrivati a Strasburgo. Nel 2023 la Corte europea dei diritti dell’uomo accertò che quattro anni prima un trattenuto nell’hotspot aveva subìto un trattamento inumano e degradante. La violazione è a carico dello Stato.

La sentenza cita un rapporto che colloca il subentro di Badia Grande due giorni prima del suo ingresso. Nel 2022 l’Asgi (l’Associazione per gli studi giuridici per l’immigrazione) segnalò rifiuti nei locali di servizio e presidi sanitari inadeguati.

Nel 2023, secondo il riscontro ricostruito da Cild, la Prefettura di Agrigento riferì di irregolarità, sanzioni e monitoraggi mancanti. Badia Grande indicò picchi di quasi 4.000 presenze su 389 posti, ritardi nei trasferimenti e carenze di manutenzione.

Al subentro della Croce rossa nel giugno 2023, l’ente segnalò di aver trovato nel centro «non poche difficoltà perché la precedente gestione era assai carente, tanto è vero che il contratto è stato interrotto per inadempimento da parte della Prefettura».

Nel 2022, nel Trapanese, i sindacati chiesero al prefetto un tavolo sugli stipendi arretrati. La cooperativa li attribuì ai mancati pagamenti delle amministrazioni. Antonio Manca, all’epoca legale rappresentante di Badia Grande, per il Cas di Valderice è stato assolto a Trapani nel gennaio scorso dalle accuse di frode in pubbliche forniture, falso e truffa, «perché il fatto non sussiste».

A Marsala la Fp Cgil denunciò tre mensilità arretrate per circa 30 addetti di Sanitaria Delfino. A Bagheria la Regione revocò l’accreditamento del servizio semiresidenziale di Casa dei Giovani, trasferito in una sede che sarebbe risultata priva della relativa autorizzazione sanitaria.

E se Torino è la capitale del business dell’accoglienza per numero di enti, è la Sicilia a conquistare sul campo il primato delle problematicità.