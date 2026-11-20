Nel giro di 48 ore la finanza italiana si trova a fare i conti con due iniziative europee che avranno conseguenze tutt’altro che trascurabili. Da Bruxelles la Commissione europea, da Francoforte la Banca centrale europea. Due istituzioni una missione: intervenire sulle regole del gioco, lasciando il conto al mercato. La prima stoccata porta la firma della Commissione europea: ha aperto una procedura d’infrazione contro sette Paesi, Italia compresa, contestando le agevolazioni fiscali riservate ai fondi pensione e alle compagnie assicurative nazionali.

Secondo Bruxelles, le norme attuali favoriscono gli operatori residenti rispetto a quelli degli altri Paesi Ue e violano il principio della libera circolazione dei capitali. Insomma le agevolazioni fiscali non devono fare differenze tra compagnie italiane o stranieri andando a tutto vantaggio dei consumatori. Ora Roma ha due mesi per rispondere .

Una bella grana per un settore che gestisce previdenza integrativa, polizze vita e una fetta importante del risparmio degli italiani. Perché, quando Bruxelles mette mano alle regole fiscali, il rischio è che a pagare il conto siano anche gli equilibri costruiti intorno al risparmio.

La mossa della Bce: punta al risparmio, ma potrebbero farne le spese azionisti e piccoli risparmiatori

Ma se Bruxelles si occupa di pensioni e assicurazioni, Francoforte non vuole essere da meno. Secondo Reuters, la Bce discuterà mercoledì 25 novembre l’ipotesi di raddoppiare dall’1 al 2% la riserva obbligatoria che gli istituti di credito devono depositare presso le banche centrali. Soldi immobilizzati e, soprattutto, non remunerati.

L’obiettivo dichiarato, o meglio quello che emerge dalle indiscrezioni, è ridurre il costo degli interessi che l’Eurosistema paga alle banche sulla liquidità in eccesso. Il risparmio per Francoforte e le banche centrali nazionali sarebbe di circa 4,4 miliardi di euro all’anno. Una cifra niente male. Peccato che il risparmio di qualcuno possa trasformarsi in un costo per qualcun altro.

Per gli istituti di credito significherebbe infatti avere una quota maggiore di liquidità immobilizzata e improduttiva, con possibili ripercussioni sulla redditività e sulla capacità di finanziare l’economia. E quando la redditività delle banche finisce sotto pressione, anche il mercato azionario può presentare il conto. A farne le spese, almeno potenzialmente, sarebbero anche gli azionisti e i piccoli risparmiatori che hanno investito nei titoli bancari.

L’Europa predica la necessità di rafforzare il mercato dei capitali, ma continua a riscrivere le regole

Insomma, in appena due giorni l’Europa riesce a mettere sul tavolo due dossier pesanti: da una parte le agevolazioni fiscali per previdenza e assicurazioni, dall’altra la liquidità e i margini delle banche.

Resta una curiosità: mentre l’Europa predica da anni la necessità di rafforzare il mercato dei capitali, sostenere gli investimenti e mobilitare il risparmio privato, le sue istituzioni sembrano impegnate a riscrivere continuamente le regole proprio per chi quel risparmio lo raccoglie e lo gestisce.