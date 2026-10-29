Energia, Pichetto Fratin: «No a norme Ue che limitano l’autonomia nazionale»

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è intervenuto al Consiglio Energia dell’Ue a Lussemburgo, chiedendo che le regole europee non penalizzino la capacità dei singoli Stati di decidere sulle proprie politiche energetiche.

Ue e Mattarella: dopo gli errori, le lacrime
I nodi dell'Ue

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L’eurocommissario Jorgensen ora chiede più raffinerie e più biocarburanti dopo che il Green deal ha ammazzato il settore Il capo dello Stato se la prende con i progetti militari che tagliano fondi alla medicina. Ma è la «sua» Unione a volere il riarmo.

Mosca umilia l’Europa: «Diesel? Ce lo chieda»
Europa a pezzi

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Bagno di realtà da parte di Dmitriev a Bruxelles: «Se l’Ue ci domanderà gasolio, glielo invieremo. L’energia costerà sempre di più, comprarla dalla Russia sarà imprescindibile». Kiev dispone l’evacuazione di famiglie con bambini da Kramatorsk e Slovyansk.

La Francia minaccia l’euro, Usa salva-Italia
I nodi dell'Ue

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A Parigi i rendimenti sui titoli decennali salgono al 5%: timori di una nuova crisi europea, ma Draghi frena sull’intervento della Bce Il nostro Paese è più protetto perché il colosso americano BlackRock compra a Piazza Affari e si conferma primo azionista privato.