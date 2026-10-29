Energia, Pichetto Fratin: «No a norme Ue che limitano l’autonomia nazionale»

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è intervenuto al Consiglio Energia dell’Ue a Lussemburgo, chiedendo che le regole europee non penalizzino la capacità dei singoli Stati di decidere sulle proprie politiche energetiche.
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