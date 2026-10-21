Donazzan: «Nessuna transizione senza materie prime critiche»

«Chi controlla le materie prime oggi controlla la nostra sicurezza e la nostra difesa. Serve costruire una nostra industria della trasformazione e sostenerla». Lo ha dichiarato l’eurodeputata di Fratelli d’Italia Elena Donazzan durante il dibattito sull’impiego delle materie prime critiche, nella sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

Donazzan ha sottolineato l’impegno del governo Meloni sul tema, citando la richiesta di realizzare a Porto Marghera, a Venezia, un magazzino per lo stoccaggio delle materie prime. «Il commissario Séjourné è venuto con il ministro italiano Urso perché il governo Meloni chiede molto e crede molto in questo progetto», ha spiegato.

L’eurodeputata ha richiamato anche l’importanza del riciclo e del recupero dei materiali: «I rottami oggi sono qualcosa di fondamentale per la nostra sopravvivenza», ha affermato, rivolgendosi al commissario europeo responsabile per il riciclo.