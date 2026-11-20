Sul tema del fumo, è necessario comprendere come tradurre le evidenze scientifiche in politiche europee efficaci e proporzionate. E proprio a questo tema è stato dedicato il webinar promosso da Scohre-International association on smoking control and harm reduction, che ha riunito esperti dei due mondi – scientifico e istituzionale – per fare il punto sul rapporto tra ricerca, salute pubblica e regolamentazione.

Al centro del confronto, organizzato in seguito al nono Tobacco Harm Reduction Summit, la revisione delle politiche europee sul tabacco. Un processo, questo, che secondo i partecipanti richiede la volontà da parte dei regolatori di valutare i diversi prodotti e i rispettivi profili di rischio alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili.

Uno dei temi affrontati è stato il parere negativo della Commissione europea sulla prima versione della valutazione d’impatto relativa alla revisione normativa, non ancora resa pubblica. La Regulatory Scrutiny Board (Rsb) aveva già sollevato delle perplessità nell’ambito del precedente scrutinio della direttiva sui prodotti del tabacco, tra cui l’attribuzione degli effetti sulla salute, il contributo delle misure europee e nazionali e il possibile impatto dei nuovi prodotti sulla prevalenza del fumo.

La linea dei divieti dell’Unione europea

«La Tobacco Products Directive del 2014 già regolamenta in modo rigoroso le caratteristiche dei prodotti contenenti tabacco e nicotina e la relativa comunicazione. Le nuove linee guida in discussione in Europa, invece, puntano principalmente sulla riduzione del danno attraverso i divieti», ha commentato Clive Bates, direttore di Counterfactual consulting limited «Il fumo rappresenta una delle principali minacce globali alla salute, ma per fumo si intende quello tradizionale, non l’utilizzo di prodotti contenenti nicotina, come quelli a tabacco riscaldato, le bustine di nicotina o le sigarette elettroniche, che sono dimostrabilmente meno dannosi rispetto al fumo tradizionale. I dati mostrano come, ad esempio, l’utilizzo delle sigarette elettroniche contribuisca a ridurre il consumo di sigarette tradizionali».

Secondo Bates, però, le autorità europee tendono a interpretare tutti i prodotti allo stesso modo, concentrando l’attenzione soprattutto sul rischio per i giovani. «Gli stessi dati utilizzati dalla Commissione per orientare le proprie normative in questo ambito non differenziano sufficientemente i diversi prodotti e i possibili rischi correlati al loro utilizzo, né tengono adeguatamente conto di altri fattori, come quelli ambientali», ha aggiunto. «Le misure proposte si basano su un approccio proibizionista: si punta a vietare le bustine di nicotina, a ridurre la concentrazione di nicotina, a introdurre confezioni ‘anonime’ così che i prodotti risultino meno attraenti per i giovani, e a rafforzare i controlli sui social media. Limitare la disponibilità dei nuovi prodotti equivale a regalare quote di mercato alle sigarette tradizionali, considerando che oltre il 20% della popolazione mondiale fuma. Se ci si oppone alla riduzione del danno, si finisce per essere favorevoli al danno».

Bates ha anche ricordato che nei Paesi Bassi, dove queste politiche restrittive vengono portate avanti con maggiore intensità, il commercio illegale di sigarette elettroniche è cresciuto esponenzialmente.

L’ex europarlamentare Kympouropoulos: «Le istituzioni devono prendere atto della realtà»

Secondo Stelios Kympouropoulos, ex europarlamentare del Partito popolare, «chi fuma dovrebbe disporre di alternative. Chi invece non fuma, fa bene a non iniziate a utilizzare prodotti contenenti tabacco e nicotina».

L’ex membro del Parlamento europeo ha anche ricordato che ci sono alcune persone che hanno bisogno di assumere nicotina e ha citato l’esempio virtuoso della Svezia. «Un esempio sono le molte persone che soffrono di disturbi psicologici o psichiatrici, le quali talvolta utilizzano il fumo per affrontare lo stress significativo che vivono», ha aggiunto. «Dobbiamo quindi elaborare regolamentazioni che tengano conto delle esigenze di queste persone, così come dei giovani che utilizzano prodotti contenenti nicotina, evitando di spingerli verso prodotti illegali, provenienti dal mercato nero, a causa delle politiche proibizioniste».

Kympouropoulos ha anche sottolineato che le istituzioni devono prendere atto della realtà. «Esiste un modo per ridurre il danno e, per farlo, si devono prendere in considerazione tutti i dati disponibili. Tutti i prodotti possono comportare dei rischi. Anche i nuovi prodotti senza combustione presentano alcuni rischi, ma sono molto contenuti se confrontati con quelli associati al fumo tradizionale», ha dichiarato, sottolineando che, per proteggere la salute delle persone e promuovere un ambiente sicuro, è necessario mettere a disposizione prodotti sicuri, così da non costringere i consumatori a rivolgersi al mercato illegale.

Il proibizionismo che danneggia la credibilità delle istituzioni Ue

David Sweanor, professore della Facoltà di Giurisprudenza dell’università di Ottawa e presidente del comitato consultivo del Centro per il diritto, la politica e l’etica sanitaria del medesimo ateneo, ha affermato che molti Paesi, compreso il Canada, guardano all’Unione europea e si chiedono perché le regolamentazioni stiano prendendo la direzione del proibizionismo.

«Cinquant’anni fa si era già arrivati alla conclusione che le persone fumano per la nicotina, ma muoiono a causa delle sostanze tossiche prodotte dalla combustione. Questa consapevolezza avrebbe potuto segnare la fine delle aziende produttrici di sigarette. Eppure, si continua a vietare o limitare prodotti che mirano a ridurre il danno, finendo sostanzialmente per proteggere il business delle sigarette tradizionali», ha dichiarato. «Eppure, si continua a vietare o limitare prodotti che mirano a ridurre il danno, finendo sostanzialmente per proteggere il business delle sigarette tradizionali».

Il professore ha anche sottolineato che sul mercato ci sono dei progressi, dato che i consumatori si stanno orientando verso prodotti senza combustione senza lasciarsi fermare dalle politiche che seguono linee proibizioniste e cercano di ridurne la diffusione.

«Se l’Europa continuerà a seguire questo approccio, rischierà di perdere una grande opportunità, con possibili ripercussioni sulla riduzione del consumo di sigarette. Sarebbe invece necessario promuovere un’accelerazione del passaggio dalle sigarette tradizionali ai prodotti senza combustione», ha spiegato. « Nello scenario migliore, si cercherà di incoraggiare lo sviluppo di tecnologie ancora più avanzate, con un numero inferiore di elementi che creano dipendenza, e i consumatori potranno disporre dei prodotti che desiderano in condizioni di maggiore sicurezza. In caso contrario, le persone perderanno fiducia nelle istituzioni, con conseguenze estremamente negative non solo per l’Unione europea, ma a livello globale».