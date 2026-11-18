Ora che ha un piede fuori dalla porta (girevole), Isabel Schnabel, uno dei falchi del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, ammette che la stagnazione della Germania nasce dalla debolezza della domanda interna e che tale debolezza è il frutto di scelte politiche precise. Curiosa questa tendenza della dirigenza europea a lasciarsi andare a candide confessioni una volta mollata una poltrona.

Era già accaduto con Mario Draghi, che in Belgio nell’aprile 2024 aveva ammesso: «Abbiamo perseguito una strategia deliberata volta a ridurre i costi salariali gli uni rispetto agli altri e, combinando ciò con una politica fiscale prociclica, l’effetto netto è stato solo quello di indebolire la nostra domanda interna e minare il nostro modello sociale».

L’economista tedesca, che lascerà la Bce il 3 gennaio 2027 per andare al Fondo monetario internazionale (Fmi), venerdì scorso a Vilnius, alla conferenza economica della Banca di Lituania, ha pronunciato un discorso che fa il paio con quello di Draghi.

Il suo intervento, intitolato «Made in Europe», è dedicato al cosiddetto ventottesimo regime, uno statuto societario europeo che permetterebbe alle imprese di operare in tutta l’Unione con le stesse regole. Il passaggio sulla Germania va però molto oltre il tema principale.

Schnabel ammette gli errori della Germania: salari compressi e domanda interna debole

Schnabel ricorda che tra il 2019 e il 2024 il Pil reale pro capite tedesco è sceso dello 0,5%. Riconosce il peso dei costi dell’energia, del protezionismo e della concorrenza cinese, ma considera «una diagnosi sbagliata» l’idea che la stagnazione tedesca dipenda dalla perdita di quote di mercato all’estero. In altre parole, il problema della Germania non è soprattutto la competitività.

Negli ultimi dieci anni l’export tedesco ha tenuto il passo del commercio mondiale, senza perdere terreno rispetto ai concorrenti. Del resto, anche negli anni dei grandi surplus, tra il 1999 e il 2019, la Germania è cresciuta in media dell’1,4% l’anno, meno della maggior parte delle economie avanzate.

Secondo Schnabel il problema è invece una debolezza persistente della domanda interna, che rende l’economia tedesca più esposta delle altre alle crisi che arrivano dall’estero: «Il modello trainato dalle esportazioni non è più sostenibile», ha detto. Non che prima lo fosse, aggiungiamo noi, poiché quel modello per sua natura è miope.

Dalle riforme Hartz al surplus commerciale: come Berlino ha frenato consumi e investimenti

Dal 1999, anno di nascita dell’euro, i consumi privati in termini reali sono cresciuti in Germania meno dell’1% l’anno, molto meno che nelle altre economie avanzate. La causa indicata è esplicita, perché le riforme del mercato del lavoro dei primi anni Duemila (le riforme Hartz del governo Schröder) hanno compresso «intenzionalmente» la crescita dei salari reali. «Intenzionalmente» è la parola chiave nel discorso di Schnabel, come «deliberata» lo è nel discorso di Draghi.

Quelle politiche hanno ridotto la quota del reddito nazionale che va al lavoro e hanno fatto crescere profitti e risparmi delle imprese. L’eccesso di risparmio si è riflesso nell’aumento del saldo positivo degli scambi con il resto del mondo.

Poiché in Germania si investiva poco, quei risparmi sono stati esportati e hanno finanziato la crescita di altri Paesi. Se famiglie e imprese tedesche avessero consumato e investito di più, conclude Schnabel, il surplus sarebbe stato più basso ma la crescita più forte e più equilibrata.

La confessione di Schnabel sul surplus tedesco: Berlino ha frenato la domanda interna

Ancora oggi l’avanzo tedesco supera di molto quello che ci si aspetterebbe da un Paese con le sue caratteristiche, che la Commissione europea stima intorno all’1,2% del Pil (un quarto di quello attuale, 4,5% nel 2025).

La relazione è nota, perché l’eccesso di risparmio rispetto a quanto investito in patria si traduce in surplus con l’estero. Per anni chi indicava nella domanda interna il problema della Germania è rimasto in minoranza nel dibattito, spesso liquidato dal pensiero economico prevalente.

Ora la stessa diagnosi arriva dal centro della politica monetaria europea, e non si tratta di un’uscita estemporanea. In un Paese dove risparmio ed export, insieme al terrore dell’inflazione, sono stati per decenni il fondamento della politica economica, un’analisi simile da parte di un’economista di questo peso è una notizia.

Le conseguenze politiche del discorso di Schnabel sono rilevanti, per chi le sa cogliere. Se la debolezza viene dalla domanda interna, inseguire altra competitività con nuova moderazione salariale e tagli ai costi spinge l’economia ancora più a fondo.

La confessione della Bce mette in difficoltà Merz: nuovi tagli e sacrifici diventano più difficili

Per il governo di Friedrich Merz, sostenuto dai cristiano-democratici e dal Partito socialdemocratico (Spd), la discussione sul bilancio 2027 si fa così ancora più difficile.

Una delle massime autorità monetarie tedesche riconosce che all’origine della stagnazione c’è la compressione intenzionale della domanda interna, attraverso il contenimento dei salari. Dunque, per Berlino diventa complicato giustificare tagli di spesa e chiedere nuovi sacrifici ai lavoratori.

Successione a Lagarde, accordo franco-tedesco: Hernández de Cos verso la presidenza della Bce

Intanto pare giunta al termine la corsa alla successione di Christine Lagarde alla Bce. Si parla di un passo indietro del candidato olandese Klaas Knot, dopo l’accordo franco-tedesco che prevede la nomina dello spagnolo Pablo Hernández de Cos quale prossimo presidente, mentre il tedesco Markus Brunnermeier dovrebbe diventare capo economista. All’ex ministro francese Laurence Boone potrebbe andare il posto occupato sinora dalla Schnabel.