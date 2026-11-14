Bruxelles «stecca» sul tabacco: seconda bocciatura per la riforma

Secondo stop da Bruxelles alla revisione della Direttiva europea sui prodotti del tabacco e della nicotina. La valutazione di impatto che accompagna la futura proposta legislativa del commissario europeo alla Salute, Olivér Várhelyi, ha infatti ricevuto un nuovo parere negativo dal Regulatory scrutiny board (Rsb), l’organismo indipendente della Commissione europea che verifica la qualità delle valutazioni d’impatto a supporto delle principali iniziative legislative.

Si tratta della seconda bocciatura in pochi mesi e di un segnale importante per il futuro di un settore che coinvolge una filiera produttiva di grande rilevanza economica per diversi Paesi europei, Italia compresa.

Il nuovo giudizio negativo arriva dopo quello espresso ad aprile sul Rapporto di valutazione della Commissione europea relativo alle direttive che regolano il settore. Già in quella occasione il Board aveva sollevato diverse criticità. Tra i punti da chiarire figuravano soprattutto gli effetti delle misure europee in rapporto alle normative adottate dai singoli Stati membri e l’interazione con le politiche fiscali nazionali.

Il secondo parere negativo conferma quindi che il percorso verso la revisione della direttiva europea di settore presenta ancora importanti questioni irrisolte.

Prima di intervenire, Bruxelles dovrà disporre di una valutazione d’impatto più completa in grado di misurare non soltanto gli obiettivi di tutela della salute pubblica, ma anche le conseguenze economiche, industriali, agricole e occupazionali delle nuove misure, anche alla luce della revisione ancora in corso, della direttiva accise sui tabacchi, un altro dossier destinato ad avere effetti concreti sul mercato.

Un’altra bocciatura Ue per la riforma sul tabacco

Al momento non è chiaro se la seconda bocciatura avrà conseguenze sul cronoprogramma della Commissione e sulle prossime tappe dell’iter legislativo. Un’eventuale decisione di andare avanti senza rispondere alle questioni sollevate dal Board potrebbe essere fermata soltanto da una chiara presa di posizione politica per un comparto economico e industriale di grande rilevanza per diversi Paesi europei.

La proposta avrebbe dovuto essere presentata entro la fine dell’anno con l’obiettivo di arrivare all’ultima riunione del Collegio dei commissari del 15 dicembre. Al momento, non si è ancora indicata una nuova tempistica, mentre la Commissione ha dichiarato di essere al lavoro per presentare questa proposta il prima possibile.

La revisione della Tpd assume una rilevanza particolare per l’Italia, che rappresenta il primo produttore di tabacco greggio dell’Unione europea e il principale polo europeo dei prodotti innovativi, con importanti attività agricole, manufatturiere tecnologiche e di export legate in particolare ai prodotti senza combustione.

La revisione del quadro regolatorio europeo sui prodotti del tabacco e della nicotina interviene infatti su un comparto che coinvolge agricoltori, distributori e operatori commerciali. Un sistema che genera occupazione, investimenti, export e che contribuisce alla competitività del made in Italy sui mercati internazionali.

La seconda bocciatura de parte degli esperti del Regulatory scrutiny board apre quindi alla necessità di ulteriori riflessioni prima di procedere a una revisione del quadro regolatorio. Del resto, nella valutazione pubblicata lo scorso 2 aprile, la stessa Commissione europea aveva riconosciuto l’efficacia dell’attuale quadro regolatorio nell’assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di protezione della salute pubblica.