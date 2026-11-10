Alla fine, la guerra che avrebbe dovuto strangolare Vladimir Putin in poche settimane – infelice profezia di Enrico Letta datata febbraio 2022 – sta strangolando noi.

Mentre versiamo all’Ucraina le rate del maxi prestito da 90 miliardi di euro, già veniamo subissati di richieste per ulteriori erogazioni: Volodymyr Zelenksy ne vorrebbe altri 70 per coprire le necessità finanziarie del 2027; e ieri, il commissario Ue all’Economia, Valdis Dombrovskis, ha annunciato che l’Unione sarebbe pronta a coprire circa i due terzi di quel fabbisogno, cioè 45 miliardi.

Non è chiaro dove si andrà a pescare il resto. Dal viaggio in Canada, Ursula von der Leyen ha riportato a casa un contributo da 500 milioni: è come se l’Europa pagasse un pranzo di nozze e un amico le offrisse un caffè.

Merz vuole blindare gli aiuti a Kiev nel bilancio Ue: 45 miliardi a carico dell’Europa

In ballo, peraltro, ci sono le complicate trattative per il prossimo bilancio pluriennale. E, forse per scaricarsi la coscienza dopo il diniego dei missili Patriot, oppure per assicurarsi che la Germania non resti da sola a sborsare per l’alleato, Friedrich Merz, ieri, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Ue, António Costa, avvertendolo che bloccherà qualunque accordo sul budget, se gli Stati membri non giureranno di garantire aiuti monetari a Kiev nel 2027 e negli anni a venire.

Alla faccia dell’abolizione dei diritti di veto. «Un impegno collettivo da parte di tutti noi, senza eccezioni», ha scritto il cancelliere tedesco, «è un presupposto essenziale per risolvere la questione e per discutere qualsiasi altra materia».

L’ultimatum di Berlino ai partner: soldi all’Ucraina o salta l’accordo sul budget

L’ultimatum, partito alla vigilia del vertice di Dublino, previsto per giovedì e venerdì, è diretto in particolare ai Paesi che hanno già messo in chiaro di volersi chiamare fuori dalla colletta per Zelensky: Repubblica Ceca, Bulgaria, Slovacchia e la solita Ungheria, dove l’arrivo di Péter Magyar non ha comportato un sostanziale cambiamento di linea rispetto ai tempi di Viktor Orbán.

L’unica differenza è che il nuovo premier vive e lascia vivere: fintantoché lasciano stare Budapest, gli altri Stati dell’Unione possono svenarsi finché lo desiderano per l’Ucraina.

La posizione di Merz è che i problemi di Kiev vadano risolti «nell’ambito del prossimo bilancio Ue». In breve, la Germania vuole vincolare tutti i partner a stanziamenti perenni, incisi sulla pietra del quadro finanziario pluriennale, che bisognerà negoziare nei prossimi mesi.

Con un paradosso: proprio Berlino guida la schiera dei falchi decisi – anche con delle buone ragioni – a ridurre le dotazioni in capo alla Commissione. Ci si può dissanguare soltanto per l’Ucraina.

Senza nemmeno pretendere una rendicontazione precisa dell’impiego delle generose donazioni e senza dar conto ai contribuenti europei dell’eventuale nesso tra il loro denaro, prelevato in nome della lotta di liberazione dall’imperialismo dello zar, e i cessi d’oro degli amici di Zelensky.

Quest’ultimo, nel frattempo, ha fatto sapere di aver parlato con la Von der Leyen e di averle illustrato le falle nei sistemi di erogazione di elettricità, riscaldamento e acqua, che tormentano centinaia di migliaia di civili.

«Abbiamo concordato», ha scritto su X, «che l’Unione europea attiverà un meccanismo speciale d’emergenza». Tradotto: altri soldi, al di fuori dei 90 miliardi previsti, per rimediare allo sfacelo provocato dai bombardamenti russi a ridosso del gelido inverno.

Dai fondi per Kiev al riarmo: Bruxelles prepara il conto per gli Stati membri

La numero uno dell’esecutivo Ue non ha ritenuto di dover fornire delucidazioni: i cittadini europei, anziché da lei, sono stati informati dal presidente ucraino.

La questione dei finanziamenti a Kiev e della tensione a Est si intreccia sia con il braccio di ferro sul budget europeo, sia con le prossime leggi di bilancio degli Stati membri.

Ieri, il solito Dombrovskis ha riferito di un colloquio con Mark Rutte, segretario generale della Nato, a proposito «degli sviluppi in materia di spesa per la difesa». Nell’elogiare la flessibilità fiscale che Bruxelles ha concesso per sbloccare gli investimenti, il commissario ha ricordato che i margini di manovra rimarranno ampi fino al 2028; dunque, «è importante che anche gli Stati membri utilizzino questi anni per adeguare i propri bilanci a un aumento strutturale della spesa per la difesa nel prossimo futuro».

È un messaggio che dovrà essere recapitato al campo largo, i cui esponenti garantiscono che, anziché al riarmo, destineranno le risorse al welfare.

Difesa comune o riarmo? Alla fine il conto arriva sempre nelle tasche dei contribuenti

Dovessero vincere le elezioni 2027, dovranno spiegarlo all’Europa. Non a caso, l’eurodeputato pd Matteo Ricci ha inaugurato il maquillage nominalistico, sostenendo che l’«approccio europeo di difesa comune» sarebbe «l’esatto opposto del riarmo nazionale».

Le fumisterie occultano il vero nodo: a chi finirebbe la direzione politica di un esercito comune? Soprattutto, i soldi dovranno metterceli gli Stati. O erogandoli, o da garanti del debito comune.

All’operazione si può attribuire qualunque etichetta. Si può spacciarla per la maniera di proteggere i confini orientali o di difendere noi stessi dalla guerra ibrida.

Ma per rafforzare l’industria bellica europea, come chiedono Parigi e Berlino, allo scopo di dirottare in casa loro i soldi degli altri, il denaro lo si andrà a cercare sempre nello stesso posto: i nostri portafogli.