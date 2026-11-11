L’Ue declassa l’olio pugliese per favorire Sànchez

Ci risiamo, la baronessa Ursula von der Leyen fa un altro «regalo» agli agricoltori italiani per svantaggiarli e dare una mano alla Spagna che sta soffrendo una crisi senza precedenti del suo comparto olivicolo.

Perché mai negare un favore a Pedro Sánchez? E soprattutto come non dare una mano alla Tunisia, che sulla produzione di olio sta puntando tutto e sta invadendo il mercato europeo facendo dumping sul prezzo grazie agli accordi che ha stretto con l’Ue che le consentono di esportare senza dazio?

Destinatari delle burocratiche e miopi attenzioni dell’Ue sono gli olivicoltori pugliesi, ai quali i mancati controlli fitosanitari nel porto di Rotterdam sulle piante importate dai Caraibi hanno «donato» la Xylella che ha sterminato le olivete del Salento, le più rigogliose, storiche e qualitative d’Europa.

Stavolta si attenta direttamente al valore dell’extravergine pugliese decretando che la Coratina, l’oliva principe da Andria in giù, ma ampiamente diffusa anche in Capitanata (da cui dipende circa la metà della produzione pugliese che è il 60% di quella italiana), non è adatta a produrre oli di alta qualità.

Tutto nasce dal nuovo regolamento europeo sugli extravergine che devono avere almeno 1.000 milligrammi di steroli per ogni litro. Si dà il caso, però, che la Coratina naturalmente abbia una concentrazione che si aggira attorno agli 800 milligrammi per litro. Dunque, la spremitura di olive Coratina non può mai raggiungere il limite stabilito dall’Ue e gli oli così ottenuti vengono automaticamente declassati. Diventano cioè olio vergine o addirittura lampante.

I rischi per l’olio pugliese

Il danno potenziale è enorme: stiamo parlando di 370.000 ettari di oliveto in Puglia, di cui oltre la metà a cultivar Coratina: milioni di piante. Significa circa 120.000 tonnellate di extravergine che perdono, per via della burocrazia europea, tre quarti del proprio valore.

La beffa risiede nel fatto che la Coratina è l’oliva a più alta concentrazione di polifenoli (sono le sostanze antiossidanti, quelle che, per dirne una, fanno sì che la Food & Drugs administration Usa consideri l’olio extravergine un alimento farmaco), circa 1.200 milligrammi per litro contro una media delle altre cultivar che non arriva a 140 milligrammi litro. Otto volte tanto a vantaggio dell’oliva pugliese! I polifenoli sono quelli che danno profumo e gusto all’olio.

Ebbene, quando all’Europa è venuta in mente questa simpatica idea, l’Italia ha sollevato un’eccezione al Coi (il Consiglio olivicolo internazionale) facendo presente con il ministro per l’Agricoltura Francesco Lollobrigida che per la Coratina si doveva dare una deroga.

Il Coi ha dato via libera all’eccezione, accordata anche alla greca Koroneiki. Ma per fare un favore alla Spagna bisogna colpire il suo maggiore concorrente: la Puglia. Ed ecco che in sede di emanazione del regolamento europeo una manina ha cancellato o si è dimenticata d’inserire la deroga, internazionalmente già riconosciuta, per le olive pugliesi.

Persino gli europarlamentari del Partito democratico, tra cui Dario Nardella e Stefano Bonaccini, hanno sbottato: «Non possiamo accettare che uno degli oli extravergini più rappresentativi della Puglia rischi di essere escluso dal mercato europeo per una caratteristica che appartiene naturalmente alla sua varietà. Per questo abbiamo già avviato un’interlocuzione con il gabinetto del commissario europeo all’Agricoltura, Christophe Hansen, e chiesto un incontro urgente alla Commissione europea per trovare una soluzione alla questione dell’olio Coratina».

Come l’Ue favorisce la Spagna

Oggi la Coratina, che è la cultivar di base di alcune delle più note Dop, serve solo per fare prodotti di basso prezzo. E il prezzo è oggi la maggiore preoccupazione di frantoi (in Puglia sono 700) e olivicoltori, perché è sceso sotto i 4,50 euro al litro. Una quotazione insostenibile: il costo di produzione supera gli 8 euro e in più c’è uno stock nei frantoi di 150.000 tonnellate. Ad abbassare le quotazioni sono il dumping della Tunisia e la crisi dell’olivicoltura iberica.

Chi sta peggio, infatti, è la Spagna, che avendo un surplus produttivo ha avuto un calo di prezzo (sotto i 3 euro) che sta facendo fallire il comparto olivicolo. È il più consistente del mondo. Gli spagnoli producono 1,2 milioni di tonnellate dai loro oliveti iperintensivi e possiedono i maggiori marchi del mondo (compresi alcuni italiani tra i più venduti). Per sostenere il prezzo il governo di Madrid si è impegnato ad assorbire il 20% della produzione.

Ma c’è un piccolo particolare che spiega molto della mossa europea: la Prequel, l’oliva più piantata in Spagna, ha una quantità di steroli molto superiore al limite posto dall’Ue. Se un concorrente (la Puglia) non lo può battere sulla qualità, l’Europa insegna, basta un tratto di penna!

Ma gli olivicoltori pugliesi, già esasperati per le importazioni selvagge e i prezzi in caduta, non sono disposti a cedere. Annunciano una mobilitazione come quella già andata in scena nei giorni dello sciopero dei Tir. E stavolta sanno bene con chi prendersela; l’indirizzo è Palazzo Berlaymont, Bruxelles, destinatario Ursula von der Leyen!