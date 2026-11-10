Supertassa europea sul tabacco, lo spettro dei 13 euro a pacchetto

Ogni anno siamo abituati: i governi aumentano le accise sul tabacco. Sigarette più care. Di solito l’aggravio è di 20-30 centesimi al colpo. È un classico. Ma dall’Europa rischia di arrivare una novità. Ovviamente non bella. A Bruxelles c’è chi è arrivato a proporre di portare a 13 euro il prezzo di un pacchetto, per tenersi ovviamente le accise aggiuntive a quelle dei singoli Stati.

Anche ieri si è negoziato sulla revisione delle tasse sul tabacco all’Ecofin. Alcuni Stati frenano, altri chiedono di più. L’Italia, con Giancarlo Giorgetti, punta a un compromesso. Per capire di cosa stiamo parlando, facciamo allora un passo indietro.

Nel luglio 2025, la Commissione presenta la revisione della direttiva europea sulla tassazione dei prodotti del tabacco. Sulla carta, un aggiornamento delle regole.

Nei numeri, tutt’altra storia: oltre il 30% di tassazione in più sulle sigarette in Italia, quasi l’80% sui prodotti italiani del tabacco riscaldato, con aumenti potenziali dei prezzi, mai registrati, nell’ordine di 1,20-1,30 euro a pacchetto. In alcuni Paesi, sui prodotti innovativi, la stangata fiscale avrebbe addirittura superato il 250%.

Una proposta estrema, costruita sull’idea che per ridurre i consumi basti alzare le tasse. Ma il rischio era l’opposto: spingere i prezzi verso livelli francesi e consegnare una fetta crescente del mercato al contrabbando.

Proprio la Francia, dopo anni di aumenti fiscali, rappresenta oggi il caso da non replicare: le più recenti stime indicano una quota di consumo illecito di sigarette superiore al 41% e perdite per le case dello Stato che si aggirano intorno ai 10 miliardi di euro all’anno.

È anche per questo che l’Italia ha lavorato fin dall’inizio per smontare gli aspetti più ideologici della proposta, difendendo una fiscalità più equilibrata, una chiara differenziazione tra categorie di prodotto profondamente diverse e, insieme, tutelando le filiere agricole e industriali nazionali.

Il rischio della supertassa sul tabacco

È iniziato così un negoziato durato oltre un anno. Gli Stati membri hanno progressivamente corretto aliquote, automatismi e periodi transitori, cercando un compromesso molto diverso dal testo partorito dalla Commissione.

E nel frattempo è arrivata una bocciatura politica ancora più pesante: il Parlamento europeo non ha semplicemente chiesto di modificare la proposta, ma ne ha chiesto formalmente il ritiro. Sotto la presidenza cipriota l’accordo sembrava finalmente vicino. Il nuovo testo correggeva molti degli eccessi iniziali e introduceva maggiore gradualità e differenziazione. Poi il compromesso è saltato. Determinante sarebbe stata la posizione della Svezia. In materia fiscale serve l’unanimità: è bastato che un solo Stato alzasse la voce per fermare tutto.

Il risultato è uno stallo che riporta la partita al punto più delicato. Dopo oltre un anno di negoziati, gli Stati avevano progressivamente corretto gli eccessi della proposta iniziale. Ora il rischio è che quel lavoro venga rimesso in discussione, riaprendo uno scontro che sembrava vicino a una soluzione.

Eppure, una via d’uscita ci sarebbe: il testo messo a punto dalla presidenza irlandese sembrerebbe finalmente in grado di centrare gli obiettivi della direttiva, preservando al contempo la necessaria differenziazione fiscale tra prodotti tradizionali e innovativi e tutelando così le filiere europee e, soprattutto, italiane.

Insomma, una riforma equilibrata è possibile, con buona pace della Commissione, ma adesso Finlandia, Estonia e Malta hanno espresso riserve sul testo di compromesso presentato dalla presidenza irlandese del Consiglio Ue. Per cui torna la paura, ovvero che l’ennesima stangata ideologica possa trasformare l’Europa nel Far West del contrabbando.