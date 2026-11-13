«Gli americani notano che gli europei esprimono il desiderio di partecipare ai negoziati e di porre fine al conflitto in Ucraina». Jared Kushner, che ieri è andato al Cremlino insieme a Steve Witkoff, ha portato la notizia a Vladimir Putin.

Lo zar sostiene di non aver mai voluto interrompere il dialogo con il Vecchio continente; a troncare sarebbe stata l’Europa, alla quale lui, con echi tolstojani, solo un pizzico più minacciosi, chiede di scegliere tra guerra e pace. In ogni caso, secondo Witkoff, Mosca ha acconsentito ad ammettere gli europei ai prossimi colloqui. Il problema vero è che l’Europa, al tavolo, non sa chi mandarci.

L’Europa cerca una voce unica per i negoziati

La legittimazione per negoziare non ce l’ha certo Björn Seibert, il braccio destro di Ursula von der Leyen, già spedito a Miami e negli Emirati senza il consenso dei Paesi membri. La presidente della Commissione, ieri, si è rallegrata del coinvolgimento dell’Ue ad Abu Dhabi, «anche perché è stato il presidente Zelensky a chiederlo».

Al termine di un trilaterale con quest’ultimo, Von der Leyen e António Costa, presidente del Consiglio europeo (e candidato a diventare la «voce unica» dell’Unione, quella sollecitata da Giorgia Meloni), hanno riscritto il solito libro dei sogni: l’Ucraina in «posizione di forza», gli aiuti militari e finanziari di Bruxelles. Dopo i 90 miliardi del prestito 2026, altri 45 nel 2027. Ma mentre gli Usa, su impulso di Donald Trump in versione leone ferito, schiacciano l’acceleratore, il Vecchio continente si arrovella nella ricerca di rappresentanti ai quali delegare l’iniziativa diplomatica. Sebbene Kaja Kallas, colei che della diplomazia europea dovrebbe essere il capo, la stia sabotando persino adesso.

Lo spettacolo di ieri è stato un (dis)ordine sparso.

Il nostro presidente del Consiglio, la prima a far presente la necessità di trovare una figura autorevole, ha precisato: da parte sua non ci sarebbe «nessuna contrarietà» a incaricare Costa, salvo stabilire in che modo rappresentare le nazioni extra Ue, Norvegia e Uk. Costa, visto il suo ruolo, potrebbe parlare per i 27 e basta. In mattinata, il premier del Lussemburgo, Luc Frieden, pur sottolineando che «il messaggio è più importante della persona», si era detto disposto a sostenere il portoghese. Più vago il primo ministro irlandese, Michael Martin, il cui Paese detiene la presidenza di turno dell’Unione: «Non credo», ha osservato, che il negoziatore «debba essere necessariamente una sola persona, ma dovrebbe esserci una leadership chiara e coerente». Il dibattito è proseguito al vertice della Comunità politica europea di Dublino. E la zavorra l’ha piazzata Friedrich Merz.

Merz difende il formato E3 e offre un posto all’Italia

Non dimentichiamolo: Palazzo Chigi ha posto la questione proprio per il suo crescente scetticismo verso la moltiplicazione dei contenitori e le passerelle di Francia, Germania e Regno Unito. La loro coalizione dei volenterosi, in fondo, non ha prodotto nulla di concreto. Il cancelliere, in pessimi rapporti con Ursula e – come Parigi – pressoché privo di fiducia nella Kallas, ieri ha provato a tenere botta: «Con il formato E3», composto appunto da tedeschi, transalpini e britannici, «abbiamo già uno strumento consolidato», ha insistito. «E in parte lavoriamo insieme anche nel formato dei cinque Paesi, Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Polonia. Non vedo problemi», ha concluso, «a continuare così». Dunque, Berlino intende offrire a Roma un «posto al sole», per spegnere la querelle e proseguire a dare le carte. «L’importante», ha commentato Merz, «è che la Russia venga al tavolo. Tutto il resto poi si sistemerà».

La Meloni non si è fatta bastare la pacca sulla spalla. «Il fatto che l’Italia ci sia o non ci sia in questo o in quel formato», ha replicato, «non cambia il giudizio sui troppi formati che parlano di questa vicenda. Se ne riunisce adesso», ha aggiunto, riferendosi al summit irlandese, «uno che è ancora diverso da quello di Abu Dhabi e vale quello che ho già detto e quello che ho scritto. Noi abbiamo bisogno di individuare chi, in una fase che potrebbe accelerare – e sarebbe una buona notizia – dovesse rappresentare gli interessi europei e con quale mandato». Il presidente del Consiglio ha preso poi parte a bilaterale con l’omologo Uk, Andy Burnham, con il quale si è confrontata non solo sul dossier ucraino, ma anche sulla rafforzamento della cooperazione militare, a partire dal progetto Gcap, per la realizzazione del supercaccia di sesta generazione.

Kallas rivendica il ruolo di rappresentante dell’Ue

Fiutata l’aria, la Kallas si è messa a sgomitare. «I Trattati sono molti chiari», ha tuonato. «Il presidente del Consiglio europeo», cioè Costa, «e l’Alto rappresentante dell’Ue», cioè lei, «rappresentano l’Europa in materia di sicurezza. I leader», ha comunque ammesso con una certa stizza, «potrebbero naturalmente decidere diversamente e riaprire il dibattito». Un dibattito nel quale nessuno la considera: chi spedirebbe al Cremlino una che, durante i colloqui emiratini, si è fatta notare perché ha accusato Putin di non voler davvero trattare?

Pure Costa ha iniziato a sbracciare: «La sicurezza europea», ha ribadito a Dublino, «non può essere discussa senza una voce europea al tavolo». Quale voce, non si sa.