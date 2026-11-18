Il governo può incassare il risultato: secondo le previsioni d’autunno della Commissione europea, nel 2026 il deficit italiano scende al 2,9% del Pil, e in primavera l’Italia potrebbe uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo.

A Napoli direbbero: che s’adda fa’ pe’ campà. Aggiungiamo noi: per campare nell’Europa dei rapporti e delle regolette, dove per anni ci siamo ritrovati col dito puntato dei Paesi del Nord e col fucile dei mercati dietro la schiena ad avvertirci che dovevamo rispettare le regole del gioco.

Deficit, l’Italia rispetta le regole mentre Germania e Francia sforano: il doppio standard di Bruxelles

Giorgia Meloni, che quelle regole non le ha mai amate, ha accettato il gioco per smentire le voci di chi dava il sovranismo come testa d’ariete per sfondare gli equilibri della Ue. L’ha fatto forse anche perché in questa fase era meglio non comportarsi da pierini e giocare di fioretto, comportarsi con malizia.

Non sono un tifoso del pareggio di bilancio: non sarò tra coloro che esulteranno per il contabilistico 2,9, così come non mi stracciavo le vesti quando si stava sopra il 3. Si tratta di parametri su cui si sono costruite narrazioni anche pericolose e distrutti modelli di welfare o industriali.

Quello che dà fastidio è lo squilibrio totale di comportamento. L’intera Eurozona chiuderà il 2026 con un deficit medio del 3,5%: l’Italia starà sotto la media. La Germania, che nel 2025 era al 2,9% come noi oggi, viaggerà oltre il 4% per tre anni di fila.

E la Francia resterà sopra il 5%, con un debito che in valore assoluto supera ormai il nostro. Dodici su 27 sono già oltre il 3%, entro il 2028 saranno 16. E persino l’Italia tornerà sopra la soglia nel 2027, al 3,5%, grazie alle deroghe per Difesa ed energia.

Il 3% non è più una regola: è un semaforo rosso a un incrocio dove passano tutti, e che Bruxelles continua a tenere sulle strade inventandosi flessibilità, revisioni ed eccezioni che smascherano l’idiozia del rigorismo.

Dai debiti di guerra al gas russo: tutti i vantaggi concessi alla Germania

Va poi sfatata pure la storiella per cui la Germania «può permetterselo». Dopo aver ottenuto due mega sconti (uno dopo la seconda guerra mondiale dimezzando il debito estero, l’altro dopo l’unificazione scaricando sui partner il costo della riunificazione) e con i tassi alti della Bundesbank che nel 1992 spinsero la lira fuori dallo Sme, Berlino ha detenuto per anni la golden share delle decisioni nell’Eurozona e goduto di una tolleranza che a noi non è mai stata concessa.

Il suo surplus con l’estero ha superato per anni la soglia del 6% del Pil fissata dalla stessa Commissione, senza alcuna conseguenza. Vero che non si tratta di norme «inderogabili», ma è fuor di dubbio che con una moneta a tuo vantaggio e la possibilità di esportare con tutta la libertà, scombussoli il famoso «mercato».

Non solo. L’industria renana è cresciuta con il gas russo a buonissimo mercato, scelta di cui l’ex cancelliere Schröder, passato poi ai vertici del gasdotto Nord Stream e di Rosneft, è diventato a suo modo un simbolo… E quando nel 2003 Francia e Germania sforarono il 3%, l’Ecofin sospese le procedure contro di loro.

Dai «Pigs» alla lettera della Bce: i sermoni all’Italia e la flessibilità per Parigi

Anche Parigi ha sempre avuto un trattamento di riguardo. È rimasta in procedura per deficit eccessivo dal 2009 al 2018, mentre l’Italia ne era uscita nel 2013. Nel 2016 l’allora presidente della Commissione Juncker ammise che avevano concesso flessibilità «perché è la Francia». A noi, invece, toccavano i sermoni sui «Pigs».

Toccavano la lettera della Bce del 2011 e poi la sorveglianza del Fondo monetario, mentre lo spread silurava il premier italiano. Oggi i conti dell’Italia sono più in ordine di altri, riusciamo a garantire occupazione e crescita economica persino in quel Sud sempre considerato zavorra.

Per il quarto anno consecutivo il Mezzogiorno cresce più del Centro-Nord, grazie agli investimenti del Pnrr: spesa pubblica, in buona parte a debito europeo, caduta nell’economia reale. Cresciamo nonostante tutti i vincoli e nonostante l’atteggiamento rigorista del ministro Giorgetti, sacerdote dei conti pubblici alla sua maniera.

Riusciamo a fare qualcosa in manovra soprattutto a sostegno delle fasce più basse e dei lavoratori autonomi. La Francia cresce dello 0,4%, dato più basso dell’Unione, con la disoccupazione in aumento (sfiorerà il 10% nel 2028) e i governi caduti uno dopo l’altro sul bilancio.

La Germania si riarma, e proprio grazie alla spesa per Difesa e infrastrutture torna a crescere dell’1,3%, ma le famiglie pagano l’inflazione energetica. Così le scosse sociali, quando atterrano sulla pista politica, assumono il volto di Afd o della Le Pen, sostenuti dal popolo.

Il deficit non è il problema: conta dove finiscono i soldi, tra imprese, salari e investimenti

Che resta l’elemento centrale della politica. Il punto non è quanto deficit si fa, ma dove cade. Se finisce nell’economia reale, cioè in investimenti, imprese, salari e servizi, non deve fare paura. Lo ripetono da mesi le stesse imprese.

In primavera, con il caro energia e la guerra nel Golfo, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, chiese di sospendere il Patto di stabilità: restando dentro il 3%, avvertì, l’Italia non ha le risorse per competere.

In una rara sintonia, lo chiese anche la Cgil di Landini. Bruxelles rispose no e il governo scelse di non forzare. Il debito pesa, nessuno lo nega, tanto più ora che la Bce ha ripreso ad alzare i tassi.

Ma a Bruxelles non potranno continuare a recitare la parte dei rigoristi, perché il vento politico in Europa sta soffiando a favore di chi quelle regole le ha sempre contestate. Oggi il governo ha dimostrato pazienza e accortezza; ma a Palazzo Chigi sanno benissimo che il popolo si volta in un attimo.