Avete presente lo 0,18% di sforamento nel rapporto deficit Pil in base a cui l’Italia non è uscita dalla procedura d’infrazione? Sono 1,6 miliardi di euro. Bene, la Commissione europea ne destina dieci volte tanto all’Onu perché faccia cooperazione mondiale, solo che non sa che fine fanno 16,5 miliardi di euro dei suoi cittadini. Il bilancio complessivo dell’impegno di cooperazione dell’Ue è di 30 miliardi: è il primo contributore del mondo.

Lo ha scoperto la Corte dei conti europea che ha sede in Lussemburgo, abbastanza discosta da palazzo Berlaymont a Bruxelles, il quartier generale della baronessa Ursula von der Leyen che si fa bella con le tasse degli europei – anzi ne vuole introdurre di nuove: pretende un argent de poche di 70 miliardi di cui non intende neppure dare conto – per farsi invitare nei consessi internazionali. È su questi soldi che i giudici contabili presieduti da Tony Murphy hanno acceso un faro. Che rivela tantissime zone d’ombra.

Come scrive Bettina Jakobsen, membro della Corte e responsabile della verifica sui «Finanziamenti dell’Ue per lo sviluppo attraverso le Nazioni unite»: «Quando le organizzazioni gestiscono denaro per conto dell’Ue, non è sufficiente un partenariato basato unicamente sulla fiducia, la Commissione deve far sì che tali organizzazioni rendano adeguatamente conto del denaro dei contribuenti che convogliano verso Paesi terzi e deve sincerarsi che tale denaro produca risultati».

La Corte dei conti denuncia l’assenza di verifiche

Tradotto, significa che la Commissione paga a piè di lista, ma non sa né che fine fanno i soldi. Il monitoraggio della Corte di Lussemburgo – che segue di pochi giorni quello fatto sui programmi di sostegno all’istruzione nei Paesi meno sviluppati che ha mostrato gravi sprechi e criticità – ha preso a campione le azioni in tre paesi: Costa d’Avorio, Nigeria e Uganda.

All’Africa subsahariana è destinato il 59% dell’intero programma di cooperazione che ammonta a circa 30 miliardi ed è gestito per il 44% – pari 13,2 miliardi- dai Paesi dell’Ue e per il 56% indirettamente attraverso la partnership con l’Onu (5,2 miliardi), le banche internazionali d’investimento (6 miliardi), istituzioni finanziare internazionali (2,5 miliardi) ed enti benefici e Ong (2,8 miliardi).

I progetti in Africa e i soldi di cui non si conosce la destinazione

Nella sua ricognizione la Corte dei conti dell’Unione cita anche alcuni esempi di denari finiti chissà dove.

Il primo è un progetto per la protezione e il reinserimento dei migranti nell’Africa subsahariana: doveva interessare 55.000 migranti, ma nella rendicontazione del 2025 non c’è alcun dato certo. In Uganda si dovevano attrezzare cucine per fornire 185 pasti, i fornelli forse ci sono, ma non bastano neppure per la metà delle persone perché non distribuivano più di 80 pasti al giorno.

Di un progetto infrastrutturale in Uganda per costruire un acquedotto e ristrutturare una parte di rete idrica esistente sono state rendicontate le spese, ma non le realizzazioni. Insomma, si sa quanti soldi sono serviti ma non si sa per cosa. Per un piano per la nutrizione in Costa d’Avorio, la Corte scrive: «Non è stato possibile determinare né il costo totale, né l’importo speso per sviluppare queste attività».

I costi indiretti e il sistema delle autocertificazioni

Uno dei rivoli dove si perde il denaro dell’Ue senza sapere che fine fa – il sospetto è che alimenti i guadagni di qualcuno piuttosto che soddisfare i bisogni delle popolazioni – è il capitolo dei cosiddetti costi indiretti. Sotto questa voce vanno le spese per il personale e il funzionamento delle varie associazioni che si dovrebbero preoccupare di attuare i progetti finanziati dall’Europa.

C’è un teorico tetto massimo del 7% per questi costi. Ma la Commissione non solo non controlla i rendiconti, ma dice sì a prescindere al tetto massimo ammesso che, ovviamente, viene sempre richiesto da chiunque.

La Corte dei conti si è soffermata soprattutto sulle attività gestite in partenariato con l’Onu che direttamente o con le istituzioni collegate di fatto gestisce circa il 70% dei contributi europei per concludere che «la Commissione s’affida principalmente alle autocertificazioni delle organizzazioni e non verifica periodicamente se le valutazioni rimangano valide».

Ancora una volta l’Ue resta vittima di se stessa perché i giudici contabili rilevano: «Le lunghe procedure di aggiornamento delle informazioni compromettono la completezza e la tempestività della verifica degli investimenti» e quindi si può concludere che quello dell’Ue è «un partenariato basato sulla fiducia, ma non sono sufficientemente presi in considerazione la rendicontabilità e il rapporto tra costi e benefici».