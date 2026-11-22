La vicenda dell’immigrato senegalese in favore del quale, come riferito dalla Verità del 20 novembre scorso, è stato riconosciuto il diritto a percepire gli assegni familiari anche per i figli (ben 11) avuti da donne diverse da quella con la quale risulta sposato in Italia e residenti fuori del territorio nazionale dovrebbe ancora una volta dimostrare l’esigenza – già ripetutamente segnalata, da chi scrive, su questo giornale – che si intervenga su quello che costituisce il vero e proprio grimaldello mediante il quale le norme stabilite dal legislatore italiano possono essere rese inoperanti dalla Corte costituzionale o anche ordinari organi giurisdizionali.

L’articolo 117 e i vincoli dell’ordinamento europeo

Ci si riferisce all’art. 117, primo comma, della Costituzione che, nella nuova formulazione sciaguratamente introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, pone come ulteriore limite al legislatore nazionale, oltre all’ovvio rispetto della Costituzione, anche quello del rispetto «dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». La decisione in discorso, infatti, si basa, in estrema sintesi, sulla sentenza della Corte costituzionale n. 67/2022, la quale ha ritenuto che fosse da disapplicare, perché contrario a direttive europee dotate, a suo avviso, di diretta efficacia nell’ordinamento italiano, l’art. 2, comma 6 bis, del decreto legge n. 69/1988, convertito con modifiche in legge n. 153/1988 che, per quanto qui interessa, dispone che, ai fini della corresponsione degli assegni familiari, non si considerano facenti parte del nucleo familiare del lavoratore straniero regolarmente soggiornante in Italia i figli residenti in uno stato estero, salva condizione di reciprocità o apposita convenzione internazionale.

La sentenza della Corte costituzionale e la direttiva europea

La citata sentenza della Corte costituzionale si basa a sua volta sul fatto che la Corte di giustizia dell’Unione europea, precedentemente interpellata dalla Corte di cassazione circa l’interpretazione da dare all’art. 12, par. 1, lett. e), della Direttiva europea n. 98 del 2011, aveva affermato che «esso impone agli Stati membri di riconoscere ai cittadini di Paesi terzi titolari di permesso unico le prestazioni di sicurezza sociale, tra cui rientra l’assegno per il nucleo familiare, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro». Di qui il ritenuto contrasto tra questa norma comunitaria e quella nazionale sopra richiamata, con conseguente soccombenza, secondo la Corte costituzionale, della seconda rispetto alla prima.

In realtà, considerato che le direttive europee, a differenza dei regolamenti, non hanno diretta efficacia negli ordinamenti nazionali ma obbligano soltanto i singoli Stati ad adeguare ad esse la loro legislazione (art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) appare, a dir poco, discutibile la ritenuta diretta efficacia nell’ordinamento interno della direttiva n. 98/2011, fatta derivare dalla Corte costituzionale solo dal «modo chiaro, preciso e incondizionato» con il quale sarebbe stato imposto l’obbligo in essa contenuto. Il che ha indotto la stessa Corte a ritenere che non fosse necessario dichiarare, come aveva chiesto invece la Corte di cassazione nella sua ordinanza di rimessione, l’incostituzionalità, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, della norma interna costituita dal citato art. 2, comma 6 bis, del decreto legge n. 68/1988, dal momento che essa doveva comunque ritenersi inapplicabile a fronte della ritenuta, diretta applicabilità della norma comunitaria, essendo questa di rango superiore.

Il ruolo dell’articolo 117 nella prevalenza delle norme europee

Ciò non toglie, tuttavia, che, a fondamento di tale decisione, rimane comunque il disposto dello stesso art. 117, primo comma, della Costituzione. In sua assenza, infatti, né la Corte costituzionale né un qualsiasi altro organo dotato di potere giurisdizionale interno avrebbero potuto in alcun modo affermare ed imporre la prevalenza della norma comunitaria su quella nazionale.

Quest’ultima, quindi, avrebbe comunque continuato a trovare applicazione, potendo la mancata applicazione dell’altra dar luogo soltanto a responsabilità dello Stato italiano nei confronti dell’ordinamento comunitario ed anche, a determinate condizioni (da verificarsi caso per caso e non sempre di immediata e indiscutibile evidenza) nei confronti dei singoli soggetti che dal non adeguamento della norma nazionale a quella comunitaria potessero dimostrare di aver subito danno.

La proposta di modifica della Costituzione

Deve quindi ribadirsi che, se si vuole veramente recuperare un minimo e legittimo spazio di manovra, nell’interesse nazionale, a fronte dei «diktat» provenienti da Bruxelles e anche dal Lussemburgo (sede della Corte di giustizia), restituendo al potere politico, al quale unicamente spetta, la responsabilità della salvaguardia di quell’interesse, altro non può farsi se non espungere, dall’art. 117, primo comma, della Costituzione, l’obbligo di conformità della normativa nazionale a quella comunitaria e ai vincoli derivanti, in genere, da convenzioni internazionali. Il che non darebbe luogo, peraltro, a contrasto alcuno con l’ordinamento comunitario, non risultando che sia in esso contenuta alcuna disposizione che imponga ai singoli Stati l’adozione di norme interne del tipo di quella in discorso, la quale è, pertanto, da ritenersi come frutto di una discrezionale valutazione politica, come tale sempre modificabile, propria ed esclusiva dei governi e delle maggioranze parlamentari dell’epoca.

Regolamenti e direttive: il guinzaglio europeo

D’altra parte – per tranquillizzare le vestali addette alla custodia del sacro fuoco della deificata Unione europea – rimarrebbe pur sempre ferma, in forza del citato art. 288 del Tfue, la diretta efficacia interna dei regolamenti europei, già più che sufficiente per tenere al guinzaglio i singoli Stati, senza necessità, quindi, che il guinzaglio venga ulteriormente accorciato (come ora avviene in Italia) con la surrettizia attribuzione della stessa efficacia, grazie all’art. 117 della Costituzione, anche alle direttive.

La proposta della Lega e il programma del centrodestra

In verità una proposta di modifica, nel senso qui auspicato, del detto ultimo articolo, era già stata avanzata, mesi addietro, dalla Lega, ma era stata bloccata in Commissione per la sua ritenuta eterogeneità rispetto al contenuto del disegno di legge sulla riforma della giustizia, in cui avrebbe dovuto essere inserita. Sarebbe quindi il caso di riprenderla o, quanto meno, qualora la residua durata della legislatura fosse da ritenere insufficiente per giungere alla sua approvazione, di inserirne il contenuto nel programma elettorale del centrodestra. Appare ragionevole supporre che, dato il non eccelso livello di popolarità di cui gode, in Italia, l’Unione europea, essa, se ben illustrata e valorizzata, attirerebbe una non indifferente quantità di suffragi.