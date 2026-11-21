Era il marzo del 2019 quando scrivevo il mio primo commento sul nascente fenomeno Greta Thunberg. Lo concludevo così: «Quando Greta sarà cresciuta, e magari dopo aver studiato un poco le cose, si renderà conto dell’insieme di sciocchezze dette e avrà una qualche reazione. Forse un po’ di vergogna e sicuramente non poco risentimento verso gli adulti che, anziché proteggerla, hanno permesso che si coprisse di cotanto ridicolo». Oggi ci fa sapere che era una farsa ed è lei a ridere di chi l’ha creata e seguita.

A proposito di ridere, vengono in mente le parole pronunciate, non più di due mesi fa, da Sergio Mattarella: «E se oggi tacciono molti di coloro che, fino a ieri, irridevano l’allarme per i cambiamenti climatici in atto, il declino si presenta ugualmente inarrestabile in assenza di urgenti iniziative». More solito, Le piace esser vago: «in assenza di urgenti iniziative», dice.

Dire una menzogna non la rende reale: non c’è un inarrestabile declino e non tace ci irrideva Greta

Ma quali, esattamente, di grazia? A noi piace la precisione, invece: non è vero che «oggi tacciono coloro che ieri irridevano l’allarme» lanciato da Greta. Non basta dirla, una cosa, caro presidente, per essere vera: quei «coloro» non hanno mai taciuto. Sicuramente piacerebbe moltissimo metterli a tacere, ma oggi Internet lascia, indelebile, la testimonianza della loro loquacità.

Né basta dire che vi sarebbe un «inarrestabile declino» perché esso sia vero. Non vedo alcun inarrestabile declino del pianeta. O forse intende dell’umanità… Ma, anche qui, a pensarci bene, non mi sembra. Se fossi obbligato a convenire con Lei, penserei non tanto all’uso che l’umanità fa di quel dono di Dio che sono carbone, petrolio e gas naturale, quanto all’impegno profuso in certe guerre senza capo né coda, per fermare le quali forse Lei si sarebbe potuto spendere di più.

Il vecchio che stride con il nuovo sulle armi nucleari

E, per non essere vaghi, rammento che, a parte parole di circostanza contro le guerre, Lei ha lamentato che l’Ucraina abbia mantenuto la promessa di restituire ai legittimi proprietari testate nucleari collocate in questo sfortunato Paese di confine che, vittima di una classe dirigente irresponsabile, potrebbe suggellare la propria fine.

Quella lamentela del 19 febbraio 2025 stride con la dichiarazione congiunta del 19 novembre 2026 di Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin: «Una guerra nucleare non si può vincere e non va combattuta». Ed è il vecchio che stride col nuovo. Perché vecchio è raccontare (o, peggio, pretendere) la realtà come non è.

L’Europa vecchia che ha perduto il senso del realismo

Io non so cosa emergerà dal recente incontro tra i tre; so però cosa sperare: che il mondo dove io vivo si riappropri del senso di realismo, che sembra aver perduto. Parlo della Vecchia Europa che, da quando qualcuno ha deciso di costituirla in Unione, sarebbe più appropriato chiamare Europa vecchia. L’origine di tutti i mali è sempre la stessa: il capovolgimento della realtà.

Crisi climatica, transizione energetica e invasione militare russa sono fantasie, o fantasmi, elevati al rango di realtà inequivocabile. Ma a monte sta la fantasia primordiale: la realizzabilità di una innaturale unione e, al contempo, l’ostracismo di quella grande ricchezza che sono le identità nazionali.

È naturale chiedersi se un’autocritica possa rimettere in piedi una Unione che è in ginocchio. Temo di no. Anche perché l’elenco delle cose da mettere in discussione non solo è lungo ma contiene punti cruciali: l’economia e, prima ancora dell’economia, la libertà. Le fantasie climatica, energetica, ambientale e di guerra sono la causa della devastazione economica.

Da Bandera alle liste di proscrizione: non si può sostenere l’Ucraina aborrendo la sovranità nazionale

Sulla libertà, ho già nominato la delegittimazione di chiunque metta in discussione la cornucopia di fantasie che frullano nelle teste a Bruxelles, ma una cosa in particolare voglio dirla sulla guerra, col che si chiarisce perché sopra l’ho chiamata senza capo né coda.

Aborrire le sovranità nazionali stride col sostegno all’Ucraina. Questa è ora nelle mani di una minoranza russofoba, ipernazionalista e nazistoide, che nel 2004 entrava nelle stanze dei bottoni, occupandole nel 2014 con un colpo di Stato. Ecco qualche prova.

Stepan Bandera era una specie di partigiano ucraino: traditore del proprio Paese – l’Urss – che combatteva contro Adolf Hitler, a questi Bandera giurò fedeltà e la sua Organizzazione (Oun-B) e il braccio armato di questa (l’Upa, Armata partigiana ucraina) furono responsabili del massacro di oltre un milione di ebrei (Olocausto ucraino) e di oltre 100.000 polacchi.

Nel 2010 Bandera fu elevato allo stato di eroe nazionale dell’Ucraina, e lo è tuttora, con statue, piazze e vie a lui dedicate. Lo scorso maggio Volodymyr Zelensky conferiva a un reparto del suo esercito l’onorificenza di eroi dell’Upa, circostanza che ha portato la Polonia a revocare al presidente ucraino la massima onorificenza polacca (Ordine dell’Aquila Bianca) che gli era stata conferita.

Infine, è in questi giorni tornata agli onori della cronaca la lista di proscrizione ucraina, nata nel 2014, coi nomi di personaggi dell’intero mondo sgraditi ai nazistoidi che comandano a Kiev. Sono nella lista Viktor Orbán e Marine Le Pen e, tra gli italiani, Matteo Salvini e Roberto Vannacci. La cosa ha disturbato perfino il mite Antonio Tajani.

Ci sono elementi sufficienti per cominciare a comprendere cosa intenda Putin quando afferma che il conflitto si risolve solo se si rimuovono le cause profonde che l’hanno generato. E ci sono elementi sufficienti per rivalutare gli Stati nazionali.