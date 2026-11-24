Dall’Europa non arrivano notizie confortanti. La sentenza della Cedu sui respingimenti e i dati sulle ricollocazioni mostrano, nei fatti, due facce della stessa moneta, ovvero i meccanismi con cui gli Stati europei evitano di accogliere i migranti che arrivano in Italia e negli altri Paesi mediterranei.

Analizzando quanto accaduto c’è un filo che unisce le due questioni perché i Paesi sottoposti alla pressione della Bielorussia sono gli stessi esentati dalla redistribuzione e dal sistema delle compensazioni economiche. Basta guardare i dati in merito al Patto europeo su migrazione e asilo. Secondo quanto riportato da Euronews, nel primo anno di applicazione, le ricollocazioni dai Paesi di primo ingresso verso gli altri Stati membri sono state 1.283. Il numero riguarda i trasferimenti da Paesi come Italia, Spagna e Grecia verso il resto dell’Unione. Il Patto prevede un sistema di compensazioni economiche in alternativa alle politiche di accoglienza.

La sentenza della Cedu sui respingimenti

A Strasburgo, invece, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che quando è evidente che uno Stato terzo sta strumentalizzando i flussi per destabilizzare un Paese membro del Consiglio d’Europa (proprio come è accaduto nel 2021 e nel 2022, quando la Bielorussia ha «spinto» i migranti verso Polonia, Lettonia e Lituania), quest’ultimo può respingere le persone entrate sul suo territorio, con l’obbligo di individuare chi non può essere respinto.

Le persone che lo Stato deve individuare, secondo la Cedu, ricadono in due categorie. La prima sono i migranti che presentano evidenti vulnerabilità personali, ad esempio per l’età o per condizioni di salute precarie o per disabilità. Nella seconda invece rientrano tutti coloro che riescano a dimostrare che, se respinti, sarebbero evidentemente esposti a una minaccia reale e immediata alla vita o a un rischio reale e immediato di maltrattamenti molto grave.

Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani nelle sentenze su tre ricorsi contro Polonia, Lettonia e Lituania. Quest’ultimi, in quanto Paesi sottoposti alla pressione della Bielorussia, sono considerati in situazione di pressione eccezionale e per questo esentati dalla redistribuzione e dal sistema delle compensazioni economiche. Non sono quindi tenuti né a riceverli, né a versare contributi in alternativa all’accoglienza.

Il meccanismo di Dublino scarica il peso sui Paesi mediterranei

Bisogna, però, ricordare che per gli altri Stati, il meccanismo che consente di non trattenere i migranti è quello dei dublinanti. In base al Regolamento di Dublino, la competenza per l’esame della domanda di asilo spetta al primo Paese di ingresso. I richiedenti asilo già registrati in Italia o in un altro Paese mediterraneo possono così essere trasferiti nuovamente verso il Paese di primo ingresso.

Il risultato sarebbe un sistema in cui i Paesi dell’Est non partecipano alla redistribuzione, mentre gli altri Stati applicano i trasferimenti Dublino verso il Mediterraneo. Per Italia, Spagna e Grecia, principali Paesi di primo approdo, le ricollocazioni restano limitate e il principio del primo ingresso continua a concentrare su di loro la gestione degli arrivi.