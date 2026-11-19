La vicenda del senegalese poligamo che ha ottenuto dall’Inps gli assegni familiari per i propri undici figli, nove dei quali residenti in Africa, ha scoperchiato un vaso di Pandora, portando alla luce una serie di contenziosi che negli anni hanno contrapposto persone di origine straniera e l’ente statale sul riconoscimento degli assegni familiari per i congiunti rimasti nei Paesi d’origine. Un braccio di ferro giudiziario nel quale, più volte, a prevalere sono stati i singoli richiedenti, con l’Istituto previdenziale condannato a pagare gli arretrati, le spese legali e pure gli interessi.

Riavvolgendo il nastro delle cronache giudiziarie, emergono casi che ben restituiscono la portata della controversia tra l’Inps e coloro che si appellano alla giustizia per ottenere i contributi. Basta infatti fare qualche ricerca nel web per imbattersi in diverse sentenze analoghe.

Dal Pakistan alle Filippine, fino al Camerun: i ricorsi degli stranieri accolti dai tribunali italiani

La prima risale al 12 marzo 2021, quando il Tribunale di Pescara ha riconosciuto il diritto di un lavoratore edile pakistano, titolare di un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo, a percepire gli assegni per la moglie e i due figli residenti in Pakistan.

L’uomo aveva chiesto le prestazioni per il periodo compreso tra il settembre 2012 e il giugno 2017, ma l’Inps aveva respinto la domanda perché i familiari vivevano in un Paese privo di convenzioni internazionali con l’Italia in materia di prestazioni familiari.

Poi è arrivato il ricorso. Assistito dal patronato Inca-Cgil e dalla Fillea-Cgil, il lavoratore ha ottenuto una pronuncia favorevole: il giudice ha dichiarato discriminatoria la condotta dell’Istituto, ordinando il pagamento di 19.660,62 euro, oltre agli interessi e alle spese processuali.

Nei contenziosi entra in gioco anche l’Associazione per gli Studi giuridici sull’Immigrazione. La sentenza riguarda una controversia tra una cittadina straniera e l’Inps sul diritto all’Assegno unico per i figli minorenni.

La donna, titolare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, si era vista inizialmente riconoscere il beneficio, per poi subire la sospensione e la richiesta di restituzione di 2.450 euro. L’Inps riteneva infatti che quel permesso non fosse sufficiente per ottenere l’assegno. La donna ha fatto ricorso, con l’intervento dell’Asgi.

Il Tribunale di primo grado aveva dato ragione alla ricorrente e riconosciuto il diritto all’Assegno unico. La Corte d’appello ha infine stabilito che anche i titolari di permesso per attesa occupazione possono accedere all’Assegno unico, in presenza degli altri requisiti.

Figli all’estero e residenza anagrafica: per i giudici non sono ostacoli al riconoscimento degli assegni

Un caso simile è quello di un filippino che aveva fatto richiesta all’Inps per ottenere assegni familiari per la moglie e i due figli minori, rimasti nelle filippine e mai passati per il Bel Paese nemmeno per una vacanza.

La richiesta, retroattiva, presentata a fine 2022, riguardava gli anni i tra il 2019 e il febbraio 2022 e inizialmente l’Istituto previdenziale aveva rigettato la domanda ritenendo la documentazione incompleta. Agli uffici, infatti, il filippino aveva presentato documenti di autocertificazione tradotti dall’ambasciata filippina e – soprattutto – contestuali alla domanda.

Documenti, cioè, che in nessun modo attestavano la mancanza di reddito dei familiari rimasti in patria nel periodo di riferimento della richiesta. Il Tribunale, tuttavia, richiamando le solite direttive europee e la sentenza della Corte Costituzionale del 2022 nelle parti in cui impongono di disapplicare la normativa nazionale laddove «esclude dal calcolo del nucleo familiare dei cittadini di Paesi terzi i familiari residenti nel Paese d’origine» ha ritenuto idonea e sufficiente la documentazione prodotta.

Secondo il giudice l’attestazione dell’ambasciata filippina era da considerarsi valida e «retroattiva» nel suo valore, in quanto se negli anni precedenti la domanda i familiari del ricorrente avessero avuto redditi propri, l’ente nel tradurre l’autocertificazione, certamente, li avrebbe certamente segnalati.

Il caso del senegalese poligamo non è isolato: l’Inps perde le cause e paga interessi e spese legali

Ma può andare anche peggio. Nel 2022 il tribunale di Pavia ha accolto il ricorso di un camerunense con due figli residenti in Africa, condannando l’Inps al pagamento di quasi 18.000 euro come arretrati relativi a tre anni di prestazioni non corrisposte.

Il Tribunale di Massa, dal canto suo nel 2024, ha condannato l’Inps al pagamento dell’assegno ad un altro cittadino extracomunitario che aveva fatto richiesta retroattiva. L’Inps si era opposta perché il minore risultava «irreperibile» negli archivi anagrafici comunali negli anni per i quali venivano chiesti gli assegni e che dunque occorresse presentare nuova domanda dopo l’iscrizione anagrafica del minore.

Giusto? Niente affatto. Il ricorrente impugna il diniego e i giudici accolgono il suo appello stabilendo che la legge «non impone la convivenza anagrafica del minore con il richiedente» e che «né la residenza in un Paese estero né l’irreperibilità del minore giustificano il rigetto della domanda».

D’altra parte, che il concetto stesso di residenza, per come lo conosciamo sia stato messo in discussione dalle sentenze sugli assegni familiari è evidente. Il tribunale di Torino, nel 2024 ha confermato il diritto all’assegno e agli arretrati a una cittadina albanese che viveva in Italia dal 2021 ma che si era iscritta all’anagrafe solo pochi mesi prima di presentare la domanda all’Inps.

Eppure, nemmeno questo ha avuto un peso perché secondo il togato «ai fini della prestazione rileva la residenza di fatto» e non solo, o meglio non tanto, «quella formale anagrafica». Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in un video social, ha detto che la recente sentenza di Prato «è una follia» e ha parlato di «follia».

Il giudice tifava «No» alla riforma

di Filippo Curnis

Cause sul lavoro femminile, controversie sul riconoscimento degli assegni familiari e partecipazione a iniziative sindacali contro la riforma costituzionale della giustizia. Questo è in pillole il curriculum di Mariella Galano, giudice del lavoro del tribunale di Prato, finita al centro dell’attenzione per la sentenza che ha condannato l’Inps a pagare a un uomo senegalese gli assegni familiari per undici figli, compresi i nove nati da relazioni poligamiche e residenti in Africa.

Mariella Galano, la giudice di Prato che si schierò per il No alla riforma della giustizia

La sentenza del 4 novembre, apparsa sui giornali l’altro ieri, va ad aggiungersi a un’attività giudiziaria in cui la toga ha spaziato da casi di discriminazioni sul lavoro a controversie sulla tutela della maternità. A questo si affianca, inoltre, una presa di posizione pubblica sul referendum per la separazione delle carriere.

Classe 1981, di origini napoletane, Galano lavora presso il tribunale toscano dal 2018, quando viene assegnata alla sezione civile con funzioni di giudice del lavoro.

Dal 2024 si dedica esclusivamente al contenzioso lavoristico. Nel tempo ha presieduto controversie sul lavoro e sulla maternità, ma si è distinta anche per la partecipazione a un’iniziativa della Cgil in cui ha dichiarato apertamente la propria contrarietà alla riforma costituzionale della giustizia, prendendo posizione nel dibattito sulla separazione delle carriere.

Il 25 febbraio 2026 ha infatti partecipato a un incontro organizzato dalla Fisac-Cgil Toscana, dedicato al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Al tavolo, insieme alla giudice pratese, c’erano Sabrina Marricchi, segretaria generale della Fisac-Cgil Toscana, Maurizio Brotini, presidente di Ires Toscana, e Paola Mazzeo, consigliere della sezione Lavoro della Corte d’appello di Firenze. Sul sito del sindacato è stato pubblicato anche un contributo della Galano, nel quale la magistrata prende posizione contro la riforma.

La definisce una «cambiale in bianco», contestando il ricorso al sorteggio per il Csm e sollevando obiezioni sulla composizione della nuova Alta Corte disciplinare. La conclusione del suo intervento è emblematica: «Per questo, oggi, la mia scelta è un no consapevole».

Dalla maternità agli assegni familiari: le sentenze e le posizioni pubbliche della toga pratese

Altri casi da lei affrontati sono finiti nelle cronache. Come quello della stilista di 41 anni, dipendente di un’azienda tessile di Prato. Dopo il rientro dal congedo di maternità, nel settembre 2023, la donna aveva denunciato di essere stata progressivamente privata delle proprie mansioni e dei rapporti con la clientela.

Durante la sua assenza era stata assunta una stagista per sostituirla e, prima del rientro, i dirigenti le avevano suggerito di «guardarsi intorno» e cercare un’altra occupazione. Galano, riconoscendo la natura «discriminatoria» della condotta, ha ordinato all’azienda di restituirle le mansioni precedenti e la piena autonomia professionale.

Un altro contenzioso sul lavoro femminile porta a gennaio 2025, quando la giudice ha accolto il ricorso di una collaboratrice scolastica precaria, madre di tre figli, assistita dalla Flc-Cgil, alla quale era stato negato l’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2024.

Tornando alla sentenza sugli assegni familiari riconosciuti all’uomo senegalese, Galano ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dal richiedente poligamo per dimostrare la paternità e l’assenza di redditi dei figli. «La convivenza non costituisce presupposto necessario ai fini dell’inclusione del figlio nel nucleo familiare», ha scritto, aggiungendo che «il mancato riconoscimento nell’ordinamento italiano degli ulteriori matrimoni poligamici del ricorrente non incide sullo status di figli riconosciuti».

Quanto alle circolari dell’Inps, la giudice ha osservato che non possono introdurre «un requisito di convivenza non previsto dalle disposizioni legislative applicabili». E per dimostrare l’assenza di redditi dei minori, si è appellata ai dati anagrafici: «La tenera età dei figli costituisce un elemento presuntivo particolarmente rilevante». Nella pronuncia a favore dell’uomo senegalese sarebbero bastate le certificazioni da lui prodotte.