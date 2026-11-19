Nuovo record di arrivi alle Canarie che nel weekend hanno registrato lo sbarco di oltre 3.700 migranti, con un picco di 1.488 nella sola giornata di sabato. Un aumento del 66% nell’arcipelago rispetto ai dati dello scorso anno, ma anche la Spagna segna il 40% di arrivi in più rispetto al 2025.

L’isola di El Hierro, la più piccola e la meridionale delle Canarie ha visto l’arrivo di 10.000 persone in due settimane, su una popolazione residente di appena 12.000. Gli sbarchi sono stati continui e soltanto negli ultimi due giorni si registrano 40 arrivi su piroghe, quasi tutte provenienti da Senegal, Gambia e Mauritania.

A El Hierro l’amministrazione locale ha dichiarato lo stato d’emergenza per il sovraccarico di servizi di accoglienza e sanitari. Da settimane ormai convergono sull’isola medici da tutto l’arcipelago, ma la situazione è al collasso. In totale, il ministero dell’Interno spagnolo, registra nelle prime due settimane di novembre 11.037 arrivi irregolari di migranti nell’arcipelago atlantico a bordo di 106 imbarcazioni.

Sbarchi senza sosta e servizi in emergenza: i pescatori protestano a La Restinga

Domenica è arrivato il ministro spagnolo delle Politiche territoriali Ángel Víctor Torres che si è recato al porto di La Restinga, per rispondere ad una grande protesta dei cittadini locali, per la maggior parte pescatori, che non riescono neanche più ad uscire dal porto per l’enorme afflusso di imbarcazioni.

I mesi autunnali sono quelli dove ogni anno aumentano i numeri dei migranti, perché la acque dell’Oceano Atlantico sono più calme, ma ottobre ha già battuto il record del 2023 che aveva contato 15.729 arrivi. La rotta atlantica appare oggi quella più utilizzata, dopo i fatti di Ceuta, con il Marocco che blocca le frontiere.

La Spagna, senza troppa pubblicità, ha anche aperto due hub di controllo migranti in Mauritania, ma la sua strategia non sta funzionando.

Clavijo accusa Sánchez: «Abbandonati dalle istituzioni, servono aiuti europei»

Il presidente delle Isole Canarie, Fernando Clavijo, ha portato il problema alla Commissione interministeriale sull’immigrazione, ma si è detto profondamente deluso dalla mancanza di lungimiranza dimostrata dal governo spagnolo di fronte all’aumento di pressione sulla rotta atlantica e ha accusato il governo centrale di Pedro Sánchez di non reagire efficacemente a una situazione che richiede misure strutturale e risorse permanenti.

Clavijo ha anche ricordato che già a luglio erano stati segnalati possibili aumenti di approdo, ma nessuna misura era stata presa da Madrid.

Il leader canarino ha chiesto un immediato intervento sanitario con l’allestimento di un ospedale da campo e ha chiesto che l’agenzia europea Frontex operi nei Paesi di origine lungo le rotte migratorie. Clavijo ha espresso tristezza, impotenza e frustrazione verso una situazione largamente prevedibile e per l’abbandono che subiscono le Canarie.

«La settimana scorsa ho scritto una lettera al Commissario europeo per la Migrazione, Magnus Brunner e anche a Ursula von der Layen per coinvolgere l’Unione europea nella gestione dell’emergenza», ha sottolineato Clavijo, «questo non è un problema delle Canarie, ma di tutta l’Europa».

Il governo locale ha dovuto requisire tutti gli autobus a disposizione per spostare i migranti e l’Unhcr ha dichiarato che 600 persone sono morte o scomparse nel 2026. Il governo di Sánchez ha dichiarato l’emergenza migratoria e ha stanziato 16,2 milioni di euro per affrontare le nuove ondate. Il primo ministro spagnolo, in vista delle elezioni fissate per il 29 novembre, potrebbe pagare la pessima gestione del tema migratorio.

Vox attacca il governo socialista: Abascal chiede rimpatri immediati e stop alla redistribuzione

Il leader della formazione di destra Vox, Santiago Abascal, in un comizio a Las Palmas de Gran Canaria, ha infatti attribuito la crisi abitativa e il deterioramento dei servizi all’immigrazione irregolare, accusando il governo socialista di aver favorito quella che ha definito un’invasione di immigrati.

Abascal ha respinto l’idea della distribuzione dei migranti tra i diversi territori spagnoli, chiedendo l’immediato rimpatrio.