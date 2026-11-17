«Antifa e islamisti puntano a distruggere la nostra società». Lo ha dichiarato Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo, in un’intervista a Bruxelles a margine della conferenza «Il patto del caos. Antifa e islamisti nemici dell’Europa».
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Boss e truffe dietro le porte aperte ai migranti: da Udine a Crotone, ecco gli enti sotto la lente
Oltre un milione di assistiti e 42.500 persone a libro paga. A Isola Capo Rizzuto l’ombra di legami coi clan, a Ferrara il processo per spese gonfiate, in Emilia il mediatore per cui lo stupro è «brutto solo all’inizio».
La Caritas vuole immigrati assistiti a vita
Il rapporto dell’organismo pastorale lancia l’allarme: dopo la fase dell’accoglienza gli stranieri tornano a soffrire. La soluzione: offrire loro casa, lavoro e persino supporto psicologico. A spese nostre ovviamente. Ma non dovevano salvare le casse dello Stato?
Già l’assegno di inclusione arriva a oltre 100.000 extracomunitari
Bonus medio da 722 euro mensili anche per i «titolari di protezione internazionale».
Ora i musulmani fanno le vittime e preparano un nuovo bavaglio
Al via un «Centro nazionale per il contrasto all’islamofobia» per monitorare e denunciare presunti pregiudizi contro i fedeli di Allah. In realtà quello a cui puntano è un nuovo tribunale delle parole per tacitare le critiche.
Non c’è integrazione perché siamo in declino
Perché gli stranieri di seconda generazione ci detestano? Per la destra è colpa dell’islam, il che è in parte vero. Ma la causa profonda è che i migranti ci vedono come deboli e quindi non vogliono affatto essere simili a noi. Preferiscono conquistarci
L’Ue ha fatto un piano per la remigrazione di africani irregolari
Intesa con la Nigeria per rispedire indietro chi è qui senza titolo. Si chiama «accordo di riammissione», ma la sostanza è quella.
Immigrazione, 41 Paesi europei uniti contro gli arrivi irregolari
Al vertice di Dublino, 41 leader europei fanno fronte comune contro l'immigrazione irregolare. Italia, Regno Unito e Danimarca promuovono una dichiarazione per rafforzare il controllo delle frontiere, contrastare i trafficanti, prevenire le partenze e rendere più efficaci i rimpatri.