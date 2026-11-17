Aveva ragione Laura Boldrini che, da presidente della Camera, disse che i migranti, in particolare i clandestini, sono risorse. Magari non per tutti. Ci dovevano pagare le pensioni. Con i tagli annunciati nella manovra, pare che siano i pensionati a pagare per i migranti. A Lampedusa, però, scatta «la cassa immigrazione»: i sindacati di base minacciano lo sciopero. A causa della diminuzione degli sbarchi, 50 addetti della Croce rossa – che gestisce il centro di accoglienza – rischiano il posto.

A Trieste, invece, il vescovo Enrico Trevisi, già bergogliano di ferro, che Matteo Maria Zuppi presidente della Cei e suo nume tutelare ha infilato nel «cda» della Caritas, si lamenta perché ci sono pochi soldi per l’accoglienza (con la sua Caritas triestina, dal 2024, ha ottenuto malcontati 1.400.000 euro più un triennale con la prefettura da quasi 1.700.000 euro l’anno). Al monsignore fa eco il Tavolo asilo e immigrazione.

Tavolo nel senso che con l’accoglienza si sono tutti attovagliati? «Nella legge di bilancio ci sono 185 milioni in meno, pari al 26,84% rispetto a quanto erogato nel 2026 (689.260.475 euro)», s’indignano gli attovagliati, «scelta scellerata che, come al solito, scarica sui territori e sui Comuni l’onere di gestire situazioni di disagio che si produrranno a seguito di questi tagli». Perché meno ingressi clandestini, meno entrate.

Cinquanta lavoratori della Croce Rossa rischiano il posto

Così l’Usb di Lampedusa ha scritto al Prefetto: «La Cri ha l’appalto per il Punto di crisi fino al 2027, ma lascia nell’incertezza 50 lavoratrici e lavoratori lì impiegati i cui contratti a tempo determinato – già reiterati oltre i 36 mesi – scadranno il prossimo 31 dicembre 2026». Si scopre però che la Croce rossa deve ridimensionare l’accoglienza per il fatto che all’hotspot dell’isola ora ci sono 284 ospiti (su oltre 600 posti disponibili, e i migranti presenti sono dimezzati rispetto a due mesi fa) perché gli sbarchi sono crollati: dai 100.000 del 2023 a meno di 9.000 quest’anno.

La «pesca a strascico» delle Ong è in crisi: gli sbarchi in Italia a metà novembre erano 28.300, la metà di quelli dello scorso anno. Nei primi sei mesi i capitani coraggiosi alla Luca Casarini hanno recuperato 3.000 «naufraghi» in tutto, le partenze dalla sponda Sud del Mediterraneo (al netto degli «amici» di Pedro Sánchez che sono andati a trovarlo in 80.000 a Ceuta) sono crollate del 60% e la scelta del governo italiano di assegnare ai «pescherecci» dei clandestini porti d’approdo diversi da quelli dell’isola sicliana ha fatto crollare gli arrivi all’hotspot simbolo della retorica pro migranti della sinistra.

Alla Cri dunque mancano le «risorse»; per i 50 addetti per cui Usb sciopera è scattata la «cassa immigrazione» per mancanza di ospiti. Sembrerebbe un paradosso, ma nell’assistenza migranti i paradossi si sprecano e alimentano gli sprechi, come dimostra l’inchiesta che da giorni porta avanti La Verità.

Tagli all’accoglienza, il Tavolo asilo denuncia 17.000 posti a rischio

Ed ecco gli alti lai del «Tavolo» che sostiene: «I tagli riguarderanno non meno di 17.000 posti in accoglienza, tra i quali anche 2.000 posti per minori non accompagnati». Se facciamo due conti – prendendo le tabelle prefettizie – significano un risparmio di almeno 230 milioni per gli adulti e poco meno 100 milioni. Ma è un reato di lesa indennità.

Il Tavolo accusa: «Non si possono rinnovare contratti, non si possono garantire gli alloggi, non si possono assicurare alle persone accolte percorsi di inclusione che necessitano di continuità (così il personale migranti-dipendente è garantito, ndr), si riportino gli importi almeno a livello di quelli di adesso». C’è però qualcosa che non torna. Se i clandestini che arrivano sono di meno, perché si deve spendere di più? Una domanda sorge spontanea: è un afflato umanitario o – come nel caso dell’hotspot di Lampedusa, dove a quanto pare c’è mancanza d’emergenza – si vuole garantire un reddito della non cittadinanza?

Trieste, il vescovo Trevisi e la richiesta di nuovi fondi per la Caritas

Ma evidentemente tutti hanno bisogno di allargare la base imponibile per incassare più. Così ieri monsignor Enrico Trevisi, alla presentazione del rapporto Caritas-Migrantes – che per il Friuli-Venezia Giulia ha censito 126.500 non italiani presenti sul territorio, pari al 10% della popolazione – si è lanciato in una questua energica, anche se il grosso dei migranti sta in provincia di Udine e non nella sua Trieste. «Come istituzioni, Chiesa, società civile, singole persone non stiamo facendo abbastanza per i migranti a Trieste».

Poi, visto che siede nel Cda della Caritas nazionale, ha aggiunto: «Tante cose vengono fatte anche dalla Chiesa. Anzi, ci troviamo in difficoltà nel riuscire a portarle avanti perché, non avendo contributi pubblici, evidentemente affitti, utenze personali sono grandi spese. Ma perseveriamo e speriamo anche di ricevere gli aiuti necessari».

Ora, non è per essere di braccino corto, ma sua eccellenza, con la sua Caritas, ha ottenuto dallo Stato contratti per oltre 3 milioni negli ultimi 24 mesi. Cantavano a Sanremo qualche anno fa Enrico Ruggeri, Gianni Morandi e Umberto Tozzi Si può dare di più. Il fatto è che a volte il ritornello lo intonano personaggi come il tesoriere del Pd campano Nicola Salvati, arrestato per una truffa sui migranti, come il di nuovo sindaco, eurodeputato di Avs e condannato Mimmo Lucano, autore del sistema Riace, o come i tanti che lucrano sull’accoglienza perché si sono accorti, per dirla con Totò, che è la (Aboubakar) Soumahoro che fa il totale!