Più di un milione di persone assistite in un anno, sette su dieci con origini extra Ue. È il bacino di utenza degli enti iscritti alla Prima sezione del Registro delle associazioni per i migranti del ministero del Lavoro: nel 2025 i beneficiari dei loro progetti sono stati 1 milione e 12.000.

Per il 72,2% si tratta di stranieri provenienti da Paesi fuori dall’Unione europea, quelli con cittadinanza italiana sono appena il 18,9%, i cittadini Ue l’8,8%. Le cittadinanze sono 180: in testa il Marocco (11,6% degli stranieri), poi Bangladesh (8,6%), Egitto (8%), Romania (7%) e Pakistan (5,8%).

Un assistito su tre è donna, il 14,8% è minorenne: oltre 150.000 ragazzi, di cui quasi quattro su dieci sono minori stranieri non accompagnati. Tra gli adulti, uno su cinque è richiedente asilo o rifugiato, l’11,8% è in difficoltà economica o abitativa e il 5,6% è senza permesso di soggiorno.

Dall’altra parte del bancone lavorano circa 39.000 persone retribuite: 29.000 dipendenti e quasi 10.000 collaboratori impegnati nei progetti per i migranti. Se si sommano anche quelli della Seconda sezione, che riunisce gli enti per la protezione delle vittime di tratta e grave sfruttamento, si arriva a circa 42.500.

In media nove dipendenti e sei collaboratori per progetto. E qui il quadro si rovescia: il 79% dei lavoratori in organico è italiano e appena il 9% dei rappresentanti legali degli enti è straniero. I progetti, come già rilevato nei giorni scorsi, si reggono per il 99% su fondi pubblici.

Gli enti sotto la lente, regione per regione

La terza tappa del nostro viaggio tocca sei Regioni e 208 enti. In Calabria sono 50: per il 60% sono cooperative, dieci hanno sede a Reggio, sei a Lamezia Terme, cinque a Cosenza, e 13 si sono iscritti dal 2020.

Il Veneto ne conta 48, più della metà cooperative, con Padova (14) e Verona (nove) in testa e nomi come l’Opera don Calabria, l’Enaip Veneto e la Diakonia di Vicenza. In Puglia i 42 enti sono sparsi in 27 Comuni, senza un vero polo: Bari e Foggia ne hanno cinque ciascuna. L’Emilia-Romagna ne ha 40, con Bologna a quota dieci e Rimini a cinque.

Chiudono le Marche (17, divise in dieci Comuni, con Ancona e Senigallia a tre) e il Friuli-Venezia Giulia, dove otto enti su undici stanno a Udine, compresa la Caritas dell’arcidiocesi, e dal 2020 non è entrato nessuno.

Tra gli enti calabresi spicca la Prociv Arci di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, esclusa dalla gestione del Cara (Centro d’accoglienza per richiedenti asilo) Sant’Anna dopo l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura nel gennaio 2024 e confermata dal Tar a marzo.

Alla base, i rapporti di parentela o contiguità di diversi soci (18 volontari su 28, secondo la Prefettura) e di un ex vicepresidente con ambienti legati alla precedente gestione della Misericordia, travolta dall’inchiesta Jonny: secondo la Dda di Catanzaro, attraverso la confraternita la cosca Arena controllava di fatto il Cara, da cui sarebbero stati drenati circa 36 milioni di fondi pubblici.

Le truffe dietro all’accoglienza degli immigrati

Lo scorso luglio la Cassazione ha reso definitive le condanne a otto anni per l’ex governatore della Misericordia Leonardo Sacco e per l’ex parroco don Edoardo Scordio, insieme a quelle di altri imputati. Ad aprile 2024 la Prociv Arci è stata ammessa al controllo giudiziario: una misura di prevenzione, ma a carico dei suoi esponenti non risultano condanne.

A Ferrara è invece ancora in corso il processo di primo grado a Marco Callegaro, presidente della cooperativa padovana Un mondo di gioia, rinviato a giudizio con due responsabili della coop Vivere qui. La sua cooperativa ha gestito anche l’accoglienza all’aeroporto Allegri di Padova.

L’inchiesta iniziale, 13 indagati e 2 milioni di euro contestati, si è ridimensionata con varie archiviazioni. Tra le parti offese, oltre a Prefettura e Asp, ci sono 13 migranti che hanno denunciato condizioni di accoglienza inferiori agli standard minimi. A Callegaro, che respinge ogni addebito, vengono contestate presunte truffe su spese non rendicontate per circa 23.000 euro tra il 2018 e il 2020 e la frode nelle pubbliche forniture per carenze nei servizi.

A Reggio Emilia la cooperativa Dimora d’Abramo ha subito un incendio doloso nella sua scuola d’italiano nel dicembre 2023. Quanto alla Lai-Momo di Sasso Marconi, sempre in Emilia-Romagna, nel 2017 la coop finì tra le polemiche per il post di un suo mediatore culturale, subito licenziato, che aveva minimizzato lo stupro di Rimini, quando sulla spiaggia di Miramare una turista polacca fu violentata da un branco di quattro giovani stranieri, che aggredirono anche il compagno e poi una trans peruviana: «È brutto solo all’inizio, poi diventa un rapporto normale».

E per la crescita dei fondi ricevuti dall’Asp di Bologna, documentata da un’inchiesta del Giornale: dai circa 144.000 euro del 2017 ai 627.000 del 2020, divenuti poi 482.000 nel 2023.