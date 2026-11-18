Una Regione da sola vale quasi un quinto dell’intero sistema. Nella Prima sezione del Registro degli enti che lavorano con i migranti, quella che abbiamo passato al setaccio in queste quattro puntate della nostra inchiesta, il Lazio conta 152 iscritti su 833: il 18,2%, primo in Italia, molto più avanti della Lombardia, che si ferma a 111. E il dato è ancora più concentrato di quanto sembri: 122 di questi enti hanno sede a Roma, otto su dieci.

Il ministero del Lavoro non dice quanti soldi finiscano a ciascuna Regione. Ma un calcolo grezzo si può fare: se si ripartisce il totale in base al numero di enti, ai 152 con sede nel Lazio, il 18,2% degli iscritti, corrispondono circa 687 milioni dei 3,766 miliardi di euro stimati come minimo per la Prima sezione. Ed è una cifra prudente, perché nella Capitale hanno sede le centrali delle grandi organizzazioni nazionali, quelle con i bilanci più robusti.

Il quadro complessivo, del resto, lo abbiamo ricostruito nel corso dell’inchiesta. Gli enti attivi sono 822, hanno portato avanti 3.766 progetti e dichiarano oltre un milione di beneficiari, il 72% dei quali proviene da Paesi extra Ue. Il 99% dei fondi è pubblico e il 45,2% arriva dall’Ue, di cui l’Italia è contributrice netta (dà più soldi di quanti ne riceva). Se poi si aggiungono gli enti della Seconda sezione, si arriva a 1.002 enti attivi e a una spesa stimata di almeno 4,6 miliardi.

Il business dei migranti a Roma

Basta scorrere gli atti per vedere come funziona la macchina romana. A novembre 2025 Roma Capitale ha aggiudicato a Europe Consulting, cooperativa iscritta al Registro, un centro di accoglienza per adulti fragili da 1.959.872 euro; a gennaio 2026 la stessa coop si è vista assegnare anche un centro di pronta accoglienza aperto 24 ore su 24 per i senza dimora del Centro storico. Cotrad guida il raggruppamento che si occupa delle donne in difficoltà nei centri comunali per migranti, 297.265 euro per 20 posti, e insieme a un’altra cooperativa gestisce l’unità mobile per i profughi ucraini.

Poi ci sono i grandi nomi. La Croce Rossa italiana, anch’essa nell’elenco, nel dicembre 2023 ha ottenuto dalla Regione Lazio 8 milioni per un progetto negli ospedali, assegnati con un protocollo d’intesa e quindi senza gara. A proporlo era stato il governatore Francesco Rocca, che della Croce Rossa era stato presidente fino al 2022, e secondo Repubblica sulla vicenda si sarebbe mossa la Corte dei conti.

La Croce Rossa gestisce anche l’hotspot di Lampedusa, dove in tre anni sono passate oltre 180.000 persone, e l’incarico è stato prorogato fino al 31 dicembre 2027. Ma ora che gli sbarchi sono calati, come ha raccontato ieri su queste pagine Carlo Cambi, l’Usb è in stato di agitazione: 50 operatori rischiano di non vedersi rinnovare il contratto dalla Croce Rossa.

Nel registro appare anche Save the Children Italia, che nel 2024 ha ricevuto 25.630.995 euro di contributi pubblici: 17.786.462, quasi il 70%, dalla Commissione europea, in gran parte per progetti all’estero.

I dati nelle altre regioni

Fuori dal Lazio cambiano i numeri, ma il metodo rimane lo stesso. In Liguria gli iscritti sono 27, più della metà a Genova. Qui, per esempio, la cooperativa Il Ce.Sto ha ottenuto dalla prefettura tre atti di fila senza gara per 122 posti: un affidamento diretto a luglio 2025, un altro a settembre, poi una proroga tecnica fino a metà dicembre.

Valore stimato, 669.035,80 euro. Ribasso offerto: zero. Il prezzo è di 25,60 euro a persona al giorno, salito a 25,80 da ottobre, più 2,50 euro di pocket money, un kit d’ingresso da 173 euro e fino a 500 euro l’anno a posto per le cure non coperte dal Servizio sanitario. La prefettura motiva con l’«estrema urgenza» e con le gare del 2023 andate «parzialmente deserte», e mette nero su bianco che gli operatori hanno «sostanzialmente riproposto le strutture già oggetto degli attuali affidamenti».

Lo stesso schema vale per altri due enti genovesi del Registro, la Fondazione Bianca Costa Bozzo e Agorà. L’emergenza, insomma, è diventata il modo ordinario di assegnare i posti.

Quanto rende il business dei migranti

In Abruzzo gli enti sono 14, e due hanno sede a Vasto pur essendo nati a Gragnano, in provincia di Napoli: il Consorzio Matrix e la cooperativa Pianeti Diversi. Lavorano spesso in coppia. Già nel biennio 2021-2022 il Comune di Benevento aveva affidato a Matrix, con Pianeti Diversi tra le cooperative esecutrici, l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con una gara da 715.000 euro.

Nel 2025 il consorzio si è aggiudicato quella di Squinzano, nel Leccese, per 1.449.564,44 euro. E a giugno la stazione unica appaltante della Provincia di Foggia gli ha assegnato, ancora con Pianeti Diversi tra le esecutrici, il progetto di accoglienza del Comune di Stornara fino al 2028: 1.130.962,37 euro per 37 posti. In gara c’era un solo concorrente.

Oggi Matrix elenca progetti in nove Comuni tra Campania, Puglia e Abruzzo. Chiudono la lista la Basilicata con 10 enti e la Sardegna con 9.

Dodici anni fa, intercettato nell’inchiesta Mondo di mezzo, Salvatore Buzzi diceva al telefono: «Tu c’hai idea quanto ce guadagno sugli immigrati? Il traffico di droga rende di meno». Nessuno degli enti citati in queste pagine ha a che fare con quella vicenda. Ma i numeri dicono che l’accoglienza è ancora un affare da miliardi.