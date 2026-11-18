Oltre cento false domande di ingresso in Italia presentate a nome di un’impresa agricola della provincia di Arezzo, estranea ai fatti. Gli aspiranti lavoratori pagavano fino a 12.000 euro con la promessa di un impiego regolare e del permesso di soggiorno. Una volta arrivati, sarebbero stati abbandonati.

Avrebbero sfruttato l’identità di un’azienda agricola della provincia di Arezzo per presentare oltre cento false richieste di ingresso in Italia attraverso il Decreto flussi. Un sistema che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe permesso di attirare cittadini stranieri con la promessa di un lavoro regolare e di un permesso di soggiorno, chiedendo loro fino a 12.000 euro. Otto persone sono state denunciate con le ipotesi di reato, a vario titolo, di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falsità documentale e sostituzione di persona.

L’indagine è stata condotta dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Arezzo, con il supporto dei militari del comando provinciale. A far scattare gli accertamenti è stato un numero anomalo di richieste di assunzione presentate al Ministero dell’Interno a nome della stessa azienda agricola. L’impresa, secondo quanto emerso dalle verifiche, era del tutto inconsapevole dell’utilizzo dei propri dati e non avrebbe avuto alcun coinvolgimento nella vicenda.

Oltre cento domande false a nome dell’azienda agricola

Il presunto meccanismo fraudolento sarebbe stato costruito utilizzando indebitamente i dati societari e fiscali dell’impresa aretina. Attraverso la sua identità sarebbero state inoltrate al Ministero dell’Interno più di cento domande per l’ingresso di cittadini extracomunitari indicati come lavoratori agricoli.

I primi sospetti sono nati dal consistente numero di richieste di assunzione riconducibili alla stessa ditta. I carabinieri hanno quindi avviato verifiche per ricostruire l’origine delle domande e individuare chi si fosse appropriato dell’identità dell’azienda.

L’attività investigativa ha compreso l’analisi dei log informatici, il tracciamento delle identità digitali associate ai sistemi Spid e una serie di riscontri su scala nazionale, sotto il coordinamento del Comando carabinieri per la Tutela del lavoro. Gli accertamenti avrebbero permesso di ricostruire il funzionamento del sistema e di risalire alle otto persone denunciate.

Il Decreto flussi è lo strumento con cui il governo stabilisce periodicamente il numero di cittadini extracomunitari che possono entrare in Italia per motivi di lavoro, sia subordinato sia autonomo. Le procedure consentono alle imprese di presentare le richieste di assunzione di lavoratori stranieri. È proprio su questo meccanismo che, secondo gli investigatori, si sarebbe innestata la frode: utilizzando i dati di un’azienda agricola ignara, i presunti intermediari avrebbero presentato domande per ingressi lavorativi che non corrispondevano a reali offerte di impiego.

La promessa di un lavoro e il pagamento fino a 12.000 euro

Secondo la ricostruzione degli investigatori, gli aspiranti lavoratori venivano contattati con la prospettiva di ottenere un impiego in Italia e un regolare permesso di soggiorno. Per accedere alla procedura avrebbero dovuto pagare somme fino a 12.000 euro a presunti intermediari.

Una volta raggiunto il territorio italiano, tuttavia, i migranti sarebbero stati abbandonati, senza il posto di lavoro promesso. Il sistema avrebbe quindi sfruttato le aspettative di chi cercava un’occasione lavorativa e la possibilità di regolarizzare la propria permanenza nel Paese.

Le otto persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Arezzo. Le contestazioni, formulate a vario titolo, riguardano il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la falsità documentale e la sostituzione di persona.

Le indagini proseguono: verifiche su altre possibili frodi

L’attività investigativa non è conclusa. La Procura aretina sta proseguendo gli accertamenti per verificare se il sistema abbia coinvolto anche altre imprese del territorio, attraverso ulteriori furti d’identità e false richieste di ingresso.

Gli accertamenti sono stati condotti attraverso l’analisi dei log informatici, il tracciamento delle identità digitali associate ai sistemi Spid e una serie di riscontri su scala nazionale, sotto il coordinamento del Comando carabinieri per la Tutela del lavoro. Queste verifiche avrebbero consentito agli investigatori di ricostruire il presunto sistema di falsificazione e di individuare le otto persone denunciate.

La vicenda mette in luce anche il possibile danno per le aziende regolari, i cui dati possono essere utilizzati senza autorizzazione per presentare domande di assunzione fittizie. Gli investigatori stanno verificando l’eventuale presenza di altri episodi analoghi.