Ai pensionati italiani che hanno versato 40 anni di contributi, per ragioni di bilancio pubblico, l’Inps nega la rivalutazione dell’assegno previdenziale eroso dall’inflazione. Ma agli stranieri che hanno versato poco o nulla, perché giunti in Italia solo da qualche anno, l’istituto d’ora in poi dovrà comunque pagare i sussidi per l’intera prole, anche se questa non vive con loro, ma a migliaia di chilometri di distanza. Vi pare una follia?

Anche a me, tuttavia questo è ciò che ha deciso un giudice, Mariella Galano del tribunale di Prato, condannando l’Inps a versare l’assegno familiare agli 11 figli – nove dei quali residenti in Africa – di un senegalese con tre mogli. In pratica, così non soltanto si legalizza indirettamente la poligamia, senza che il doppio e triplo matrimonio siano trascritti nel nostro Paese, ma – se questo è l’orientamento giurisprudenziale – si scassano pure i conti pubblici, perché qualsiasi immigrato con famiglia lasciata nel Paese d’origine potrà d’ora in avanti rivendicare l’assegno per mogli e figli, senza dover mostrare nulla, se non un certificato di nascita. All’Inps non è servito sostenere che i pargoli vivono in altri nuclei familiari, né rivendicare la maggiore età di alcuni e nemmeno l’assenza, al momento della richiesta, di un documento che accertasse la situazione reddituale dei familiari presuntivamente a carico.

La sentenza del tribunale di Prato sugli assegni familiari

Per condannare l’istituto a sborsare l’assegno e gli arretrati, al giudice è bastato un documento dell’anagrafe locale, seguito da un’autocertificazione. Peccato che la sentenza rischi di mandare definitivamente in bancarotta l’ente. Altro che pagarci le pensioni: le risorse che tanto piacciono alla sinistra e a Magistratura democratica in questo modo la pensione se la fanno pagare dagli italiani. Già, perché una volta scoperto il trucco è facile immaginare che numerosi immigrati con parenti in altri continenti si premureranno di battere cassa e dunque, considerando che molti di loro lasciano figli, anche maggiorenni, a casa, presto potremmo doverci fare carico di migliaia di persone, con quel che ne consegue sia in fatto di presunti ricongiungimenti familiari, sia di incentivo all’immigrazione.

Il caso del rifugiato siriano con tre mogli e 32 figli in Germania

A quanto pare il recente scandalo rivelato in Germania dalla Bild non ha insegnato niente. Il quotidiano più venduto del Paese ha infatti raccontato la storia di un rifugiato siriano, probabilmente uno di quelli accolti qualche anno fa a braccia aperte da Angela Merkel, che a Lipsia è stipendiato come un top manager.

Costui è giunto in Sassonia con tre mogli e 32 figli più 25 nipoti e grazie alla nutrita famiglia percepisce in sussidi e assegni familiari 100.000 euro l’anno. Lo Stato tedesco eroga ogni mese 259 euro per ciascun figlio a carico, e siccome il contributo è versato fino al compimento del diciottesimo anno (se si tratta di uno studente o di un familiare che sta facendo formazione professionale anche fino a 25), ogni anno il povero immigrato incassa sotto forma di aiuti 99.456 euro, senza contare che potrebbe ricevere pure il sussidio di cittadinanza che copre le spese per l’affitto e per il riscaldamento.

Gli altri precedenti e il rischio di un effetto domino

Un caso limite? Mica tanto. Anni fa gli assegni familiari di un altro immigrato con quattro mogli e 23 figli suscitarono altrettanto clamore. Qualcuno potrebbe consolarsi pensando che in fondo, nel nostro caso, siamo «solo» a tre mogli e 11 figli, ma è assai probabile che di questo passo e con queste sentenze recupereremo presto il gap con gli altri Paesi europei. Del resto, avete presente la storia di quella simpatica famigliola africana che ha rifiutato una villetta in montagna giudicandola inadeguata a ospitarne i componenti? La ragione del no, anche se non espressamente dichiarata, è che per il prossimo futuro c’era l’intenzione di espandere il nucleo familiare con altri parenti, i quali – se l’intenzione era quella di installarsi sotto lo stesso tetto a spese dei contribuenti – ovviamente avevano bisogno di più spazio.

Già, perché oltre agli assegni familiari, alle bollette della luce e del gas, le risorse necessitano pure di una casa gratuita. Altrimenti come potranno, in un futuro molto lontano, quando l’Inps sarà fallito, pagarci la pensione?