Youssef Siher è tornato a farsi sentire sui social, con un breve post che è l’esemplificazione perfetta sia della retorica anti meloniana, sia di quella pro Pal, che nella mente di tante persone che scendono in piazza agitando il vessillo palestinese si sono ormai fuse in un unico pastone informe.

«Resistenza fino alla Liberazione», ha scritto il ricercatore marocchino su Instagram, taggando anche la moglie Sagia Hammoud. Non è chiaro il riferimento del messaggio, ma vista la commistione delle due narrative potrebbe essere un riferimento alla causa della Palestina – e ricordiamo che Siher è attivo tra i Giovani palestinesi italiani – o un richiamo alla questione che l’ha reso famoso, e per i motivi sbagliati, ovvero le proteste nel nostro Paese, degenerate spesso e volentieri in scontri con le forze dell’ordine, devastazioni e saccheggi.

L’arresto e la scarcerazione del ricercatore dopo i saccheggi a Milano

E proprio per questo sia l’attivista, sia sua moglie sono indagati dalla procura di Milano. L’accusa è istigazione a delinquere aggravata dalle finalità terroristiche. I due sono finiti nel mirino della autorità dopo che gli investigatori hanno scoperto che Siher aveva fondato il «Movimento 17 ottobre». Utilizzando le pagine social di questo gruppo, aveva organizzato una serie di manifestazioni non autorizzate contro il governo.

Il trentenne era stato sottoposto a fermo la sera tra il 23 e il 24 ottobre e poi scarcerato da San Vittore senza nessuna misura cautelare a suo carico quattro giorni dopo. Una decisione, questa, che aveva sollevato diverse polemiche, data la facilità con cui un reato come quello di cui è accusato è reiterabile tramite mezzi digitali.

Il nuovo campione dell’antimelonismo pro Pal rompe il silenzio: i motivi del suo ritorno

Per quasi un mese, il pro Pal anti Meloni è rimasto in silenzio e ora pare che abbia rialzato la testa. Forse per ridare energia alle proteste dei finesettimana dopo il flop della partecipazione sindacale? Oppure per rinfocolare gli animi e farci assistere a scene indegne come quelle dei saccheggi a Milano, compiuti nome di una lotta di classe che, a parere dei tanti piccoli rivoluzionari, passa dallo spaccare le vetrine e raccogliere qualche borsa o cintura di marca.

Non è da escludere, per essere un minimo complottisti, che Siher stia puntando ad altro, magari ad un ingresso nella sfera politica della sinistra, sempre alla ricerca del consenso delle piazze violente.

Dopotutto, c’è un partito, Avs, che sembra aver fatto del raccattare indagati una medaglia. La casa di Bonelli, Fratoianni e Ilaria Salis sarebbe luogo perfetto per ospitare anche il buon Youssef. Che, ricordiamolo, le manifestazioni le ha studiate. In particolare, quelle del mondo musulmano, quelle fomentate dall’islam politico, il nuovo grande alleato delle opposizioni.