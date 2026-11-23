Nuovo colpo contro la propaganda islamista in rete. Mercoledì mattina, la polizia di Bologna ha eseguito un decreto di perquisizione nei confronti di un ventenne marocchino, nell’ambito di un’indagine per «approfondire la diffusione, attraverso piattaforme social, di contenuti riconducibili alla propaganda fondamentalista di matrice jihadista».

La Questura ha riferito che l’operazione è stata condotta dalla sezione antiterrorismo della Digos, assieme al centro operativo per la sicurezza cibernetica dell’Emilia-Romagna. L’attività di monitoraggio delle forze dell’ordine «ha permesso di individuare alcuni profili social riconducibili al giovane, su cui risultavano pubblicati e condivisi contenuti di possibile interesse investigativo».

L’Autorità giudiziaria ha disposto la perquisizione «nell’ambito di un procedimento penale per le ipotesi di reato di istigazione a delinquere e apologia di reato, con l’aggravante dell’uso di strumenti informatici o telematici».

I riferimenti e i simboli del jihadismo nei post del ventenne

Nello specifico, il marocchino avrebbe utilizzato i propri account Facebook e Instagram per «diffondere numerosi contenuti caratterizzati da riferimenti ideologici, simbolici e sonori riconducibili alla propaganda jihadista», tra cui «richiami alla Shahada, la professione di fede islamica, al Tawhid, il principio dell’unicità di Dio, e brani del genere Nasheed, composizioni vocali di carattere religioso spesso presenti anche nella produzione propagandistica di ambienti estremisti».

I telefoni del ventenne sono stati sequestrati, per consentire gli accertamenti tecnici e informatici, mentre la perquisizione locale non ha portato a rinvenimenti di interesse per le indagini.