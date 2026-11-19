Contro i tagli al sistema dell’accoglienza il coro di lamentele si alza dalla Sicilia alla Calabria. Infatti, dopo le proteste sollevate a Lampedusa, i sindacati fanno sentire la loro voce pure in Calabria. Il loro sfogo riguarda, ancora una volta, la Legge di bilancio e il taglio ai fondi destinati alla gestione dei migranti.

Secondo quanto riportato dal portale Collettiva.it, la Cgil Calabria interviene duramente sulla manovra finanziaria, puntando il dito contro la drastica riduzione delle risorse destinate al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Per i rappresentanti dei lavoratori, una decurtazione quantificata nel 26,84%, pari a 185 milioni, rischierebbe di compromettere tutto il modello dell’inclusione italiana.

Le proteste dalla Sicilia alla Calabria

I vertici regionali calabresi del sindacato replicano le stesse lamentele emerse nell’isola di Lampedusa: da un lato si denuncia l’insufficienza strutturale dei finanziamenti rispetto ai bisogni reali dei territori, dall’altro si evidenzia il timore che il ridimensionamento economico si traduca in un peggioramento delle condizioni di lavoro per gli operatori del settore e in un arretramento dei diritti per i beneficiari. Celeste Logiacco, componente della segreteria regionale della Cgil, si fa portavoce del dissenso calabrese e ha affidato il suo j’accuse al sito Collettiva.it: «L’accoglienza non può essere ridotta a una gestione emergenziale né può essere affrontata attraverso il progressivo impoverimento delle risorse e dei servizi».

Quello che proprio non va giù alla dirigente sindacale è che questo settore venga trattato alla stregua di una voce di spesa comprimibile in sede di manovra finanziaria perché alla Cgil la pensano diversamente: «Per noi l’accoglienza e l’integrazione rappresentano una responsabilità pubblica e un investimento fondamentale per la coesione sociale, la dignità delle persone e la qualità della democrazia». Non accettano lo scaricabarile ed è per questo che hanno deciso anche di scioperare: «Non è accettabile che il peso delle scelte nazionali venga scaricato sui Comuni e sulle comunità locali, già alle prese con difficoltà economiche e carenze di servizi».

A rischio 17.000 posti di accoglienza

A subire le conseguenze più immediate, secondo la ricostruzione riportata da Collettiva.it, saranno gli enti locali e gli enti che operano quotidianamente sul campo, chiamati a fronteggiare situazioni di fragilità sociale con budget sensibilmente ridotti. Il sindacato snocciola numeri e dati emersi dal Tavolo Asilo e Immigrazione, secondo cui a livello nazionale sarebbero a rischio almeno 17.000 posti di accoglienza, una quota dei quali, circa 2.000 posti, riguarda nello specifico i minori stranieri non accompagnati.

Se non ci sono soldi, per la Cgil, il problema principale riguarderebbe quindi la mancanza di coperture finanziarie adeguate e la continuità stessa dei progetti territoriali. In questo modo, sarà difficile pensare al rinnovo dei contratti per il personale impiegato. Il sindacato dei lavoratori teme che questa situazione comporti seriamente l’interruzione dei percorsi di autonomia, formazione e inserimento lavorativo, processi che per la loro struttura necessitano di stabilità amministrativa e di una programmazione pluriennale.

«Sciopereremo il 20 novembre»

La dirigente Celeste Logiacco è consapevole che questi tagli sono ancora più pesanti in una regione come la Calabria: «In Calabria, dove le fragilità sociali e territoriali richiedono politiche pubbliche capaci di garantire diritti, inclusione e pari opportunità, indebolire il sistema di accoglienza significa aumentare il rischio di marginalità, precarietà e isolamento, rinunciando a costruire percorsi di autonomia e integrazione». La Cgil rivendica la necessità di garantire certezza delle risorse, stabilità occupazionale per i lavoratori e un modello di accoglienza diffusa su tutto il territorio nazionale, in linea con quanto rivendicato anche nelle vertenze legate all’hotspot e ai servizi di Lampedusa.

I sindacati salgono sulle barricate e non demorderanno fin quando non vedranno delle soluzioni. Lo dice a chiare lettere la dirigente calabrese: «Servono risorse certe, programmazione pluriennale, continuità occupazionale per gli operatori e un sistema pubblico di accoglienza diffuso e qualificato. L’accoglienza non può essere un costo da tagliare, ma una responsabilità collettiva e una scelta di civiltà». Proprio perché a loro questi tagli non vanno giù, i rappresentanti dei lavoratori calabresi hanno ribadito che sciopereranno in modo convinto perché «difendere il sistema di accoglienza significa difendere i diritti, il lavoro, la coesione delle comunità e il futuro dei nostri territori e anche per questo sciopereremo il 20 novembre e manifesteremo in sei piazze calabresi».

La protesta continua pure a Lampedusa dove i sindacati di base hanno annunciato lo sciopero perché per circa 50 addetti alla Croce Rossa (che lì gestisce il sistema dell’accoglienza migranti) è scattata la cassa integrazione perché – l’equazione sarebbe semplice – meno ingressi meno risorse economiche. Ma l’Usb di Lampedusa continua a «lamentarsi» con la Prefettura.