Il piatto della Caritas non era all’altezza delle sue aspettative. Un pakistano di 33 anni si è scagliato prima contro i volontari, poi contro i carabinieri. Sono seguiti il tentativo di fuga, un’auto danneggiata e le lesioni a un militare, con una prognosi di quattro giorni. L’uomo aveva già precedenti di polizia e questa volta è stato arrestato. Ma anche nei dintorni di quella Caritas bolognese, violenza e degrado sono cronaca ricorrente.

L’aggressione alla mensa Caritas di Bologna

Ancora una volta, la Mensa di Fraternità della Caritas di Bologna si è trasformata in un teatro di guerriglia. Lo scorso 17 novembre, un ospite di 33 anni, di origine pakistana, senza fissa dimora e con precedenti con le forze dell’ordine, ha iniziato a dare in escandescenze. Secondo le ricostruzioni, la causa sarebbe da rintracciare in un piatto non servito secondo le sue aspettative. Dapprima il trentatreenne ha insultato e minacciato i volontari, disturbando anche gli altri ospiti. Quindi, sono intervenute le forze dell’ordine: una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Bologna e poi un secondo rinforzo del Nucleo Radiomobile. I militari hanno provato a calmare e accompagnare all’esterno il trentatreenne che, però, ha provato a scappare. A quel punto è seguita una colluttazione: sputi e colpi contro i militari, nonché il danneggiamento di una pattuglia. Uno dei militari ha riportato anche ferite lievi, curabili con una prognosi di quattro giorni. L’uomo di origine pakistana è stato portato in caserma. Su di lui pendono le accuse di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Bologna, è stato poi accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida e il contestuale giudizio direttissimo, all’esito del quale è stata disposta la misura cautelare in carcere.

La richiesta di più controlli in via Santa Caterina

«Quanto accaduto è l’ennesima conferma dell’insicurezza vissuta dai residenti in via Santa Caterina, che da tempo lamentano disagi e la paura di rientrare a casa la sera. L’amministrazione comunale deve fare la propria parte, rafforzando la polizia locale» ha dichiarato Enrico Civolani, consigliere e capogruppo di Fdi al Porto-Saragozza.

Degrado e violenza nei dintorni della mensa

I precedenti di degrado e violenza nei dintorni della Caritas sono numerosi. L’aggravante è che via Santa Caterina è una strada stretta e nei dintorni pullulano scuole, osterie e i portici patrimonio dell’Unesco. Lo scorso dicembre si è perfino resa necessaria la chiusura del punto di incontro. Come hanno spiegato più volte i residenti, la mensa ospita fino a 300 utenti, malgrado la sua capienza sia di circa 80. Nelle ore precedenti ai pasti, diverse persone ingannano il tempo minacciando passanti, lasciando escrementi e sporcizia. Più volte, gli esponenti di Fdi hanno denunciato il clima di insicurezza, invocando la necessità di maggiori controlli.

Le segnalazioni dei residenti e gli episodi precedenti

Nello scorso gennaio, una lite tra un albanese irregolare e un cittadino camerunense, all’esterno della mensa, è degenerata in urla e spintoni. A maggio altri due episodi sono rimbalzati nelle cronache locali: una colluttazione tra due uomini di origine pakistana e un diverbio tra un ospite della mensa e un residente. Quest’ultimo si è reso «colpevole» semplicemente per aver chiesto di evitare di sbriciolare del pane in una strada già piena di sporcizia. In tutti i casi la polizia è intervenuta. Ma, come ha spiegato, un residente, «ogni giorno facciamo tante segnalazioni alle forze dell’ordine: non ce la facciamo più, la situazione è insostenibile».