A Londra si parla di accoglienza, nelle periferie si fanno i conti con le conseguenze delle decisioni prese dall’alto. E quando i numeri diventano difficili da ignorare, anche un piccolo villaggio può trasformare la protesta in una clamorosa sfida politica. È quello che è accaduto a Barnham, nell’est dell’Inghilterra, dove i residenti hanno votato simbolicamente per l’indipendenza dal Regno Unito, contestando il progetto del governo di trasferire centinaia di richiedenti asilo in una struttura nelle vicinanze.

Il motivo della rabbia è presto detto: nell’ex base dell’aeronautica militare che si trova vicino al villaggio dovrebbero essere ospitate 931 persone, a fronte di una popolazione locale di appena 584 abitanti. Un numero che ha alimentato le preoccupazioni dei cittadini e spinto la comunità a organizzare una consultazione senza valore legale, ma dal significato politico evidente.

Il risultato è stato netto. In 257 hanno votato per l’indipendenza, 16 si sono espressi contro e una scheda è risultata nulla. Alla consultazione hanno potuto partecipare tra le 400 e le 500 persone. Un’iniziativa che non cambierà formalmente lo status del villaggio, ma che vuole mandare un messaggio preciso alle istituzioni: il dissenso non può essere ignorato.

Helen Beck, presidente dell’associazione dei residenti, ha riconosciuto che gli abitanti non si aspettano che il voto possa convincere il governo a cambiare programma. La consultazione, però, consegna alla comunità un mandato ufficiale per manifestare la propria contrarietà. Beck ha precisato che il villaggio sarebbe disposto ad accogliere la propria giusta quota di richiedenti asilo, ma che il numero previsto per la struttura resta motivo di forte preoccupazione.

Barnham non è un caso isolato. A settembre anche il villaggio di Piddington aveva organizzato un’iniziativa analoga contro i progetti di trasferimento dei richiedenti asilo dagli alberghi a strutture militari dismesse. Il malcontento nei piccoli centri britannici mostra quanto il tema dell’immigrazione sia diventato terreno di scontro anche lontano dalle grandi città e dai palazzi della politica.

Il caso inglese pone una questione che riguarda anche l’Italia. L’accoglienza può essere proclamata come principio generale, ma quando le decisioni ricadono su comunità ristrette, con numeri potenzialmente in grado di alterarne gli equilibri, la distanza tra le politiche nazionali e la vita quotidiana dei cittadini diventa evidente. È proprio in questa distanza che cresce la protesta: quella di chi non vuole che il proprio territorio diventi il destinatario di scelte sulle quali non ha avuto voce.