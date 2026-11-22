Va bene la tutela dell’ordine pubblico, ma le esigenze degli immigrati bisognosi vengono prima. A stabilirlo è stato il Tar del Friuli Venezia Giulia che ha sospeso una ordinanza della questura di Trieste che aveva vietato all’associazione Linea d’ombra di svolgere attività costanti e quotidiane a favore degli stranieri in piazza della Libertà, nei pressi della Stazione.

«Il provvedimento del questore appare giustificato da una legittima preoccupazione e legittimamente esercitato nell’ambito dell’autorità, della competenza e dei poteri pubblicistici connessi alla salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico», dice il tribunale amministrativo. «Tuttavia l’attività di assistenza emergenziale svolta dai ricorrente appare – allo stato preminente sulle altre esigenze, pur meritevoli di tutela, sopra indicate; e l’esecuzione del provvedimento potrebbe determinare pregiudizi gravi e irreparabili a carico dei soggetti bisognosi di assistenza».

Le ragioni dell’associazione Linea d’ombra

Dunque è sensata e comprensibile la preoccupazione per la sicurezza, ma non importa, perché bisogna comunque dare supporto agli stranieri.

Che la decisione sia questa lo riconosce, parlando al Corriere della Sera, pure Lorena Fornasir, la responsabile dell’associazione umanitaria: «Il Tar ha dato ragione sia a noi sia alla questura. Ha riconosciuto che le preoccupazioni della questura per la sicurezza della piazza sono giustificate, ma che al momento prevale la necessità di prestare assistenza alle persone vulnerabili». Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, l’ha presa molto male: «Non concederò mai alle onlus di piazza Libertà un luogo dove operare per i migranti. Questi volontari fanno politica. Sono miei nemici e sono nemici della città. Povera Italia, povera Trieste», ha detto il primo cittadino. «Con questa decisione è stata presa una strada molto sbagliata. Sono molto preoccupato per i triestini. Tutto questo fa male alla mia città e al mio Paese».

Il limite imposto agli orari della distribuzione di cibo

La vicenda aveva suscitato un certo scalpore nelle scorse settimane. La versione molto politicamente corretta che è circolata pendeva ovviamente dalla parte dei volontari pro migranti. Si è detto che le istituzioni volevano impedire ai buoni samaritani di sfamare dei poveri cristi. In realtà le cose stavano un po’ diversamente. La questura ha semplicemente imposto ai volontari di concentrare la fornitura di cibo in un preciso orario, nei giorni feriali dalle 18 alle 20, per evitare che la zona si trasformasse definitivamente in una stazione di sosta per chi percorre la rotta balcanica.

Cosa che in effetti accade, come conferma al Corriere la stessa responsabile della associazione: «Da giovedì sera siamo tornati in piazza come prima», racconta. «Il che vuol dire che la nostra presenza si protrae soprattutto nella notte, quando arrivano i migranti. Ieri sera abbiamo accolto una cinquantina di ragazzini, il più piccolo aveva dieci anni. Erano pieni di ferite, dovute a manganellate e morsi di cani. Alla mattina presto hanno preso il primo pullman per dirigersi altrove».

Assistenza ai migranti e sicurezza della piazza

Qui non si tratta dunque di non dare cibo agli affamati, azione buona e santa. Il punto è evitare di creare un pit stop per le carovane di immigrati irregolari. Ancora una volta, però, le presunte esigenze umanitarie hanno avuto la meglio sulle richieste di maggiore sicurezza.

A ben vedere, anche quella di sicurezza è una esigenza umanitaria, perché ne va della vita e della libertà dei comuni cittadini. Solo che questa esigenza non viene quasi mai considerata, anzi solitamente è presentata alla stregua di una istanza egoistica e gretta. La vicenda di Trieste si concluderà il prossimo 16 dicembre, quando il Tar sarà chiamato a prendere una decisione definitiva. Nel frattempo il tribunale ha inviato l’associazione Linea d’ombra a farsi assegnare dal Comune uno spazio adeguato per svolgere l’attività di assistenza.

Il punto, in effetti, è tutto lì: se i volontari hanno brama di aiutare in modo costante e continuativo devono farlo per lo meno in una struttura adeguata, non in una piazza. E la loro insistenza a restare dove sono fa pensare che alla spinta umanitaria si sommi il desiderio di contrastare il sindaco destrorso, giochino facile visto che ci sono di mezzo faccende delicate di soccorso.

La decisione del Tar e il nodo dell’immigrazione

In ogni caso, questa storia offre una lezione. Ogni volta che una disputa sull’immigrazione finisce in tribunale o deve essere risolta per via burocratica, va a finire che le posizioni pro migranti la spuntano. Un po’ perché l’ideologia delle frontiere aperte pervade tutta la macchina statale, non solo in Italia. Un po’ perché le leggi non sono pensate per fare fonte a un sistema di sfruttamento su larga scala come quello migratorio.

La protesta nel Regno Unito contro i centri di accoglienza

Che fare dunque? Beh, una lezione interessante arriva dal Regno Unito. La cittadina di Piddington, qualche mese fa, ha organizzato una ribellione popolare dopo che le autorità britanniche hanno deciso di piazzare un centro di accoglienza per 1.200 stranieri maschi nelle immediate vicinanze del centro abitato. A guidare la protesta è stato un folto gruppo di donne locali, le quali hanno fatto presente che la loro vita sarebbe stata distrutta: non avrebbero potuto più circolare liberamente dato che il rischio di aggressioni si sarebbe fatto esponenziale.

Così hanno organizzato un referendum per uscire dal Regno Unito, simbolico ma comunque efficace. È finita un po’ come a Trieste: le autorità hanno riconosciuto che i cittadini avevano ragione a temere per la sicurezza, ma hanno deciso di inviare comunque gli stranieri, precisando che avrebbero fornito a Piddington un po’ di telecamere in più. Il fatto però è che la piccola rivolta ha spinto altre città ad agire allo stesso modo. Anche a Barnham, 600 abitanti, è stato organizzato ieri un referendum analogo in protesta per la decisione di ospitare oltre 900 immigrati in un’ex base dell’aeronautica vicina al villaggio.

Le proteste locali e le politiche migratorie

È evidente che se queste manifestazioni dovessero moltiplicarsi, diventerà difficile per le istituzioni ignorarle. Tradotto: se si vogliono contestare le scriteriate politiche migratorie non basta affidarsi alle vie istituzionali e alla burocrazia, perché se ne esce sempre sconfitti. Occorre farsi sentire, mostrarsi nelle strade, riappropriarsi degli spazi comunitari. Altrimenti l’unica via è rassegnarsi alla sconfitta.