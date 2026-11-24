Settantatré episodi in oltre due anni e mezzo. Quattro aggressioni fisiche. Quarantatré articoli di stampa giudicati ostili su 1.343 esaminati. Basterebbero questi numeri per ridimensionare l’allarme islamofobia lanciato dall’Unione delle comunità islamiche d’Italia (Ucoii), che nel suo rapporto Islamofobia in Italia. Ostilità, discriminazioni e risposte nelle fonti analizzate prova a fotografare un Paese nel quale i musulmani sarebbero esposti a un clima crescente di ostilità. Peccato che, andando oltre le dichiarazioni di principio e leggendo le 92 pagine del documento, emerga una realtà assai meno drammatica. E, soprattutto, una serie di contraddizioni che finiscono per indebolire, se non per contraddire, la tesi sostenuta dall’Ucoii.

Partiamo dai dati che, in quanto tali, non mentono. Tra il primo aprile 2024 e il 6 novembre 2026, l’Unione delle comunità islamiche d’Italia ha censito 73 episodi riconducibili, secondo i criteri adottati, all’ostilità anti musulmana. Significa una media di circa 28 casi all’anno, poco più di due al mese. Uno ogni tredici giorni. Di questi, 16 riguardano scritte, affissioni e atti simbolici; altri 16 minacce, intimidazioni e molestie; 14 sono messaggi d’odio online e 11 riguardano manifestazioni e presidi.

Complessivamente, queste quattro categorie rappresentano il 78% dei casi raccolti. Le aggressioni fisiche contro persone sono invece quattro, pari al 5,48% del totale. A queste si aggiungono tre episodi classificati come incendi, tentati incendi e danneggiamenti. Il resto comprende invece discriminazioni, profanazioni, dichiarazioni politiche e persino due progetti di attacco oggetto di indagini.

Islamofobia in aumento? Non lo sa neanche l’Ucoii

Sia chiaro: un’aggressione è un’aggressione e va sempre condannata. Qui, però, gli islamici italiani mettono tutto nello stesso calderone (violenze, scritte offensive, manifestazioni e dichiarazioni politiche) per cercare di descrivere un’emergenza che però non esiste. Anche perché, i primi a mettere in discussione questo allarme sono gli stessi autori dell’Ucoii quando riconoscono che il censimento non permette di misurare la frequenza nazionale del fenomeno, né di stabilirne l’andamento nel tempo.

Tradotto: nemmeno loro sanno se l’islamofobia sta aumentando, diminuendo o rimanendo stabile. Non sanno nemmeno se i casi raccolti siano rappresentativi di quanto avviene nel Paese. Eppure, attorno a questi numeri riescono a costruire una narrazione che suggerisce una crescente ostilità nei confronti delle comunità islamiche.

Il metodo degli islamici: buttare tutto nel calderone sperando di trovare qualcosa

Il capitolo dedicato ai mezzi d’informazione è indicativo del metodo dell’Ucoii. Vengono analizzati 1.343 articoli, 43 dei quali giudicati ostili. Appena il 3,2%. Alla faccia dell’emergenza. Gli altri sono prevalentemente resoconti di cronaca, critiche rivolte a soggetti specifici oppure contenuti favorevoli all’inclusione. Il 96,8% del materiale esaminato, dunque, non viene considerato ostile nemmeno secondo i criteri utilizzati dalla ricerca. Un risultato che dovrebbe far dire: i giornalisti non ci sono ostili. Almeno non lo sono per partito preso. Criticano l’islam quando è necessario farlo, come avviene per qualsiasi religione. E invece no.

L’Ucoii butta tutto nel calderone sperando di trovare qualcosa. Perfino 11 articoli del quotidiano che avete tra le mani sono finiti nel rapporto delle comunità islamiche. Solo uno, però, è stato giudicato ostile. Forse, quest’articolo, andrà ad alterare le percentuali. Perché il punto è proprio questo: dove termina la critica (legittima) all’islam e dove comincia l’islamofobia secondo l’Ucoii? Denunciare l’integralismo religioso significa discriminare i musulmani? Contestare l’imposizione del velo, discutere della costruzione delle moschee o interrogarsi sui rapporti tra associazioni islamiche e movimenti politici costituisce una forma di ostilità?

Infine un’ultima critica metodologica: il report cita i dati raccolti dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, secondo la quale il 23% dei musulmani intervistati in Italia avrebbe subito una discriminazione negli ultimi dodici mesi. Il problema è che le interviste risalgono al 2021-2022 e, soprattutto, comprendono discriminazioni per qualsiasi motivo: non soltanto religioso, ma anche legato all’origine, al genere o ad altre caratteristiche personali.

L’eccessiva prudenza verso l’islam

In Italia non c’è alcuna emergenza islamofobia. C’è, semmai, una eccessiva prudenza nei confronti del mondo musulmano. A Modena, dopo la strage del 16 maggio, la Dda ha escluso l’aggravante terroristica, attribuendo il gesto di Salim El Koudri alla frustrazione personale.

Eppure restano parecchi interrogativi inquietanti: dalla bandiera dell’Isis pubblicata sui social dal terrorista ai messaggi cancellati, fino ai manoscritti in arabo. Deborah De Cicco – che assiste Giovanni Esposito, il fratello di Monica, la donna investita e morta dopo circa due mesi di agonia in ospedale – ha chiesto chiarimenti. Lo ha fatto per le vittime. Per dare loro finalmente giustizia. Anche a costo di scandalizzare le anime belle del politicamente corretto.