Chiunque si trovasse a esultare per la possibile uscita dalla procedura d’infrazione dell’Italia – ventilata ieri anche dalla Commissione Ue – farebbe bene a darsi una letta al memorabile Comma 22 dell’ex aviatore statunitense Joseph Heller. Nel noto capolavoro del 1961, il titolo è dovuto a un immaginario codicillo militare che è l’inattingibile dogma formale dietro cui il potere cela la sua necessità. L’esempio più famoso del comma, che nessuno ha mai visto scritto ma cui tutti i capi dell’esercito ricorrono quando devono riaffermare il loro arbitrio inevitabile, è quello dell’esenzione dai voli dei bombardamenti per i piloti mentalmente instabili. Il comma 21 dice che i pazzi possono essere esentati. Ma il comma 22 aggiunge che tutti coloro che desiderano l’esenzione dal volo attivo non sono veramente pazzi. Quindi…

L’Unione europea è una specie di gigantesco comma 22 in cui, gira e rigira, Trattati e regole si applicano in modo che comandi Bruxelles. La litania sulla procedura d’infrazione protratta ieri con le rituali dichiarazioni del commissario Valdis Dombrovskis sul «pacchetto autunnale» del Semestre europeo ne dà una nuova conferma. La buona notizia sarebbe che, come anticipato, il nostro Paese ha serie probabilità di uscire dalla procedura d’infrazione nel 2027, qualora venissero confermate le proiezioni basate sulle politiche macro concordate con la Ue.

Un disco verde per la manovra, da tenere comunque monitorata. In pratica la famosa «Nec», la clausola per spese extra in difesa ed energia, è stata sfruttata correttamente e le misure rientrano per ora nei paletti concordati. «Dieci Stati membri sono sotto procedura per deficit», ha scandito il commissario lettone guardiano dei conti: sei di questi (tra cui l’Italia) sono in linea con il percorso concordato con le istituzioni comunitarie, e Roma «dovrebbe correggere il suo deficit eccessivo nel 2026: è una buona notizia».

Sul taccuino dei cattivi finiscono invece Finlandia e Romania e, a matita blu, Bulgaria e Ungheria, a rischio di sforamenti gravi già quest’anno. Per Sofia e Budapest il rischio è iniziare il percorso punitivo che, in linea di fatto solo teorica, potrebbe portare a multe «fino allo 0,02% del Pil» (nel caso della Bulgaria, sarebbero circa 25 milioni di euro, una cifra ridicola per uno Stato).

Il quadro tracciato da Dombrovskis

Il quadro in cui questo balletto avviene lo ha tracciato lo stesso Dombrovskis: il deficit complessivo dell’Ue passerà dal 3,1% del Pil totale al 3,8% nel prossimo triennio. Nel 2026, 12 Paesi saranno sopra la soglia «critica» del 3%: nel 2028 saranno 16, cioè il 60% degli Stati ignorerà un fondamento di Maastricht. Svettano tra questi reprobi Francia e Germania, allegramente avviate verso indebitamenti che rendono l’Italia un modello di virtù, come mostra la tabella in pagina. Ma per Berlino non sono alle viste procedure d’infrazione perché «teniamo conto anche della flessibilità di bilancio prevista dalla clausola di salvaguardia nazionale e il disavanzo si collocherebbe entro il margine di errore delle previsioni passate». In realtà, anche senza la Nec la Germania sarà ben oltre il 3%.

A rendere surreale il quadro non è tanto questo arbitrio rivendicato, quanto il fatto che il custode dell’ortodossia dell’Ue sia costretto a riconoscere la delicatezza della situazione macro: «Le nostre finanze pubbliche non stanno andando nella giusta direzione», ha detto, e a pochi secondi di distanza: «Nel complesso, raccomandiamo un orientamento di politica macroeconomica moderatamente restrittivo per l’area dell’euro».

Difficile definire meglio di così il termine «prociclico»: cosa può andare storto in un’area economica impoverita dalle scelte su green ed energia (oltre che dalla guerra ovviamente) se le indicazioni per Paesi dalla crescita asfittica sono di contrarre i bilanci mentre tutti si vedono costretti a fare il contrario (e lo fanno)? Indicazioni che arrivano dall’organo politico che ha un ruolo non trascurabile in quell’impoverimento, e che oggi – sempre Dombrovskis – prende atto della «fine dell’era dei tassi molto bassi», come se la Bce fosse un accidente esterno e non una istituzione dell’Unione.

Il guinzaglio resta corto per buoni e cattivi

In questa situazione, il succo è che buoni o cattivi, procedure d’infrazione o meno, il guinzaglio resta corto. Anche per chi, come l’Italia, oggi fa bella figura. Subito dopo l’uscita del Commissario, «fonti» dell’Ue hanno riversato moniti anonimi e minacciosi: «L’eventuale proroga delle misure di sostegno energetico comporterebbe un incremento della spesa netta e del deficit». E ancora monitoraggi, alert sulla manovra e perfino sugli emendamenti in discussione fatti filtrare ai giornali, esami del sangue in primavera non solo sul deficit ma anche sugli squilibri eccessivi: «controlli» da cui incredibilmente resta esentata la Francia, preda di macroscopici problemi di indebitamento pubblico ed estero insieme. Sarà interessante vedere cosa accadrà se e quando all’Eliseo dovesse sedere un eventuale esponente del Rassemblement national.

L’altro ieri, l’ex consigliere politico di Viktor Orbán, l’omonimo Balázs, ha postato una vicenda interessante: l’Ue starebbe attivando l’articolo 7 (quello che contesta la violazione dello «Stato di diritto») per la Repubblica Ceca, la cui riforma del sistema radio tv non piace a Bruxelles. Ovviamente Orbán calca la mano dicendo che «quando uno Stato membro dell’Ue esercita la sua sovranità e rifiuta di seguire la linea politica di Bruxelles, la minaccia di punizione non è mai lontana». Ma è giusto ricordare che secondo il Comma 22, oltre a molte altre cose, «devi sempre fare quello che l’ufficiale superiore ti ordina di fare».