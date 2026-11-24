La Commissione europea fotografa un’enorme perdita di entrate fiscali: 125 miliardi riguardano l’Iva e quasi 50 miliardi le imposte sulle società. Nel nostro Paese il collegamento tra pagamenti elettronici e registratori di cassa ha permesso di individuare ricavi non dichiarati per 11 miliardi fino ad agosto.

Il buco fiscale da oltre 200 miliardi nell’Unione europea

Ogni anno gli Stati dell’Unione europea perdono oltre 200 miliardi di euro di entrate fiscali. È la stima contenuta nel rapporto «Mind the Gap 2026», diffuso il 24 novembre dalla Commissione europea, che mette in evidenza le dimensioni del divario tra le imposte dovute e quelle effettivamente riscosse.

La parte più consistente riguarda l’imposta sul valore aggiunto: circa 125 miliardi di euro. Quasi 50 miliardi, invece, sono riconducibili alle imposte sul reddito delle società. Il resto deriva da altre forme di mancato versamento, carenze amministrative ed errori che contribuiscono ad allargare la distanza tra il gettito teorico e quello effettivo.

Il rapporto richiama inoltre un altro dato, da tenere distinto rispetto ai 200 miliardi di imposte non riscosse. Le agevolazioni fiscali, tra esenzioni, aliquote ridotte, crediti d’imposta e incentivi, comportano infatti minori entrate per circa 750 miliardi di euro l’anno. Si tratta di risorse a cui gli Stati rinunciano attraverso le proprie scelte di politica fiscale, non di somme che i contribuenti avrebbero dovuto versare e non hanno pagato.

In Italia il collegamento tra Pos e scontrini fa emergere 11 miliardi

Nel quadro europeo c’è anche l’Italia, che negli ultimi mesi ha introdotto nuovi strumenti per contrastare l’evasione. Tra questi figura il collegamento obbligatorio tra i terminali Pos e i registratori telematici, pensato per rendere più efficace il controllo sulla corrispondenza tra i pagamenti elettronici e gli scontrini emessi.

I primi risultati, secondo i dati diffusi, sono significativi: fino ad agosto sono emersi 11 miliardi di euro di ricavi non dichiarati. Nei primi cinque mesi di applicazione della misura, inoltre, il maggior gettito Iva è stato pari a quasi un miliardo di euro.

La Commissione europea riconosce il contributo di diversi strumenti adottati negli ultimi anni per migliorare la tracciabilità delle operazioni e ridurre il divario fiscale. Tra questi vengono indicati la fatturazione elettronica, la diffusione dei pagamenti digitali e anche il Superbonus 110%.

L’evasione italiana vale fino a 113 miliardi

I progressi registrati non cancellano, tuttavia, le dimensioni del problema. Le ultime stime nazionali disponibili, relative al 2023, collocano l’evasione fiscale e contributiva in Italia tra 108 e 113 miliardi di euro: circa 15 miliardi in più rispetto al 2022.

La propensione all’evasione, cioè il rapporto tra il gettito sottratto al fisco e quello potenziale, si attesta al 17,2%, in lieve diminuzione rispetto al 17,4% dell’anno precedente. Ma alcuni settori continuano a presentare livelli particolarmente elevati di mancato versamento.

È il caso dell’Irpef dovuta dai lavoratori autonomi: la quota di imposta evasa arriva al 60,6%, per un mancato gettito stimato in 39,3 miliardi di euro. Anche sul fronte dell’Iva il divario resta significativo. In Italia il tax gap è pari al 15%, circa 25 miliardi di euro, contro una media europea del 9,5%.

Bruxelles chiede più controlli digitali e l’uso dell’intelligenza artificiale

Per ridurre il divario tra le imposte dovute e quelle riscosse, la Commissione europea invita gli Stati a rafforzare le strutture incaricate di contrastare l’evasione e a investire nella qualità dei dati. Tra le indicazioni contenute nel rapporto figurano lo sviluppo di competenze specifiche per misurare il tax gap e la creazione di personale dedicato a queste attività.

Un altro capitolo riguarda la modernizzazione dei sistemi informatici delle amministrazioni fiscali. Bruxelles raccomanda di superare le piattaforme frammentate, sostituendole con strumenti digitali integrati, e di utilizzare in modo più efficace i dati disponibili. In questo contesto viene indicata anche l’intelligenza artificiale, che può contribuire all’analisi dei rischi e all’individuazione delle situazioni più esposte all’evasione.

La Commissione chiede inoltre una rendicontazione più dettagliata delle agevolazioni fiscali, accompagnata da valutazioni periodiche sulla loro efficacia. L’obiettivo è permettere agli Stati di comprendere meglio quanto costano le diverse misure e quali risultati producono.

Il problema dei tributi non riscossi

Le raccomandazioni europee riguardano anche la fase successiva all’accertamento. Non basta individuare le somme sottratte al fisco: occorre migliorare la capacità delle amministrazioni di recuperarle. Per questo Bruxelles invita a potenziare le attività di riscossione, a valutare una maggiore centralizzazione di alcune funzioni e a rafforzare la collaborazione con le autorità giudiziarie e nell’ambito delle procedure concorsuali.

Un’attenzione particolare viene riservata anche alla dimensione transfrontaliera, perché una parte delle attività di evasione può coinvolgere più Paesi e richiede quindi strumenti di cooperazione adeguati.

Il recupero anche soltanto di una parte delle entrate perdute potrebbe offrire un sostegno importante ai bilanci pubblici, sottoposti a pressioni crescenti, e contribuire a finanziare gli investimenti strategici. È questa la sfida indicata dalla Commissione: ridurre il divario fiscale attraverso controlli più efficaci, amministrazioni modernizzate e una maggiore capacità di recuperare le imposte dovute.