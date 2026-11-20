A dicembre alcuni pensionati riceveranno un importo aggiuntivo di 154,94 euro oltre alla normale pensione e alla tredicesima. Il contributo, previsto per chi ha redditi contenuti e rispetta precisi limiti sull’assegno previdenziale, non spetta a tutti: l’Inps riconosce la somma soltanto a chi rientra nei requisiti stabiliti dalla legge.

Il pagamento viene effettuato direttamente sulla mensilità di dicembre, senza necessità di presentare una domanda preventiva, quando l’Istituto dispone dei dati necessari per verificare il diritto al beneficio. Per chi ha una pensione vicina alle soglie previste, l’importo può essere ridotto. Ecco chi può riceverlo, quali sono i limiti di reddito da rispettare e come controllare l’accredito.

Bonus Natale pensioni 2026, a chi spettano i 154,94 euro

L’importo aggiuntivo di 154,94 euro è una misura introdotta dalla legge 388 del 2000 e riconosciuta anche nel 2026 ai pensionati che rispettano i requisiti economici e previdenziali. Non si tratta di una nuova agevolazione, ma di un contributo annuale che viene corrisposto con la pensione di dicembre.

Per ottenere il bonus, il pensionato deve avere un trattamento pensionistico complessivo entro determinati limiti e un reddito personale che non superi la soglia prevista. Per chi è coniugato, viene considerato anche il reddito familiare, senza però perdere di vista il limite individuale.

L’importo massimo è pari a 154,94 euro. Se la pensione supera il trattamento minimo ma resta entro la soglia fissata per il riconoscimento parziale, non viene erogata l’intera cifra: il contributo è calcolato in misura ridotta, fino a coprire la differenza prevista.

I limiti di pensione e di reddito per ricevere il bonus

Per il 2026 l’Inps ha aggiornato le soglie sulla base del trattamento minimo, fissato a 611,85 euro al mese, pari a 7.954,05 euro annui.

Per ottenere l’importo pieno di 154,94 euro, la pensione annua complessiva non deve superare il trattamento minimo. Se invece l’assegno previdenziale è compreso tra 7.954,05 e 8.108,99 euro annui, il pensionato può ricevere soltanto una quota del bonus, calcolata sulla differenza rispetto al limite massimo.

Anche il reddito rappresenta un requisito fondamentale. Per il 2026 il limite individuale è fissato a 11.931,08 euro, mentre per i pensionati coniugati il reddito familiare non deve superare 23.862,15 euro. In ogni caso, anche per chi è sposato, il reddito individuale non può superare la soglia personale.

Le soglie da tenere a mente sono quindi:

154,94 euro : importo massimo del bonus;

: importo massimo del bonus; 7.954,05 euro : limite annuo della pensione per ottenere l’importo pieno;

: limite annuo della pensione per ottenere l’importo pieno; 8.108,99 euro : soglia oltre la quale non spetta l’importo aggiuntivo;

: soglia oltre la quale non spetta l’importo aggiuntivo; 11.931,08 euro : limite di reddito individuale;

: limite di reddito individuale; 23.862,15 euro: limite di reddito familiare per i pensionati coniugati, fermo restando il requisito personale.

Chi è escluso dal pagamento di dicembre

Il bonus non è destinato a tutti i titolari di prestazioni erogate dall’Inps. Sono esclusi i trattamenti assistenziali, tra cui pensioni e assegni sociali e prestazioni per invalidi civili. Non rientrano inoltre le pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, quelle dei dirigenti d’azienda e le prestazioni che non hanno natura di pensione.

Il rispetto dei requisiti deve essere verificato considerando il complesso dei trattamenti pensionistici percepiti e i redditi assoggettabili a Irpef. Non basta, quindi, avere una singola pensione di importo basso per maturare automaticamente il diritto al contributo.

Il pagamento è automatico: come verificare il cedolino

L’importo aggiuntivo viene riconosciuto d’ufficio dall’Inps a dicembre, quando il pensionato risulta in possesso dei requisiti. Non è necessario inoltrare una richiesta per riceverlo.

L’accredito può essere verificato consultando il cedolino della pensione attraverso il portale Inps, accedendo all’area personale con le proprie credenziali. Se la somma non compare e si ritiene di avere diritto al beneficio, è possibile chiedere una ricostituzione della pensione attraverso il servizio online dell’Istituto, oppure rivolgersi a un patronato per controllare la propria posizione.

Il contributo da 154,94 euro è distinto dalla tredicesima mensilità e dalla quattordicesima: si tratta di un’ulteriore somma, riconosciuta soltanto ai pensionati che rientrano nelle condizioni previste.