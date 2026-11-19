Dalle lacrime ai ravioli ripieni è un attimo. Così, per festeggiare (giuro: festeggiare) i quindici anni del governo Monti (16 novembre 2011 – 16 novembre 2026), l’allora premier col loden e i suoi ministri si sono trovati in un ristorante di Alessandria.

Il menù è stato preparato dal rinomato chef Giorgio Cantarella, ovviamente Slow Food, già vincitore della Disfida del Raviolotto nonché premiato per il Sofisticato contemporaneo 2026: c’erano insalata russa e vitello tonnato, ravioli ripieni di ricotta e verdure, formaggi e panna cotta ai lamponi. Un pranzo da gourmet. Alla faccia della merda che quei signori hanno fatto mangiare agli italiani.

Il pranzo dei tredici e i ricordi dell’austerity

Dicono le puntuali cronache locali che al tavolo erano tredici, come all’Ultima cena. Però non sarà l’ultima: hanno subito minacciato di farne un’altra fra cinque anni. Peraltro Mario Monti, il capo della comitiva, a differenza di quello che presiedeva l’Ultima cena, il sacrificio l’ha fatto fare agli altri: lui continua a stare come un fiore, infatti, anche grazie all’assegno da senatore a vita che gli è stato garantito prima di affidargli l’incarico. Gli unici crocifissi dunque sono gli italiani che da quel giorno di novembre del 2011 hanno ben poco da festeggiare, al contrario dei ministri che oggi festeggiano l’anniversario dell’austerity ingozzandosi di vitello tonnato e panna cotta ai lamponi. Che ci volete fare? Così va l’Italia: a noi la ricetta della Fornero, a loro quella dei fornelli.

Ovviamente tra i tredici c’era anche lei, la professoressa Elsa, che, asciugate le lacrime, pare divertirsi assai, a giudicare dalla foto che la ritrae sorridente accanto all’ex premier Monti. Staranno ricordando quello spasso degli esodati? O l’ameno ripristino dell’Imu? Dai tagli alla tagliata, dall’Italia cotta al ripieno di ricotta: ti ricordi quando in pentola sono finiti gli italiani? Quando abbiamo massacrato i proprietari di case? Che ridere. E mentre ridiamo, vuoi ancora un po’ di agnolotti? Altro formaggio? E gli imprenditori che si suicidavano a grappoli? Versa un po’ di vino che festeggiamo: sono ricordi che non si possono cancellare. Al massimo Cancellieri, come Anna Maria, ex ministro dell’Interno, anche lei presente all’incontro. «Il clima era disteso, è emersa fra noi una affettuosa amicizia», ha detto alla Stampa uno dei partecipanti. I quali, peraltro, si sono premurati di tenere nascosto il luogo e il giorno del pranzo, comunicandolo solo a digestione avvenuta. Forse temevano che emergesse anche l’affettuosa amicizia degli italiani.

Dai tagli alla sanità alla festa in Piemonte

In fondo è inevitabile: si comincia a far macelli e si finisce al vitel tonné. A organizzare il pranzo l’ex ministro della Salute, Renato Balduzzi, che ha radici nel basso Piemonte. Per questo è stato scelto questo ristorante di Alessandria specializzato in prodotti locali come la guancia di fassone brasata a fuoco lentissimo con porri e moscato, poi battuta al coltello, e sopra una crema al blu di pecora. Slurp. Come non capirlo il professor Balduzzi? Di battute al coltello, anzi con l’accetta, se ne intende assai, avendo approvato tagli alla sanità per 6,8 miliardi, nonché blocco delle assunzioni negli ospedali e taglio dei posti letto senza batter ciglio. Volete che uno così non sappia scegliere il locale giusto per festeggiare quei bei momenti? Altro che crema al blu di pecora. Blu di pecoroni. Ti ricordi quando abbiamo definitivamente affossato il diritto alla salute degli italiani? Bei tempi. E poi è arrivato il Covid e non c’erano letti in ospedale? Avanti con la festa, portate anche un po’ di schiacciatine. Così ci ricordiamo meglio come abbiamo ridotto gli italiani.

Gli altri ministri e i «formidabili» danni

Al tavolo c’erano anche l’ex ministro della Difesa Giampaolo Di Paola, quello che, con una pensione da 24.000 euro al mese (sommata allo stipendio da ministro), votava allegramente per massacrare la pensione degli italiani; l’ex ministro dell’Economia Vittorio Grilli, quello che, con i conti nei paradisi fiscali, votava allegramente per aumentare le tasse degli italiani; nonché l’ex ministro della Cultura, Lorenzo Ornaghi, quello che, con il doppio incarico per dieci mesi (non voleva dimettersi dalla Cattolica), votava allegramente per i licenziamenti facili degli italiani.

Raccontano le cronache che quando al tavolo, sempre con affettuosa amicizia, si è passati a ricordare un momento difficile di quegli anni così felici, Ornaghi non se ne sia ricordato nemmeno uno. Che ci volete fare? Per lui fu tutto bellissimo. Lo chiamavano il «ministro controvoglia», quello «dalla genuflessione facile»: quando si votavano i tagli alla cultura lui era a Pechino e tornava solo per nominare Giovanna Melandri al Maxxi. Formidabili quei danni.

Certo: per non ricordare momenti difficili in quel periodo bisogna avere poco fosforo nel cervello, tanto pelo sullo stomaco. Ma, se i ministri tecnici volessero rinfrescare la memoria, suggeriamo per i prossimi festeggiamenti del governo Monti di chiamare a testimonianza anche qualche italiano. Magari qualche esodato. O qualche rovinato. Credo che sarebbero felicissimi di contribuire ai ricordi. Nel caso proponiamo anche una variazione al menù: insieme all’insalata russa e ai ravioli, ci starebbe bene un carrello di bolliti, per fare da pendant con i convitati. E, per accompagnare l’allegria generale, un bel piatto di riso. Che, come è noto, abbonda sulla bocca dei Monti.