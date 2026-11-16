Nel dibattito parlamentare sulla manovra 2027 le forze di opposizione insieme ai sindacati contestano il nuovo meccanismo di perequazione automatica proposto dal governo, che riduce l’adeguamento all’inflazione per gli assegni pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo (circa 2.447 euro lordi mensili).

La segretaria del Pd Elly Schlein ha chiesto di «riscrivere interamente» la legge di bilancio, ma nel dettaglio l’articolo 55 modifica per il solo 2027 il calcolo dell’adeguamento all’inflazione tornando al sistema a 6 fasce applicato sull’intero importo dell’assegno (già usato nel 2023) anziché al calcolo progressivo per scaglioni. Le aliquote di adeguamento andrebbero dal 100% al 32%.

Il sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio Durigon smentisce definendola «una fake incredibile» la ricostruzione secondo cui il governo avrebbe tagliato la rivalutazione delle pensioni (risparmiando circa 885 milioni di euro annui) per finanziare l’uscita anticipata a 64 anni (per la quale è stato previsto un fondo triennale da 850 milioni).

Forse opposizione e sindacati dovrebbero leggere con più attenzione la proposta del governo per vedere che i numeri, come si vede nella tabella, non sono poi così diversi dal passato, coi governi precedenti, dal blocco della rivalutazione per pensioni superiori a 3 volte il minimo Inps, opera della riforma Fornero col governo Monti nel 2013, ai numeri delle percentuali per fasce sia nel governo Conte 1, ovvero M5s e Lega alleati, sia nel governo Conte 2 cioè l’alleanza tra M5s, Pd, Leu e Italia Viva, il campo largo in nuce.

In questi casi il ridimensionamento, almeno fino alla soglia dei 3.600 euro, era anche maggiore.