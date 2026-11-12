I sorrisini tra Angela Merkel e Nicholas Sarkozy pensando all’Italia e a Silvio Berlusconi. La Deutsche Bank che nell’estate 2011 vende Btp come a dire: anche l’Italia è a rischio, non solo la Grecia. L’assalto dello spread al governo di centrodestra che spinge il Cavaliere a dimettersi, 15 anni fa esatti, perché c’era il sobrio Mario Monti pronto a varare l’austerity… E l’austerità arrivò.

Accise sulle benzina salite di oltre 10 centesimi al litro, Imu, tagli (sanità compresa), riforma Fornero sulle pensioni, la più dura di tutta Europa. Ebbene, mentre qualcuno continua ha goduto per quei due anni bui per l’Italia, il centrosinistra, la disuguaglianza in Italia inizia ad aumentare: ricchi più ricchi e poveri più poveri. E a dirlo è uno studio pubblicato sul sito della Bce.

La crisi del debito sovrano e l’aumento delle disuguaglianze

La crisi del debito sovrano non ha lasciato soltanto conti pubblici fragili, disoccupazione e anni di crescita debole. Ha inciso sulla distribuzione della ricchezza nei Paesi Piigs, si legge in una analisi firmata da Danilo Bianco, Jiri Slacalek e Oreste Tristani. Ovvero quei Paesi ora esaltati dalla Lagarde, ma che sulla spinta della troika (Fmi-Ue-Bce) furono umiliati perché la Germania non vedeva l’ora di poter contare su partner sempre più deboli e addomesticabili poi a livello Ue.

Nel dettaglio, tra il 2010 e il 2014 la disuguaglianza patrimoniale nell’area euro è aumentata. L’indice di Gini, che misura la distribuzione della ricchezza (da zero, uguaglianza perfetta, a cento, massima concentrazione), è passato da 68,2 a 69,7. La quota detenuta dal 10% più ricco è salita dal 50,8 al 52,6%; quella della metà più povera è scesa dal 6 al 5,4%.

Le diverse fasce patrimoniali hanno registrato variazioni di entità diversa. Ma la distanza si è ampliata, soprattutto per chi aveva pochi risparmi o una casa acquistata con un mutuo.

Il crollo dei prezzi delle case ha colpito le famiglie

Il meccanismo principale è passato dal mercato immobiliare. La recessione e la crisi dei debiti sovrani hanno fatto scendere i prezzi delle abitazioni. Per le famiglie indebitate, il valore della casa diminuiva mentre il mutuo restava invariato: il patrimonio netto si assottigliava. Anche i risparmi delle famiglie meno abbienti furono colpiti. Al contrario, le azioni, possedute in misura maggiore dai nuclei più ricchi, recuperarono valore presto.

L’Italia era tra i Paesi più esposti. E la Bce la inserisce, insieme a Cipro, Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna, nel gruppo maggiormente colpito dalla crisi del debito sovrano del 2010-2013. In queste economie l’aumento della disuguaglianza è stato più ampio e persistente. Il Gini ha continuato a salire fino al 2021 e nel 2023 era ancora sopra i livelli del 2010 e del 2014. Negli altri Paesi, invece, nel 2023 risultava inferiore di 2,1 punti rispetto al 2010.

Il divario patrimoniale continua a pesare sui giovani

Nei Paesi più colpiti, rileva la Bce, la proprietà della casa è diminuita, soprattutto tra i giovani. Quando i prezzi immobiliari hanno ripreso a salire, meno famiglie potevano beneficiare della rivalutazione. Intanto, i nuclei più poveri faticavano a ricostituire i risparmi. La perdita iniziale si è così trasformata in uno svantaggio persistente.

La ripresa ha attenuato distorsioni nell’area euro. Durante la pandemia la disuguaglianza patrimoniale è rimasta relativamente stabile, anche grazie agli interventi pubblici. Tra il 2021 e il 2023 l’inflazione ha agito in direzioni opposte: ha colpito i redditi più bassi con il rincaro dei beni essenziali, ma ha anche ridotto il valore reale dei depositi e dei debiti. Quest’ultimo effetto ha favorito le famiglie più indebitate.

In Italia la disuguaglianza è rimasta sopra i livelli pre-crisi

Nel 2023 il Gini dell’area euro era tornato a 68,5, vicino al 68,2 del 2010. Ma la media nasconde una frattura: nei Paesi più colpiti, Italia compresa, la disuguaglianza restava sopra i livelli pre-crisi. La ripresa del Pil e dei mercati non basta a ricomporre i patrimoni. Quando una famiglia perde risparmi o rinuncia alla casa, il recupero può richiedere più tempo della fine della recessione.

Lo studio Bce non parla specificamente dell’indice di disuguaglianza italiano, ma si può evincere dai dati Bankitalia. Ebbene, dal 2010 al 2014 è salito di 4 punti (da circa 66 a quasi 70) per poi risalire a 72 nel 2025. Niente in confronto alla mazzata targata Monti-Fornero.