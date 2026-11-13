Non è più una questione che riguarda solo le grandi aziende. Gli attacchi informatici delle ultime settimane a scuole, compagnie aeree, supermercati hanno riportato la sicurezza digitale al centro del dibattito pubblico. E i costi (per lo Stato e per i cittadini) sono tutt’altro che trascurabili.

Uno studio di Unimpresa, in particolare, ha provato a quantificarli.

Per le compagnie aeree, ogni singolo evento genera una catena di spese: l’impiego di due velivoli militari per uno o due interventi costa tra 300.000 e 700.000 euro, a cui si sommano fino a 160.000 euro per controlli aeroportuali e tra 30.000 e 400.000 euro di mancata produttività dei passeggeri bloccati (fino a 2.000 per evento) con ritardi che possono superare anche le quattro ore.

Le minacce alle scuole dello scorso novembre pesano ancora di più: tra 100 e 300 istituti coinvolti, interruzioni di due o tre ore, costi del personale tra 700.000 e 3,2 milioni di euro, operazioni di sicurezza fino a 300.000 euro.

La voce più onerosa riguarda tuttavia i genitori costretti a lasciare il lavoro: tra 1,2 e 9 milioni di euro, calcolando che tra il 15 e il 25% degli studenti venga ritirato da un adulto. Il conto complessivo delle sole voci quantificate oscilla tra 2,3 e quasi 14 milioni di euro. A parte restano le 200.000-900.000 ore di lezione perse, un danno sociale, in questo caso, che Unimpresa ha deciso di non tradurre in cifre economiche.

La sproporzione tra il falso allarme e la necessaria risposta

Il nodo di fondo, sottolinea lo studio, è la sproporzione tra la semplicità della minaccia e la complessità della risposta: le procedure di sicurezza devono scattare ogni volta che esiste un rischio credibile, anche quando l’allarme si rivela poi infondato, come finora (fortunatamente) è stato.

Il fenomeno tocca, a ogni modo, anche i cittadini comuni. Secondo una ricerca commissionata da Facile.it a mUp Research, infatti, tra il 2025 e il 2026 circa 8,7 milioni di italiani hanno subito una violazione informatica. I bersagli più colpiti, in quest’ottica, sono stati profili social, conti bancari e telefoni. Un dato che impone categoricamente una riflessione concreta su come tutelarsi al meglio.

A tal proposito, le compagnie assicurative hanno risposto con prodotti pensati per i privati. Pochi, però, ne conoscono l’esistenza.

Alcuni dei temi principali: conti correnti, carte e furto di identità

Il primo elemento da chiarire è strutturale. Le coperture si estendono ai danni economici diretti. Se un attacco colpisce un conto corrente o una carta elettronica, alcune polizze prevedono sia l’anticipo di denaro in caso di necessità urgente, sia il rimborso delle somme sottratte, entro i limiti del massimale contrattuale.

Capitolo a parte merita il furto di identità, spesso sottovalutato. Chi si ritrova la propria identità nelle mani di malintenzionati può subire conseguenze serie, anche di natura legale, se quell’identità viene usata per compiere atti illeciti. Le polizze più complete coprono persino l’assistenza per il recupero di dati e account, la rimozione di contenuti lesivi e il rimborso di alcune spese legate alle frodi commesse a nome della vittima.

Su questo fronte, le tutele offerte dal mercato assicurativo sono molto più articolate di quanto ci si potrebbe aspettare. Le polizze cyber possono includere il monitoraggio della rete per individuare contenuti dannosi, l’attivazione di procedure per rimuoverli e l’assistenza legale per difendere i diritti della vittima. E alcune compagnie rimborsano anche le spese per un supporto psicologico.

Le stesse coperture si applicano ai danni reputazionali online subiti dagli adulti, ma con un’eccezione: i personaggi pubblici particolarmente noti sono generalmente esclusi da queste tutele.

Quanto costa proteggersi

Due ulteriori aree di copertura riguardano le truffe negli acquisti su internet e i danni causati involontariamente ad altri. Nel primo caso, la polizza può intervenire sia quando un prodotto non viene consegnato, sia quando è difettoso o non corrisponde a quanto pubblicizzato. Nel secondo, tutela l’assicurato che, a causa di un dispositivo infettato, finisce per danneggiare inconsapevolmente i sistemi di altri utenti.

Il costo varia in base alle compagnie, alle coperture scelte, ai massimali e alle franchigie. Considerando che si tratta quasi sempre di un pacchetto abbinato a una polizza casa, il prezzo complessivo parte da circa 140 euro l’anno. Una cifra che, alla luce dei danni potenziali, varrebbe forse la pena mettere sul piatto della bilancia.