La sicurezza nazionale non può diventare terreno di scontro politico. Le minacce informatiche colpiscono istituzioni, imprese e infrastrutture strategiche: serve una risposta unitaria, perché agli attacchi informatici si intrecciano disinformazione, intelligence, pressione economica e sabotaggio. Non sempre l’obiettivo è distruggere un sistema: può bastare comprometterne l’affidabilità, rallentarlo e alimentare sfiducia nelle istituzioni. Le divisioni interne diventano una vulnerabilità.

Le istituzioni devono coordinare la risposta

Le responsabilità devono restare ovviamente distinte, ma convergere. Ad esempio alla presidenza del Consiglio spettano indirizzo e coordinamento; alla Difesa capacità operative; al Mef le risorse; all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) prevenzione, monitoraggio e gestione degli incidenti. Serve però coordinamento.

Secondo la Relazione annuale dell’Acn, nel 2025 sono stati rilevati 2.729 eventi cyber, il 38% in più rispetto al 2024, con 615 incidenti a impatto confermato e 3.907 vittime. La Pubblica amministrazione è il settore più colpito. Serve dunque prevenzione, proteggere le infrastrutture critiche e garantire i servizi essenziali.

Il ruolo delle imprese e delle competenze specialistiche

Il patrimonio industriale nazionale è strategico. Leonardo, con esperienza nell’aerospazio, nella difesa, nella sicurezza e nella cyber resilience, contribuisce alla protezione di sistemi mission-critical e infrastrutture. Accanto ai grandi gruppi va valorizzata Deas Cyber+, realtà specializzata e patrimonio di competenze nazionali nella cyber intelligence, nella protezione delle infrastrutture critiche, nella sicurezza offensiva, nella simulazione delle minacce e nella formazione. Con Red Teaming e Adversary Emulation, Deas Cyber+ verifica la resilienza dei sistemi, aiuta ad anticipare le strategie degli aggressori e individua vulnerabilità prima che siano sfruttate. Una competenza da integrare nell’architettura nazionale di sicurezza.

Una filiera nazionale per la sicurezza europea

Le grandi imprese offrono investimenti e capacità industriali; le aziende specialistiche agilità e competenze; università e centri di ricerca innovazione e formazione; le istituzioni indirizzo e tutela dell’interesse pubblico. Serve cooperazione permanente, condivisione delle informazioni, esercitazioni e investimenti nella ricerca. La cybersicurezza è essenziale per la sovranità nazionale. Ma pure in Europa, l’Italia può contribuire.

La politica deve fare della sicurezza cibernetica un terreno di confronto democratico, non di contrapposizione.

La guerra è ibrida e ibrida deve essere la nostra difesa. Leonardo, Deas Cyber+, Acn, Difesa, presidenza del Consiglio, imprese, università e centri di ricerca devono concorrere con ruoli distinti e obiettivi comuni. Il vantaggio strategico non è soltanto possedere tecnologie avanzate, ma saperle integrare.

L’Italia non può combattere su due fronti: quello esterno delle minacce e quello interno delle divisioni. Servono unità di intenti, visione e collaborazione. È da qui che può nascere una difesa più forte e un modello italiano per la sicurezza europea.