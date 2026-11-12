La radio è salva: obbligatoria sulle auto

C’è una voce che ci accompagna da sempre, anche quando non ce ne accorgiamo. Ci sveglia al mattino, riempie il silenzio di un viaggio, ci tiene compagnia nel traffico, ci fa incontrare una canzone che non sapevamo di aspettare, ci racconta il mondo mentre il mondo scorre fuori dal finestrino. È una voce che viaggia nell’aria, attraversa città, montagne e campagne, entra nelle case e nelle automobili senza chiedere nulla in cambio. È la radio. Un’invenzione che ha attraversato un secolo, resistito alle mode, alle rivoluzioni tecnologiche e all’avvento di Internet, conservando una magia difficile da replicare: quella di mettere in contatto milioni di persone attraverso una frequenza.

Radio sulle nuove auto, arriva l’emendamento

Come si può immaginare un’automobile senza radio? Il rischio è forte. Anzi, era forte. Perché la radio è salva. O, per essere più precisi, ha finalmente trovato qualcuno disposto a difenderla prima che fosse troppo tardi. Anche sulle automobili del futuro dovrà essere garantita la possibilità di ascoltare le emittenti attraverso le frequenze terrestri, quelle di sempre. Niente obbligo di abbonarsi a qualche piattaforma, niente dipendenza esclusiva dallo smartphone, niente pedaggio tecnologico per ascoltare il proprio programma preferito mentre si guida.

La novità arriva dalla presentazione di un emendamento alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza, firmato dai relatori Gianluca Caramanna (Fdi) e Alberto Gusmeroli (Lega), presidente della commissione Attività produttive della Camera. La proposta introduce l’obbligo, per tutti i nuovi veicoli, di garantire la ricezione della radio analogica Fm e di quella digitale terrestre Dab+. «Si tratta di un risultato importante che riconosce il valore della radio come strumento di informazione, pluralismo e servizio ai cittadini», dichiara il presidente di Confindustria Radio Televisioni, Antonio Marano. «Ringrazio i relatori per la sensibilità dimostrata verso un tema che riguarda non solo il nostro comparto, ma l’interesse generale del Paese». Paese che vede 27 milioni di automobilisti sintonizzarsi quotidianamente alla radio.

Il business dello streaming e il rischio degli abbonamenti

L’addio all’auto nel cruscotto non è solo una questione di design: dietro si nasconde anche un business che vuole farsi largo. «Alcuni costruttori stanno puntando su vetture nelle quali l’ascolto passa attraverso Internet e i servizi digitali. Tesla, per esempio, ha commercializzato automobili prive del tradizionale ricevitore radio, affidando l’ascolto anche alla connessione IP», spiega Rosario Alfredo Donato, direttore generale di Confindustria Radio Tv. «Il meccanismo è semplice: l’automobilista utilizza la rete, accede ai servizi e può finire per pagare un abbonamento. Ad esempio 10 dollari al mese, 120 all’anno. Moltiplicati per milioni di nuovi veicoli venduti, diventano ricavi considerevoli, da spartire fra operatori delle telecomunicazioni e case automobilistiche». In poche parole – prosegue Donato – «chi è proprietario della rete prende tutto. Invece Fm e Dab, cioè le frequenze terrestri, sono una garanzia e non vanno in congestione». Il problema, aggiunge, è che affidarsi esclusivamente alla connessione Internet significa dipendere da qualcun altro. «Se per trasmettere i miei contenuti mi devo appoggiare a una telco, quest’ultima potrebbe non prendermi a bordo oppure farmi pagare un canone alto». Al contrario, sottolinea il dg di Confindustria Radio Tv, «se sono proprietario della rete, mi basta alzare un pulsante e andare in onda». È una differenza sostanziale: con le frequenze terrestri le emittenti mantengono il controllo della diffusione e non devono chiedere ospitalità alle piattaforme tecnologiche.

Radio terrestre e sicurezza: il ruolo nelle emergenze

Ma c’è un altro aspetto, forse ancora più importante: la sicurezza. «Le frequenze terrestri sono come il sole, irradiano», specifica Donato. La trasmissione via Internet, invece, dipende dalla disponibilità delle reti e dalla capacità di trasportare dati. In caso di sovraccarico o interruzioni, il rischio è che il sistema vada in difficoltà. Non è teoria. In Ucraina, durante la guerra, è stata riattivata persino la radio Am, proprio per garantire la diffusione delle informazioni anche in condizioni estreme. E non a caso, quando si parla di emergenze come in questi giorni, tornano i consigli di tenere in casa radioline a batterie o a manovella.

Marano: «La radio difende pluralismo e libertà d’informazione»

Mesi fa il presidente Marano, aveva insistito su un rischio: «Comprare un’auto senza radio significa non essere più in grado di decidere in modo autonomo cosa ascoltare e cosa sentire, ma soprattutto come informarsi», aveva dichiarato in occasione del World Radio Day 2026. E ancora: «Il rischio è che l’informazione finisca nelle mani della tecno-industria, che possiede, gestisce e controlla i mezzi di accesso ai contenuti». Inoltre, «in un contesto internazionale segnato da crescenti minacce cibernetiche, campagne di disinformazione e forme sempre più sofisticate di guerra ibrida, la radio si conferma una infrastruttura essenziale per la sicurezza del Paese», conclude il presidente di Confindustria Radio Tv.

Su il volume allora… che la radio è in auto è salva.