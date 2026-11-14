Saltano i tagli alla scuola e sulle pensioni, in particolare il meccanismo di rivalutazione, il cantiere è ancora aperto. Mentre per la sanità il governo continua a lavorare per cercare risorse. È quanto è emerso al tavolo a Palazzo Chigi attorno al quale il governo ha riunito, per oltre due ore, i sindacati per fare il punto sulla manovra. E in serata è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a precisare: «Non si trattava comunque di tagli: nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe stato licenziato».

Già in mattinata il vicepremier Antonio Tajani aveva parlato di lavori in corso. Il termine per gli emendamenti correttivi alla Camera è martedì 17. con la condizione di avere le opportune coperture, come più volte avvertito dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Il che significa che siccome i saldi devono rimanere invariati, per mettere più soldi su alcune voci, bisognerà sacrificarne altre.

Rivalutazione degli assegni, il governo prende tempo: servono 1,4 miliardi

Ma vediamo le possibili modifiche. Per le pensioni, il tema caldo è il meccanismo della rivalutazione degli assegni per adeguarli all’inflazione, che così come previsto dal testo base della manovra sarà al 100% solo per le pensioni fino a quattro volte il minimo (2.247 euro lordi mensili), per poi scendere fino al 32% per gli importi oltre dieci volte il minimo (3,5 milioni le persone interessate).

Il giro di vite porterebbe un risparmio per le casse pubbliche di circa 1,4 miliardi lordi l’anno. Vista la cifra, il governo ieri è stato piuttosto vago con i sindacati. Un temporeggiamento che il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha interpretato come una chiusura mentre per l’Ugl e la leader della Cisl, Daniela Fumarola, ci sarebbero ancora spiragli. «Ci è stato detto che continuano a verificare, e che anche attraverso il percorso parlamentare cercheranno di darci risposte», ha riferito la sindacalista.

Pensioni, Bombardieri chiede 800 milioni per le rivalutazioni: spunta la previdenza dedicata per le forze dell’ordine

Bombardieri che era entrato a Chigi con la richiesta di usare gli 800 milioni destinati alle uscite anticipate per le rivalutazioni delle pensioni, e aspettandosi una risposta netta, probabilmente dev’essere rimasto deluso.

Intanto a gennaio scatteranno gli aumenti per tutti i pensionati, a prescindere dall’importo previdenziale, e se in Parlamento dovessero cambiare ancora le regole, eventuali differenze saranno sistemate con un conguaglio.

È più sicuro che, come anticipato da Tajani e anche sotto il pressing della Lega, possa entrare la cosiddetta previdenza dedicata: un fondo per sostenere i lavoratori del comparto sicurezza che, col contributivo e un’uscita anticipata da un lavoro usurante, si ritrovano con un assegno previdenziale spesso molto ridotto.

La Lega continua poi a chiedere la finestra a 64 anni come uscita anticipata mentre Fdi ha evidenziato l’opportunità di destinare gli 850 milioni del fondo per le uscite, a chi svolge lavori usuranti o a misure sociali.

Saltano i tagli sulla scuola. Lo ha riferito Bombardieri al termine del vertice. In ballo c’era la riduzione di 7.000 unità, tra personale docente e Ata.

Sanità, Superbonus e Strade sicure: tutte le modifiche ancora allo studio

In realtà un freno al turnover. Potrebbero arrivare più risorse sulla sanità. Secondo quanto riferito da Bombardieri, il ministro Giorgetti sta valutando di mettere altri fondi. Al momento la legge di Bilancio prevede un incremento del fondo del Sesn di 2,4 miliardi di euro nel 2027 (a cui si aggiunge un ulteriore miliardo sempre per l’anno prossimo, che è già stato stanziato) e di 2,3 miliardi all’anno nel biennio 2028-2029.

Le opposizioni, ma anche le Regioni, comprese quelle governate dal centrodestra, chiedono che le risorse vengano aumentate. «Abbiamo apprezzato l’aumento del fondo, ma riteniamo che le risorse non bastino. Tra quello che sta facendo il governo e il percorso parlamentare vedranno di darci una risposta», ha detto Fumarola.

Cantiere aperto per la spalmatura in dieci anni dei crediti del Superbonus. Il governo starebbe studiando una modifica per salvaguardare le pmi, come ha fatto sapere il viceministro all’Economia Maurizio Leo. La Lega punta a portare a 10.000 i militari impegnati nell’operazione Strade sicure per tutto il 2027 ed è al lavoro su un emendamento per finanziare altri 3.200 uomini, che si aggiungerebbero ai 6.800 già previsti, per tutto il prossimo anno.

Sugar tax rinviata al 2028, ma la Cgil conferma lo sciopero generale del 20 novembre

L’entrata in vigore della Sugar tax e della Plastic tax viene fatta slittare, ancora una volta, a settembre 2028 ma le imprese chiedono un’ulteriore proroga o l’annullamento. Modifiche allo studio per la nuova tassa su chi trasferisce la residenza fiscale all’estero.

Sul fronte cultura si ragiona su un possibile allargamento della platea dell’Artbonus. Intanto lo Spi Cgil sarà nelle piazze di varie città il 16-17 e 18 novembre per pensioni, sanità e assistenza in preparazione dello sciopero generale della Cgil del 20 novembre che ieri è stato confermato, nonostante una certa disponibilità del governo ad alcune modifiche.

Pronto alla mobilitazione anche il Silf, il Sindacato lavoratori finanzieri per sollecitare risorse per la previdenza dedicata.