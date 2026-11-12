Dopo tre anni di rialzi, il settore dei semiconduttori affronta una violenta correzione. Il Philadelphia Semiconductor Index (Sox), riferimento mondiale dei produttori di chip, ha perso oltre il 35% dai massimi di giugno, con un crollo del 12,3% nella sola seduta del 5 novembre, seguito da un parziale rimbalzo. Una scossa che coinvolge anche gli investitori europei, esposti attraverso strumenti come l’Etf VanEck Semiconductor.

A innescare le vendite è stato un intreccio di fattori politici, geopolitici e finanziari. Le elezioni americane di metà mandato hanno rilanciato i timori di restrizioni alla costruzione dei data center, soprattutto in Texas, dove la vittoria democratica potrebbe tradursi in nuove moratorie sui progetti ad alto consumo di energia e acqua. A pesare sul clima anche l’indagine indipendente avviata da Nvidia dopo le notizie su un presunto tentativo di spionaggio cinese ai danni del fondatore Jensen Huang. La società ha precisato di non avere elementi per ritenere compromessi segreti aziendali.

Gaziano: «La correzione riporta con i piedi per terra le aspettative»

«La violenta correzione delle scorse settimane non racconta la fine della rivoluzione tecnologica, ma un salutare ritorno con i piedi per terra delle aspettative di Borsa», osserva Salvatore Gaziano, direttore investimenti di SoldiExpert Scf. «Quando i mercati salgono ininterrottamente per mesi, finiscono per incorporare scenari di crescita privi di qualsiasi ostacolo».

Infineon e la domanda di chip per l’intelligenza artificia

Eppure, i fondamentali industriali mostrano una realtà meno negativa. Il colosso tedesco Infineon ha annunciato per il 2027 ricavi attesi intorno a 20 miliardi di euro, in crescita di oltre il 20%, con margini operativi nell’ordine del 25%. Il fatturato legato all’alimentazione dei data center dovrebbe avvicinarsi ai 4 miliardi, confermando la solidità della domanda di infrastrutture per l’Intelligenza artificiale. Anche Morgan Stanley considera il recente ribasso un possibile riavvicinamento dei prezzi a livelli interessanti, privilegiando i chip per il calcolo avanzato (Gpu/Xpu) e le memorie. Il rischio maggiore, secondo la banca, riguarda la capacità dei mercati finanziari di sostenere gli enormi investimenti necessari all’espansione dell’IA. «Il punto non è probabilmente dubitare della portata trasformativa dell’Intelligenza artificiale, ma comprendere che una grande storia tecnologica non coincide automaticamente con un investimento privo di rischi a qualsiasi prezzo», sottolinea Gaziano.

La concentrazione dei portafogli e i rischi per i risparmiatori

Il problema riguarda soprattutto la concentrazione dei portafogli: anche investendo in indici azionari generalisti, i risparmiatori possono accumulare un’esposizione significativa alle stesse grandi società tecnologiche.

«La vera diversificazione non significa semplicemente possedere tanti titoli, fondi o diversi Etf, ma verificare con lucidità quanto ciascuno di essi dipenda, in fondo, dalla stessa identica scommessa», conclude Gaziano. In un settore ciclico e volatile, distribuire il capitale tra mercati, comparti e strategie differenti resta essenziale per contenere i rischi senza rinunciare alle opportunità dell’innovazione.