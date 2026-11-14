Per bocciare la manovra basta leggere metà dell’audizione dell’Ufficio parlamentare di bilancio. Per capirla bisogna leggere anche l’altra metà. Quella dove compaiono 23,5 miliardi di beneficio netto per le famiglie nel triennio, un’esenzione dal bollo potenzialmente estesa al 63% dei nuclei e aumenti contrattuali tassati al 5%.

Numeri abbastanza grandi da meritare un titolo. Eppure, nel racconto delle ultime ore, a imporsi sono soprattutto le contestazioni: fisco squilibrato, sanità da rafforzare, interventi frammentati, risorse esaurite. Le osservazioni ci sono e vanno discusse. Ma trasformarle in una bocciatura complessiva richiede di sorvolare su parecchie pagine dello stesso documento chiamato a sostenerla.

Il dato centrale è proprio quello dei 23,5 miliardi. L’Upb ieri ha calcolato un beneficio netto per le famiglie nell’arco del 2027-2029. Netto significa che nel conto entrano anche le disposizioni sfavorevoli, compresa la revisione della rivalutazione delle pensioni.

Una scelta discutibile, che riduce il potere d’acquisto dei trattamenti interessati e sulla quale il governo deve rispondere. Il saldo aggregato resta però positivo. Non garantisce che ogni famiglia guadagnerà, né risolve la questione della distribuzione degli aiuti.

Stabilisce tuttavia un fatto: il complesso delle misure destinate ai nuclei familiari lascia loro più risorse. Chi invoca l’autorevolezza dell’Upb dovrebbe riconoscerla anche a questo calcolo.

Prendiamo il bollo auto, una spesa che gli italiani conoscono molto meglio delle formule sulla composizione della manovra. Il disegno di legge rende permanente l’esenzione già prevista per il 2027. In via principale riguarda una sola automobile assicurata, a benzina o diesel, anche ibrida, fino a 80 kilowatt.

Le stime riportate dall’ufficio indicano una platea potenziale pari al 73% delle famiglie con veicoli, corrispondente al 63% del totale dei nuclei. Sono milioni di bilanci domestici alleggeriti di una tassa annuale. E c’è un particolare che rende poco convincente liquidare il provvedimento come un regalo a chi sta meglio: rapportato alla spesa, il beneficio è maggiore per le famiglie meno abbienti.

Sulle buste paga il dibattito si è concentrato sul confronto più comodo per alimentare la polemica: il beneficio dell’ampliamento dello scaglione Irpef raggiunge l’89% dei dirigenti e l’1% degli operai. Il dato è corretto.

Riguarda però un intervento preciso, destinato ai redditi imponibili superiori a 50.000 euro. Usarlo come fotografia dell’intero trattamento riservato ai lavoratori significa ignorare le altre disposizioni. A cominciare dagli aumenti contrattuali agevolabili, tassati nel 2027 al 5%, con una soglia di accesso elevata a 33.000 euro di reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente.

La relazione tecnica considera circa 6,4 milioni di lavoratori con contratto già rinnovato e circa 865.000 con contratto scaduto. Per queste persone la questione è quanto dell’aumento resterà effettivamente in tasca. E una tassazione ridotta permette di trattenerne una quota maggiore.

Ci sono inoltre le agevolazioni su turni, lavoro notturno e festivo. Quanto all’Irpef, l’estensione del secondo scaglione interessa circa 3,25 milioni di contribuenti, con un risparmio medio stimato di 446 euro e un massimo di 500.

Per le madri lavoratrici poi il contributo diventa strutturale: 100 euro mensili, fino a 1.200 euro per un anno intero di spettanza, con almeno due figli, reddito entro 40.000 euro e nel rispetto dei limiti di età previsti. Si rafforzano anche i congedi parentali, con quattro mesi indennizzati all’80% per il primo figlio, cinque per il secondo e sei dal terzo. Agli autonomi viene destinato un voucher per i servizi all’infanzia fino a 500 euro mensili per tre mesi, alternativo al congedo.

La sanità merita una discussione altrettanto precisa. L’Ufficio contesta la destinazione di una quota rilevante delle risorse al sostegno della domanda di prestazioni prevalentemente private, attraverso la Carta sanitaria da 300 euro per gli anziani.

Ritiene preferibile rafforzare maggiormente l’offerta pubblica e segnala che l’incidenza del finanziamento del Ssn sul Pil scenderà negli anni successivi. Sono questioni sostanziali. Nel frattempo, la manovra aggiunge al finanziamento del servizio sanitario 2,365 miliardi nel 2027.

Il totale raggiunge 146,3 miliardi, contro 142,9 nel 2026, considerando anche gli aumenti stabiliti dalle leggi precedenti. Sono previsti 300 milioni per prestazioni aggiuntive e, dal 2027, un incremento di 380 milioni annui dei limiti di spesa per le indennità di pronto soccorso. L’adeguatezza delle risorse può essere contestata; la loro crescita nominale è documentata.

Infine c’è il Pil, sul quale la valutazione arriva direttamente dal modello dell’Upb: 0,4 punti percentuali aggiuntivi nel 2027 rispetto alla legislazione vigente. L’impulso annuale diventa negativo nel 2029, ma alla fine del triennio il livello del Pil risulterebbe superiore di circa 0,3 punti.