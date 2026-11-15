Governo al lavoro per trovare risorse per pensioni e sanità. Nel vertice con i sindacati è stato preso un impegno di massima per mitigare gli effetti del nuovo meccanismo di perequazione e per irrobustire il Fondo sanitario nazionale. Il parziale adeguamento all’inflazione, secondo le nuove regole, colpirebbe soprattutto i pensionati con redditi superiori ai 33.000 euro (che spesso pagano aliquote Irpef elevate, sopra il 46%), i quali vedono erodersi il valore dei contributi versati durante la loro carriera lavorativa.

Sono 3,5 milioni le persone che vedranno rimodulata la rivalutazione degli assegni sulla base dell’inflazione. Il ministero dell’Economia sta lavorando per cambiare le fasce di reddito (sei secondo il testo originario). Chi ha una pensione fino a circa 2.447 euro lordi al mese non perde nulla: la rivalutazione resta piena, esattamente come con le regole ordinarie. La stretta comincia sopra quella soglia e cresce con l’importo. I tecnici stanno studiando come rendere meno pesanti le sforbiciate. La misura garantisce un gettito di circa 1,4 miliardi ai quali il governo non può rinunciare del tutto. Anche una piccola modifica però va coperta.

La rivalutazione di gennaio 2027 si applica alle pensioni già in pagamento. Chi esce nel corso del prossimo anno non è toccato da questa norma: il suo primo adeguamento arriverà a gennaio 2028, con le regole che saranno in vigore allora.

Meloni difende la flat tax per gli autonomi

Secondo l’Istat, dal 2001 al 2024 i dipendenti hanno perso il 9% del loro potere d’acquisto, mentre gli autonomi hanno visto il loro reddito in termini reali salire del 67%.

Queste cifre sono l’argomento numero uno degli attacchi delle opposizioni sia al nuovo meccanismo di perequazione, sia alla riforma degli scaglioni Irpef e in particolare all’estensione della flat tax a 100.000 euro. Critiche alle quali, ieri, il premier Giorgia Meloni ha replicato a tono: «Dal 2027 la soglia del regime forfettario sale a 100.000 euro per l’Irpef. Una misura di buon senso per aiutare chi rischia in proprio per creare valore e non si arrende. Ora la sinistra dice che così un autonomo che fattura 100.000 euro è un privilegiato. Solo che confonde, e devo dire spesso di proposito, il fatturato con lo stipendio. Ma da quei 100.000 euro, l’autonomo deve togliere le spese per lavorare, i contributi che si paga da solo e le tasse». Meloni poi ricorda che bisogna anche considerare che «l’autonomo non ha le ferie pagate, la tredicesima, la liquidazione, quando si ammala, quando diventa genitore. Ha tutele molto più deboli di un dipendente. Quindi il paragone con il lavoratore dipendente non regge, perché sono due vicende completamente diverse. Per la sinistra gli autonomi sono lavoratori di serie B. Invece per noi i lavoratori sono tutti uguali». E chiarisce che «un idraulico, una commercialista, un fisioterapista fino a oggi, se lavoravano sodo e superavano un fatturato di 85.000 euro, uscivano dal regime forfettario, cioè addio all’imposta unica del 15% ed entravano nel regime ordinario. E quindi, per paradosso, un anno che era andato bene finiva per diventare una penalità e chi produce era spinto a frenare invece che a crescere. Per questo, dal 2027, la soglia del regime forfettario sale a 100.000 euro per l’Irpef, mentre per l’Iva serve un accordo con l’Ue e ci stiamo lavorando».

Tfs e sanità, le altre questioni aperte

Sempre sul tema pensioni, la Cgil ha gettato altra benzina sul fuoco con uno studio secondo il quale la manovra pone un argine ai ritardi nei pagamenti del Tfs per i dipendenti pubblici, ma solo per chi va in pensione per limiti di età. Per chi invece esce in anticipo, il problema sollevato anche dalla Corte Costituzionale, non viene risolto. L’attesa per ricevere il trattamento di fine servizio resta e, considerando la perdita di potere d’acquisto legata all’inflazione, arriva a mangiarsi fino a 10.000 euro di liquidazione.

Altro tema è la sanità. L’ipotesi sul tavolo di Giorgetti è di mettere circa 500 milioni in più. Il ministro Orazio Schillaci ha però chiarito che le risorse andranno a «premiare chi lavora nel Servizio sanitario nazionale», cioè il personale ospedaliero e delle Asl. Proprio gli operatori, medici e infermieri, il 5 dicembre sfileranno a Roma contro la manovra.

Superbonus e manovra, il governo cerca una mediazione

Il governo è chiamato a dare una risposta anche a Confindustria. Il presidente Emanuele Orsini ha chiesto di cambiare il provvedimento che prevede la spalmatura in 10 anni dei crediti del Superbonus. «Abbiamo bisogno di avere certezze per investire. Oggi abbiamo circa 2 miliardi di euro di crediti del Superbonus che se devono rientrare a dieci anni cambiano i bilanci delle imprese».

Sul tema ci sarebbe stata una telefonata di chiarimento tra il premier Meloni e il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. Entrambi, secondo la ricostruzione di Repubblica, si sarebbero promessi di risentirsi il prima possibile, nel corso dell’iter della legge di Bilancio. Messina, da tempo critico con i contributi chiesti alle banche, aveva parlato di misura «sudamericana» a proposito dello spalma-Superbonus.

Il tempo per cambiare rotta è stretto. Martedì prossimo scade il termine per la presentazione degli emendamenti.

Ieri il vicepremier Antonio Tajani è tornato a dire che c’è un’apertura da parte del governo a cambiare la manovra.