La guerra ibrida spaventa tutti, anche perché in pochi sanno che cosa sia esattamente. Ieri mattina si è svolto a Palazzo Chigi il vertice convocato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con i leader delle opposizioni. Al tavolo anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e i ministri Matteo Piantedosi, Guido Crosetto e Luca Ciriani.

Il confronto tra Meloni e i leader dell’opposizione

Meloni rivolge un appello all’unità a tutte le forze politiche. La segretaria del Pd, Elly Schlein, fa la guastafeste: «Bene il confronto ma deve proseguire nelle sedi opportune che sono il Parlamento e il Copasir. Siamo disponibili a collaborare, ma no a deleghe in bianco al governo». Meloni le risponde subito: «Il governo non chiede alcuna delega in bianco. È stato un colloquio franco ma produttivo, nel quale abbiamo dato l’immagine che è necessaria una classe dirigente che, al di là delle molte divisioni, poi sa quando arriva il momento di mettere quelle divisioni da parte, che non vuol dire una delega in bianco». Ma Schlein insiste: «Bisogna invertire la tendenza dei tagli alla cybersicurezza. Abbiamo proposto di spostare una parte di risorse previste per i sistemi d’arma sulla cybersicurezza». Anche il leader M5s, Giuseppe Conte, ribadisce: «Dobbiamo distinguere attacchi informatici e cybersicurezza su cui bisogna lavorare. Sollecito il governo a far presto. Ma servono protocolli».

Meloni «ci ha detto che stanno lavorando a protocolli di fronte situazioni di mail bombing», dice il capo di Azione, Carlo Calenda. Il leader di Sinistra Italiana e Avs, Nicola Fratoianni, chiede «che aumentino i finanziamenti per la cybersicurezza magari sottraendoli ad altre voci della Difesa». Il leader di Avs, Angelo Bonelli, è sulla stessa linea: «Abbiamo chiesto di implementare le risorse per fermare gli attacchi hacker che non si fermano con i cannoni. Abbiamo definito inaccettabili i tagli sulla cybersicurezza».

Per il leader di Più Europa, Riccardo Magi, «siamo in ritardo». Il leader di Italia viva, Matteo Renzi chiede a Meloni: «Come sono stati spesi i soldi finora? Era un allarme che si poteva risolvere con un buon antivirus. Anziché spendere soldi su Paragon per spiare i giornalisti compriamo qualche antivirus. A Meloni diciamo: scegli chi governa questa materia».

Il piano della Difesa da 5,2 miliardi

La sinistra parla di tagli ma non è del tutto così. Il documento programmatico pluriennale della Difesa 2026-2028, trasmesso alle Camere dal ministro Guido Crosetto, infatti, prevede entro il 2039 uno scudo aereo e spaziale contro droni e missili. Il piano stanzia 5,2 miliardi per cyber e digitalizzazione e finanzia mezzi, munizioni, basi, Spazio, ricerca e sistemi di difesa antidrone. Ci sono quattro programmi dedicati alla difesa cyber, con 53,13 milioni nel 2026, 52,31 nel 2027, 49,17 milioni nel 2028.

I tagli ai fondi per la cybersicurezza

È comunque opportuno chiedersi se sulla cybersicurezza fino ad ora il governo abbia investito fondi a sufficienza alla luce del fatto, va detto, che nel testo della manovra, sulla cybersicurezza non ci sono investimenti, ma tagli: 2,6 milioni in totale. Con la legge di Bilancio per il 2023, erano stati istituiti due fondi presso il ministero dell’Economia, affidandone la ripartizione all’Agenzia nazionale per la cybersecurity. Il primo per l’attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza prevedeva negli anni un aumento progressivo: 70 milioni nel 2023, 90 milioni nel 2024, 110 milioni nel 2025 e 150 milioni annui dal 2026 al 2037. Il secondo, dedicato alla gestione operativa dei progetti, era stato finanziato con 10 milioni nel 2023, 50 milioni nel 2024 e 70 milioni annui dal 2025. Poi, però, è arrivata la sforbiciata. La legge di Bilancio 2025 ha tagliato 15 milioni di euro all’anno dal Fondo per l’attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza. La dotazione è così scesa dai 150 milioni previsti a 135 milioni annui per il periodo 2026-2037.

Adesso, però, in un contesto segnato da crescenti minacce ibride, la Difesa mette sul piatto 5,2 miliardi di euro (nel periodo 2026-2039). Checché ne dica Fratoianni.