Si è conclusa dopo due ore la riunione convocata a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a seguito degli allarmi bomba che ieri hanno costretto seimila istituti scolastici su tutto il territorio nazionale ad evacuare i propri studenti.

Secondo quanto riferito, il premier ha rivolto un appello all’unità a tutte le forze politiche per fronteggiare l’emergenza, facendo seguito al videomessaggio che ha pubblicato nella sera di mercoledì 11 novembre.

«Migliaia di scuole hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba. In molti istituti i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell’ordine hanno controllato aula per aula, e vi dico subito la cosa più importante: non è stato trovato nulla in nessuna scuola», ha dichiarato Meloni nel video pubblicato sul suo canale YouTube.

«Non intendiamo abbassare la guardia, perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli», ha aggiunto, sottolineando che, dopo una riunione con i ministri competenti e l’intelligence, sono stati sintetizzati tre punti: l’assenza di elementi che indichino un pericolo concreto, la volontà degli autori di generare esclusivamente paura e caos, e il lavoro in corso da parte di investigatori, magistratura e autorità europee per risalire ai responsabili.

Il plauso di Calenda: «Bene la riunione, ora procedere al varo dello scudo democratico»

Il leader di Azione Carlo Calenda, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi, ha dichiarato che Meloni «ci ha detto che stanno lavorando a protocolli di fronte a situazioni di mail bombing per decidere se evacuare o no».

«Siamo sotto attacco cognitivo e cyber. Dobbiamo partire, come confermato dalla premier, al varo dello scudo democratico. Bene la riunione e l’unità su questi temi», ha aggiunto.

Conte offre «massima collaborazione», ma le proposte «devono venire dal governo»

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha promesso la «massima collaborazione» del suo partito «senza distinzione tra maggioranza e opposizione» per far fronte a questa emergenza.

Non poteva però mancare il «ma» di rito, ovvero il fatto che «è il governo ad avere strumenti e informazioni tecniche per gestire queste cose. Le proposte devono venire dal governo, oggi siamo stati invitati a far proposte ma le devono far loro e noi ne valutiamo l’efficacia». «Non può essere una nostra responsabilità», ha concluso.

Schlein frena: «No carta bianca all’esecutivo»

La segretaria del Pd Elly Schlein si è detta, come gli altri, disponibile a collaborare con il governo «davanti a minacce al Paese e all’allarme sociale», pur affermando che «la responsabilità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico è del governo». Ha però tirato subito il freno a mano, dichiarando la sua contrarietà a «deleghe in bianco» all’esecutivo rispetto alle decisioni da assumere.

Bonelli e Fratoianni: «Gli hacker non si fermano con i cannoni»

I due leader di Avs non hanno perso neanche questa occasione per criticare l’azione e i piani dell’esecutivo. «Abbiamo chiesto alla premier perché’ in Irlanda le autorità avevano preventivamente avvertito le scuole, chiedendo di rimanere aperte perché’ le mail non erano ritenute un pericolo», ha dichiarato Nicola Fratoianni.

«Ci saremo aspettati qualche proposta da Meloni, noi non governiamo la sicurezza pubblica, abbiamo ribadito una preghiera, un invito: una cosa è la difesa dagli attacchi nella cybersicurezza un’altra sono i sistemi d’arma. Gli hacker non vengono fermati con i cannoni», ha affermato Angelo Bonelli.

Entrambi hanno chiesto al premier di aumentare le risorse per la cybersicurezza e di formulare nuovi protocolli e strumenti per difendere il Paese dagli attacchi hacker.

L’attacco di Renzi: «Invece di spendere soldi su Paragon, compriamo qualche antivirus»

Poco costruttivo anche il commento del leader di Italia Viva Matteo Renzi. «Sul tema della cybersicurezza, proprio perche’ l’allarme e’ serio bisognerebbe avere un diverso atteggiamento. Quello di ieri del Misoginistan era un allarme che si poteva evitare con un buon antivirus», ha detto.

«Invece di spendere soldi su Paragon per spiare i giornalisti, compriamo qualche buon antivirus», ha aggiunto l’ex premier. «Più competenza e serietà e meno amichetti nei posti in cui si decide».

La critica di Futuro Nazionale: «Si sconta la mancata attuazione della linea Vannacci»

Secondo il deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello, ciò che è avvenuto ieri nelle scuole è una conseguenza della «mancata attuazione della linea Vannacci: investire per la sicurezza di nazioni straniere i soldi italiani non risolve i problemi degli italiani».

Il rappresentante del partito del generale Roberto Vannacci ha aggiunto che Fn «ci sarà e proporrà le proprie proposte. Infatti, in giornata invieremo un elaborato che i nostri uffici stanno scrivendo», sottolineando di condividere la proposta di Meloni su un meccanismo di filtraggio centralizzato in grado di prevenire il più possibile falsi allarmi.

Nuove minacce a firma Mikhail Andropov: «Bomba a Palazzo Chigi»

Proprio in queste ore, si è verificata un’altra operazione di mail bombing rivolta ad indirizzi di posta elettronica con il dominio del ministero dell’Istruzione, con minacce di ordigni piazzati a Palazzo Chigi e richieste di dimissioni del presidente del Consiglio.

«Vi informo che oggi, 12 novembre, l’edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo. L’ordigno esplosivo è stato realizzato con cura e contiene una miscela di nitrato d’ammonio e nitrometano. All’interno dell’ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti», si legge nella mail, firmata «con disprezzo» sempre da Mikhail Andropov.

Il soggetto ha anche affermato di aver fatto detonare dell’esplosivo in una scuola di Roma «uccidendo diverse persone». Una dichiarazione fasulla, dato che non è stato segnalato alcun avvenimento del genere.

Un nuovo allarme fake, dunque, a seguito del quale non sono stati attivati protocolli perché «è evidente che si tratta della ripetizione di un allarme infondato».

Nel pomeriggio riunione del Cisr: pronto un protocollo per gestire gli allarmi

Questo pomeriggio, si terrà una riunione del Cisr (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica), in cui sarà definito un protocollo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme.

Le linee guida, già operative, sono applicate a tutte le amministrazioni e prevedono che, in assenza di elementi concreti che facciano pensare ad un pericolo al di là di ricezioni massive di email, non si proceda all’evacuazione degli edifici. In una nota di Palazzo Chigi, è specificato che «resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio».